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Обновлённый Dacia Logan: первые изображения

21.07.2025 694 0 0

Недавно мы рассматривали особенности внешности обновлённого хэтчбека Sandero, сейчас рассмотрим, как в ходе рестайлинга изменится седан Logan.

Бюджетный седан Logan, разработанный компанией Renault для развивающихся рынков, дебютировал в 2004 году. Его производство было налажено на приобретённом ранее заводе Dacia, и автомобиль изначально предлагался под двумя брендами — Renault и Dacia. В апреле 2005 года Логан прописался в Москве на предприятии Автофрамос, продержавшись на конвейере до 2022 года (сейчас там производят автомобили марки Москвич). В настоящее время на рынке третье поколение седана, премьера которого состоялась осенью 2020 года, а спустя два года он получил первое небольшое обновление в соответствии с новым стилем бренда.

Нынешний Dacia Logan
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Интерьер родственного хэтчбека Dacia Sandero
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Сейчас французско-румынская компания готовит ещё один рестайлинг, который должен стать более существенным. У нас в распоряжении пока лишь несколько фотографий частично замаскированного седана, на которых видна обновлённая передняя часть с новой решёткой радиатора, фарами и переработанным бампером. Сзади у прототипа пока нет никаких отличий от нынешней модели. Однако можем предположить, что здесь появятся фонари с новой графикой светодиодных огней, как на грядущем обновлённом Сандеро. Среди других изменений — новая более современная антенна в виде «плавника» и колёсные диски нового дизайна.

Рендер обновлённого Dacia Logan

Logan третьего поколения построен на модульной платформе CMF-B, которую также используют европейские Clio, Captur и Arkana. Модель оснащается 3-цилиндровами турбомоторами объёмом 1,0 литра мощностью 90 либо 100 (в битопливном варианте) л.с. Скорее всего, эти двигатели останутся в строю и после рестайлинга, можно ожидать лишь появление в той или иной степени электрифицированных версий.

Рендер обновлённого Dacia Logan

Премьера обновлённого Логана может состояться в ближайшие месяцы. Напомним, на прошлой неделе был официально представлен новый кроссовер Renault Boreal для небогатых рынков, сделанный на базе европейского Dacia Bigster.

рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Dacia Renault Renault Logan
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