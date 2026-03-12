Porsche фиксирует падение прибыли и раздумывает о новом флагманском суперкаре

Компания Porsche опубликовала финансовые итоги работы в 2025 году, они весьма удручающие, но пока не катастрофические. Сейчас Porsche во главе с новым гендиректором Михаэлем Ляйтерсом исправляет ошибки прежней стратегии развития, сфокусированной на электромобилях, тратит много денег на отмену бесперспективных проектов и замещение их новыми моделями, отвечающими реальным потребностям рынка. Одной из таких моделей может стать новый флагманский суперкар, который давно ждут состоятельные поклонники Porsche.

О продажах Porsche в 2025 году мы подробно рассказывали в январе, здесь лишь вкратце скажем, что они сократились на 10,1% до 279 449 автомобилей. Ниже приводим наглядную инфографику продаж по моделям, взятую из опубликованной вчера презентации финансового отчёта за 2025 год.

Операционная прибыль Porsche по итогам 2025 года сократилась сразу на 92,7% до 413 млн евро (в 2024 году было 5,637 млрд евро), чистая прибыль после налогообложения снизилась на 91,4% до 310 млн евро (в 2024 году было 3,595 млрд евро). Компания объясняет такое ухудшение финансовых показателей «чрезвычайными расходами» в размере 3,9 млрд евро, из них примерно 3,1 млрд евро связаны с пересмотром продуктовой стратегии (читай — с отказом от электромобилей и необходимостью разработки новых моделей с ДВС), примерно 700 млн евро — с тарифами на импорт в США.

Тарифная политика Дональда Трампа вынудила компанию Porsche задуматься о локализации производства некоторых своих моделей в США, чтобы обойти ввозные пошлины, но пока никаких конкретных решений на этот счёт не принято.

Михаэль Ляйтерс занимает должность гендиректора компании Porsche с 1 января 2026 года

Пересмотр продуктовой стратегии тоже пока не завершён, то есть у Porsche нет полного понимания, какие именно модели она будет разрабатывать и производить в ближайшие годы. В частности пока так и не принято решение по поводу спорткаров Porsche 718 нового поколения, то есть неясно, будут они или нет, а если будут, то в каком виде и когда.

Вместо или в дополнение к младшему семейству спорткаров Porsche раздумывает над новым флагманским суперкаром — преемником моделей 959, Carrera GT и 918 Spyder. Производство Porsche 918 Spyder завершилось в 2015 году, с тех пор место флагманского суперкара в модельном ряду Porsche вакантно, что довольно странно, ведь после пандемии COVID-19 спрос на суперкары стал расти как на дрожжах, в нём появилось рекордное в истории мирового автопрома количество новинок, но среди них нет ни одного Porsche.

Porsche Mission X

В 2023 году Porsche представила вполне товарный на вид концепт суперкара Mission X, но серийным он так и не стал, потому что имел электрическую силовую установку, а на рынке сейчас востребованы суперкары с мощными ДВС. Porsche, скорее всего, придётся разрабатывать такой суперкар с чистого листа, а это очень большие затраты. Окончательное решение по поводу нового суперкара пока не принято.

Не подтверждены пока на официальном уровне и слухи о возможном сращивании семейств Panamera и Taycan, сейчас они фигурируют в планах компании как две отдельные модели.

Что точно будет, так это новый флагманский кроссовер Porsche, известный на данный момент как проект K1 — он будет не электромобилем, как предполагалось изначально, а клоном Audi Q9 на платформе PPC (Premium Platform Combustion), то есть получит силовые установки на основе мощных бензиновых двигателей V6 и V8. На рынок Porsche K1 должен выйти в 2028 году. Примерно в то же время ожидается появление нового младшего бензинового кроссовера Porsche в дополнение к электрическому Macan.

