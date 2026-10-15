Новый Audi A8 ожидается в 2030 году, он может породниться с Porsche Panamera

По данным инсайдеров, компания Audi сейчас изучает различные варианты экономной разработки следующего поколения флагманского седана Audi A8 и склоняется к тому, чтобы использовать для него платформу Porsche Panamera следующего поколения. Производство нового Audi A8, скорее всего, будет налажено на заводе Porsche в Лейпциге (Германия, земля Саксония).

К настоящему моменту Audi завершила производство A8 четвёртого поколения (Typ 4N) на своём заводе в Неккарзульме (Германия, земля Баден-Вюртемберг). Сейчас роль флагмана марки выполняет большой кроссовер Audi Q9, а преемника у седана пока нет, но он будет!

Напомним, что в 2021 году Audi представила электрический концептуальный лифтбек Grandsphere, в перспективе именно он должен был превратиться в новую флагманскую модель Audi, но в 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, из-за которого новый электрический флагман был отменён, а концерн Volkswagen стал погружаться в кризис.

Вслед за материнским концерном в кризис погрузились компании Audi и Porsche. Вопрос о новом флагманском седане Audi надолго повис в воздухе, и только на днях начались заметные шевеления по поводу его судьбы.

Несколько немецких изданий, в том числе журнал Auto Motor und Sport, сообщили о том, что Audi рассчитывает выпустить A8 пятого поколения в 2030 году как родственную модель по отношению к будущему Porsche Panamera четвёртого поколения. По сути, руководить разработкой будет Porsche, а Audi просто адаптирует её платформу для A8. Выпуск нового Audi A8, скорее всего, будет налажен на заводе Porsche в Лейпциге — об этом сейчас ведутся переговоры внутри Volkswagen Group, но окончательное решение пока не принято.

Напомним, что нынешний Porsche Panamera третьего поколения делит платформу MSB с Bentley Flying Spur и Bentley Continental GT, а ушедший Audi A8 четвёртого поколения (показан на заглавной фотографии) был построен на платформе MLB Evo.

Новые Audi A8 и Porsche Panamera планируются как топливные модели (в основном гибридные), а электрические версии пока под вопросом.

Завод Audi в Неккарзульме

Добавим, что в новом антикризисном плане Volkswagen Group завод Audi в Неккарзульме обозначен как бесперспективный — концерн не знает, чем загрузить его в следующем десятилетии. Новых моделей здесь, скорее всего, не будет, а вместо закрытия завод могут перепрофилировать на другие сферы деятельности или продать, если найдётся подходящий покупатель.