Конкурент Porsche Taycan от Lotus получил имя Emeya, премьера состоится 7 сентября

Lotus продолжает реализовывать обнародованную ровно два года назад программу расширения модельного ряда в сторону электромобилей. В сущности, скоро ничего кроме электромобилей у Lotus не останется: дебютировавший весной 2021 года спорткар Emira стал последней «углеводородной» моделью компании, а электрическую эру в 2019 году открыл флагманский электрический суперкар Evija.
Если Lotus Evija был разработан британцами почти целиком самостоятельно, то кроссовер Eletre, справивший премьеру в прошлом году, уже вовсю использует технологическую мощь холдинга Geely. В основе Eletre лежит модульная скейтборд-платформа Lotus Electric Premium Architecture (EPA) с плоской батарей в полу. На момент премьеры Eletre пресс-служба Lotus никак не указывала на связь этой платформы с Geely, а вот в более поздних пресс-релизах китайской компании уже чёрным по белому сказано, что EPA — это производная от разработанной Geely модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture), хорошо известной нам по новым моделям Jidu, Polestar, Radar, smart, Volvo и Zeekr.
По данным британского журнала Autocar, который ссылается на управляющего директора Lotus Cars Мэтта Виндла и коммерческого директора Майка Джонстона, Emeya также будет базироваться на платформе EPA и, вероятно, разделит техническую начинку с кроссовером Eletre, топ-версия R которого располагает двухмоторной силовой установкой совокупной мощностью 918 л.с.
Пресс-служба Lotus пока не сообщает никаких технических подробностей о Emeya, а лишь позиционирует новинку как Fully Electric Hyper-GT. Пока даже непонятно, будет ли Emeya иметь кузов седан или лифтбек. На фотографиях закамуфлированных прототипов, который публикует Autocar, хорошо виден разъём пятой, багажной двери, но он может быть муляжом. В любом случае ясно, что Lotus Emeya будет конкурировать с такими мощными четырёхместными электрическими легковушками, как Porsche Taycan, Aehra Sedan и Polestar 5.
Компания Polestar тоже принадлежит холдингу Geely, но представители Lotus, с которыми общался журнал Autocar, уверяют, что общего между Polestar 5 и Lotus Emeya будет немного и что руководство Geely даёт своим дочерним брендам довольно большую творческую свободу.
Габаритная длина Emeya составит около 5 м, кузов получит активные аэродинамические элементы (на видеотизере показан подвижный задний спойлер), шасси с пневмоподвеской будет полноуправляемым, а салон — самым роскошным в истории Lotus.
В 2025 году в гамме Lotus появится младший электрический кроссовер с заводским индексом Type 134, в 2026 году — новый электрический спорткар Type 135 на полностью оригинальной модульной платформе E-Sports, которую он должен был разделить с новым Alpine A110, но минувшей весной выяснилось, что партнёрство Alpine и Lotus распалось, французский электрический спорткар другую «тележку» (какую именно, пока неизвестно).
Lotus уже работает над новинками, которые увидят свет после 2026 года, но информация о них пока держится в строжайшем секрете. В целом к концу десятилетия Lotus должен стать полноценном конкурентом Porsche по масштабам бизнеса и объёмам производства.
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