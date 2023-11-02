Subaru пообещала через пару недель показать новый кроссовер, возможно, это Forester

Компания Subaru запаслась новинками, которых хватило на несколько относительно недавних мероприятий. Так, в июле в рамках фестиваля Subiefest в Калифорнии был представлен BRZ tS, а в начале октября на аналогичном мероприятии во Флориде дебютировал «заряженный» седан WRX TR. Кроме того, японская компания привезла несколько экспонатов на Japan Mobility Show: речь идёт о концептуальной двухдверке Sport Mobility, а также о лимитированной версии кроссовера Forester Special Edition. Теперь японский производитель анонсировал ещё одну новинку.

На фото: логотип Subaru

Пока что в американском подразделении Subaru не назвали имени грядущей модели, в анонсе лишь сказано, что к дебюту готовится «совершенно новый, полностью переработанный» автомобиль бренда. Вероятно, новинка будет в сегменте SUV. Известно, что мировая премьера автомобиля Subaru пройдёт в рамках автосалона в Лос-Анджелесе через пару недель, 16 ноября.



Тизер новинки Subaru

В компании пока практически ничего не рассказали про грядущий SUV, кроме того, что он получит новые технологии и повышенную безопасность. Subaru сопроводила анонс единственным мало информативным тизером: на снимке виден колёсный диск с эмблемой бренда, а также часть кузова будущей новинки.



Актуальная линейка кроссоверов Subaru включается в себя Ascent, Crosstrek, Forester, Outback и Solterra. Очевидно, анонс не мог касаться «зелёного» паркетника, так как он дебютировал в ноябре 2021-го, а его продажи стартовали в середине прошлого года. При этом, несмотря на небольшой срок нахождения на рынке недавно был представлен обновлённый кроссовер Subaru Solterra.

На фото: актуальный Subaru Forester (версия для американского рынка)

Можно предположить, что за тизером не прячется Subaru Crosstrek, ведь мировая премьера этой модели третьего поколения прошла относительно недавно, в сентябре прошлого года в Японии. По тем же причинам можно исключить Outback: рестайлинговый кросс-универсал для североамериканского рынка был представлен весной 2022-го.



Остались Subaru Ascent, который прошёл через процедуру фэйслифтинга в июне прошлого года, а также Forester. Кроссовер пятого поколения дебютировал в 2018 году, а рестайлинг он пережил в 2021-м. В конце минувшего лета стало известно, какие изменения получил SUV 2024 модельного года. Не исключено, что за «полуразмытым» снимком скрывается новый «Лесник», серийная версия которого может появиться в 2025 году. В этом случае на автосалон в Лос-Анджелесе могут привезти предсерийный прототип будущего Forester.



Не исключено, что линейку Форестера для американского рынка пополнит гибридная версия. К примеру, в Японии актуальный кроссовер предлагается с установкой e-Boxer, в основе которой находится 2,0-литровый атмосферник мощностью 145 л.с., который работает в тандеме с 14-сильным электромотором. Отметим, сейчас в США Subaru Forester предлагается с «традиционным» 185-сильным двигателем объёмом 2,5 литра.

