Завод в Калуге выпустил юбилейный автомобиль Tenet

Холдинг «АГР» в феврале 2025 года объявил о появлении на российском рынке новой марки, которая получила название Tenet. Бренд создан в рамках технологического партнёрства с китайской компанией Defetoo. Производство автомобилей по технологии полного цикла налажено на заводе «АГР Холдинг», расположенном в Калужской области. Напомним, ранее это предприятие принадлежало немецкому концерну VW.

На фото: актуальный модельный ряд Tenet — T7, T8 и T4

Первенцем нового российского бренда формально стал кроссовер с индексом T8, который был представлен в конце июля 2025-го, однако на конвейере калужского автозавода первым, в середине августа, оказался его «младший брат» – паркетник Tenet T7. Позже в том же месяце здесь стартовал выпуск компактного SUV под названием Tenet T4.

На фото: Tenet T7

Сегодня компания отмечает достижение очередной вехи: на заводе в Калуге был выпущен 50 000-ый автомобиль марки Tenet. Как рассказали в пресс-службе бренда, роль юбилейной модели досталась кроссоверу T7 в комплектации Prime с интеллектуальной системой полного привода I-4WD. Отметим, по подсчетам Автостата, в ноябре паркетник Tenet T7 вошёл в первую пятёрку самых продаваемых моделей на российском рынке.

Юбилейный SUV имеет несколько ездовых режимов, двухзонный климат-контроль, горизонтально расположенное табло на передней панели, объединяющее два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый – виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы. Также в списке такого Tenet T7 числятся передние и задние датчики парковки, электрорегулировки передних кресел, полный зимний пакет, система кругового обзора и комплекс систем безопасности.

Как Kolesa.ru отмечал ранее, Tenet T7 представляет собой Chery Tiggo 7L с изменёнными логотипами и шильдиками. Под капотом у этого паркетника располагается 150-сильная бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, её максимальный крутящий момент составляет 275 Нм. В комплект ему положена семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный.

На фото: салон Tenet T7 1 / 2 На фото: салон Tenet T7 2 / 2

Рекомендованная розничная стоимость юбилейной (и топовой) версии кроссовера в РФ на сегодняшний день составляет 3 080 000 рублей. Вариант попроще, но тоже с полным приводом стоит 2 880 000 рублей. За аналогичные переднеприводные исполнения Tenet T7 просят от 2 680 000 (за стартовую комплектацию Active) до 2 880 000 рублей (за исполнение Prime).

В компании отметили, что завод «АГР Холдинг» на данный момент «продолжает работу над увеличением уровня локализации, расширяя участие российских поставщиков и наращивая долю компонентов отечественного производства». О каких-либо грядущих новинках марки Tenet в компании пока не рассказали. Отметим, по итогам прошлого месяца бренд вошёл в тройку лидеров в РФ.