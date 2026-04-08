Не так давно мы представляли, как может выглядеть новое купе 4 серии в актуальном стиле Neue Klasse, теперь же рассмотрим самый мощный вариант с индексом М4.

Модель М4 появилась в гамме баварского автопроизводителя в 2014 году, став преемником купе и кабриолетов М3. Сегодня на конвейере второе поколение спорткара, которое дебютировало осенью 2020 года. В начале 2024 года автомобиль получил рестайлинг вместе со всем остальным семейством.

Информации о следующем поколении пока не было, равно как и фотографий прототипов, однако мы можем ориентироваться на другие модели Neue Klasse, главной из которых является седан i3. Поскольку изображённый на рендерах автомобиль оснащён традиционным ДВС, у него классические пропорции с коротким передним свесом и большим расстоянием между передней осью и дверью (в отличие от i3). Одним из основных отличий топовой версии с индексом М являются расширенные колёсные арки как спереди, так и сзади. Передняя часть могла бы получить оригинальное оформление за счёт расширяющихся «ноздрей», что отличало бы купе от седана и было бы отсылкой к более традиционным моделям компании.

Рендер новой BMW M4

Нынешнее купе М4 оснащается рядным шестицилиндровым двигателем с технологией M TwinPower Turbo объёмом 3,0 литра, он выдаёт мощность в 530 л.с. (в топовой версии Competition M xDrive) и 650 Нм крутящего момента. Есть вероятность, что в новом поколении появится гибридная силовая установка, как у старшей модели М5 и у основных конкурентов, среди которых Mercedes-AMG C63 и новый Audi RS5. Для сравнения, PHEV-система последнего в составе 510-сильного битурбомотора V6 объёмом 2,9 литра и 177-сильного электродвигателя выдаёт 639 л.с. и 825 Нм.

