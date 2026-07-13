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Обновлённый BMW X2: первые изображения

13.07.2026 1973 0 0
Обновлённый BMW X2: первые изображения

Неделю назад в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии обновлённого немецкого паркетника, на которых видны достаточно существенные отличия от нынешней модели.

Компактный кроссовер Х2 был впервые представлен осенью 2017 года, а в 2020 году на рынок вышла рестайлинговая модель. Сегодня на конвейере паркетник второго поколения, который дебютировал осенью 2023 года. Подходит время для планового обновления, и тестовые образцы уже попадаются в объектив фотошпионов.

Нынешний BMW X2 (U10)
Нынешний BMW X2 (U10)
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Нынешний BMW X2 (U10)
Нынешний BMW X2 (U10)
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Нынешний BMW X2 (U10)
Нынешний BMW X2 (U10)
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Основные изменения произойдут спереди: купеобразный кроссовер получит полностью новое «лицо» в актуальном стиле Neue Klasse с узкими «ноздрями» решётки радиатора (либо её имитации). При этом уже видно, что, как и в случае с соплатформенным Х1, фары сделаны сильно зауженными ближе к центру. Также можно ожидать отличную от новых iX3 и Х5 графику светодиодных ходовых огней. Что же касается задней части, то здесь проглядывается новая начинка фонарей, которые при этом сохранят свою форму. В верхней части разместится узкая горизонтальная светодиодная полоска, а ниже сделают по паре косых четырёхугольников.

Рендер обновлённого BMW X2

Как и родственный BMW X1, купеобразный Х2 построен на переднеприводной платформе UKL2, которую также используют хэтчбеки 1 серии и Mini Countryman. Скорее всего, паркетник сохранит большую часть нынешних силовых установок, которые включают в себя 1,5- и 2,0-литровые бензиновые и дизельные моторы (самая мощная версия M35i xDrive выдаёт 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента). Есть также пара полностью электрических вариантов мощностью 204 (247 Нм) и 313 л.с (494 Нм).  

Рендер обновлённого BMW X2

Премьера обновлённого Х2 ожидается до конца этого года. Между тем, на прошлой неделе мы рассказывали об опыте владения BMW M5 F90.

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