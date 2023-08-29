Конкурент Porsche Taycan от Lotus получил имя Emeya, премьера состоится 7 сентября

Компания Lotus Cars, на 51% принадлежащая китайскому холдингу Geely, дала имя Emeya третьей по счёту электрической модели, прежде известной под заводским индексом Type 133. Мировая премьера Lotus Emeya состоится на следующей неделе, новая модель разделит платформу EPA с кроссовером Lotus Eletre и будет выпускаться в Китае.

Lotus продолжает реализовывать обнародованную ровно два года назад программу расширения модельного ряда в сторону электромобилей. В сущности, скоро ничего кроме электромобилей у Lotus не останется: дебютировавший весной 2021 года спорткар Emira стал последней «углеводородной» моделью компании, а электрическую эру в 2019 году открыл флагманский электрический суперкар Evija.

Если Lotus Evija был разработан британцами почти целиком самостоятельно, то кроссовер Eletre, справивший премьеру в прошлом году, уже вовсю использует технологическую мощь холдинга Geely. В основе Eletre лежит модульная скейтборд-платформа Lotus Electric Premium Architecture (EPA) с плоской батарей в полу. На момент премьеры Eletre пресс-служба Lotus никак не указывала на связь этой платформы с Geely, а вот в более поздних пресс-релизах китайской компании уже чёрным по белому сказано, что EPA — это производная от разработанной Geely модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture), хорошо известной нам по новым моделям Jidu, Polestar, Radar, smart, Volvo и Zeekr.

Официальный тизер Lotus Emeya

По данным британского журнала Autocar, который ссылается на управляющего директора Lotus Cars Мэтта Виндла и коммерческого директора Майка Джонстона, Emeya также будет базироваться на платформе EPA и, вероятно, разделит техническую начинку с кроссовером Eletre, топ-версия R которого располагает двухмоторной силовой установкой совокупной мощностью 918 л.с.



Пресс-служба Lotus пока не сообщает никаких технических подробностей о Emeya, а лишь позиционирует новинку как Fully Electric Hyper-GT. Пока даже непонятно, будет ли Emeya иметь кузов седан или лифтбек. На фотографиях закамуфлированных прототипов, который публикует Autocar, хорошо виден разъём пятой, багажной двери, но он может быть муляжом. В любом случае ясно, что Lotus Emeya будет конкурировать с такими мощными четырёхместными электрическими легковушками, как Porsche Taycan, Aehra Sedan и Polestar 5.

Компания Polestar тоже принадлежит холдингу Geely, но представители Lotus, с которыми общался журнал Autocar, уверяют, что общего между Polestar 5 и Lotus Emeya будет немного и что руководство Geely даёт своим дочерним брендам довольно большую творческую свободу.



Габаритная длина Emeya составит около 5 м, кузов получит активные аэродинамические элементы (на видеотизере показан подвижный задний спойлер), шасси с пневмоподвеской будет полноуправляемым, а салон — самым роскошным в истории Lotus.

В 2025 году в гамме Lotus появится младший электрический кроссовер с заводским индексом Type 134, в 2026 году — новый электрический спорткар Type 135 на полностью оригинальной модульной платформе E-Sports, которую он должен был разделить с новым Alpine A110, но минувшей весной выяснилось, что партнёрство Alpine и Lotus распалось, французский электрический спорткар другую «тележку» (какую именно, пока неизвестно).

Lotus уже работает над новинками, которые увидят свет после 2026 года, но информация о них пока держится в строжайшем секрете. В целом к концу десятилетия Lotus должен стать полноценном конкурентом Porsche по масштабам бизнеса и объёмам производства.