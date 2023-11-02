Премьера ×
  • Subaru пообещала через пару недель показать новый кроссовер, возможно, это Forester

Subaru пообещала через пару недель показать новый кроссовер, возможно, это Forester

02.11.2023 49 0 0

Премьера таинственной модели японской марки пройдёт в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в середине текущего месяца.

Компания Subaru запаслась новинками, которых хватило на несколько относительно недавних мероприятий. Так, в июле в рамках фестиваля Subiefest в Калифорнии был представлен BRZ tS, а в начале октября на аналогичном мероприятии во Флориде дебютировал «заряженный» седан WRX TR. Кроме того, японская компания привезла несколько экспонатов на Japan Mobility Show: речь идёт о концептуальной двухдверке Sport Mobility, а также о лимитированной версии кроссовера Forester Special Edition. Теперь японский производитель анонсировал ещё одну новинку.

На фото: логотип Subaru

Пока что в американском подразделении Subaru не назвали имени грядущей модели, в анонсе лишь сказано, что к дебюту готовится «совершенно новый, полностью переработанный» автомобиль бренда. Вероятно, новинка будет в сегменте SUV. Известно, что мировая премьера автомобиля Subaru пройдёт в рамках автосалона в Лос-Анджелесе через пару недель, 16 ноября.

Тизер новинки Subaru

В компании пока практически ничего не рассказали про грядущий SUV, кроме того, что он получит новые технологии и повышенную безопасность. Subaru сопроводила анонс единственным мало информативным тизером: на снимке виден колёсный диск с эмблемой бренда, а также часть кузова будущей новинки.

Актуальная линейка кроссоверов Subaru включается в себя Ascent, Crosstrek, Forester, Outback и Solterra. Очевидно, анонс не мог касаться «зелёного» паркетника, так как он дебютировал в ноябре 2021-го, а его продажи стартовали в середине прошлого года. При этом, несмотря на небольшой срок нахождения на рынке недавно был представлен обновлённый кроссовер Subaru Solterra.

На фото: актуальный Subaru Forester (версия для американского рынка)

Можно предположить, что за тизером не прячется Subaru Crosstrek, ведь мировая премьера этой модели третьего поколения прошла относительно недавно, в сентябре прошлого года в Японии. По тем же причинам можно исключить Outback: рестайлинговый кросс-универсал для североамериканского рынка был представлен весной 2022-го.

Остались Subaru Ascent, который прошёл через процедуру фэйслифтинга в июне прошлого года, а также Forester. Кроссовер пятого поколения дебютировал в 2018 году, а рестайлинг он пережил в 2021-м. В конце минувшего лета стало известно, какие изменения получил SUV 2024 модельного года. Не исключено, что за «полуразмытым» снимком скрывается новый «Лесник», серийная версия которого может появиться в 2025 году. В этом случае на автосалон в Лос-Анджелесе могут привезти предсерийный прототип будущего Forester.

Не исключено, что линейку Форестера для американского рынка пополнит гибридная версия. К примеру, в Японии актуальный кроссовер предлагается с установкой e-Boxer, в основе которой находится 2,0-литровый атмосферник мощностью 145 л.с., который работает в тандеме с 14-сильным электромотором. Отметим, сейчас в США Subaru Forester предлагается с «традиционным» 185-сильным двигателем объёмом 2,5 литра.

кроссовер США выставки новинки премьера Subaru Subaru Forester

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Искромётный поиск: как проверить свечи зажигания Немного жаль, что в эпоху инжекторных автомобилей, блоков управления и развитой компьютерной диагностики иногда находятся желающие искать неисправность с помощью интуиции и молотка. Особенно... 6380 0 1 01.11.2023
Статьи / Авто с пробегом CarPrice поможет продать автомобиль всего за 2 часа «Продать машину за 2 часа» – звучит как вызов? Любой человек, сталкивающийся хоть раз с необходимостью продажи или покупки авто, знает, что это всегда волокита. Поиск клиентов, оформление до... 2457 0 0 31.10.2023
Статьи / Практика Этот гул неспроста: как работает выжимной подшипник сцепления и почему он выходит из строя До сих пор можно встретить тех, кто убеждён, что автоматическая коробка передач может доставить больше неприятностей, чем ручная. На самом деле, это не совсем так, и среди ручных коробок тож... 1474 2 4 27.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25474 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20801 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19596 10 0 08.08.2023
Change privacy settings