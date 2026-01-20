Новинки ×

Новый электрический Mercedes-Benz E-класса: первые изображения

20.01.2026
Новый электрический Mercedes-Benz E-класса: первые изображения

Несколько дней назад в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового седана Mercedes-Benz, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Как ожидается, новый седан получит имя E-Class with EQ Technology по аналогии с электрическим кроссовером GLC with EQ Technology, дебютировавшим в начале прошедшей осени. Он придёт на смену не самой удачной модели EQE, которая была представлена в 2021 году и уже собирается в отставку. Одной из причин невысоких продаж последней является своеобразный дизайн кузова, который в компании явно решили кардинальным образом пересмотреть.

Судя по шпионским фотографиям, новый электрический E-класс получит гораздо более традиционную внешность, по пропорциям практически аналогичную обычному седану с ДВС. При этом у него наверняка будет оригинальная передняя часть, которая может быть вдохновлена вышеупомянутым электрическим GLC. Уже проглядываются очертания фар, в которых также можно ожидать появление ходовых огней в виде трёхлучевой звезды. Наиболее заметно от обычного Е-класса прототипы отличаются сбоку: у них более широкие задние двери, а за ними появятся дополнительные окошки, примерно как у длиннобазной версии E-класса для китайского рынка. Задняя часть пока сильно закамуфлирована и не позволяет увидеть даже примерных очертаний фонарей, видно лишь расположение временных блоков на привычном месте вместе с нишей номерного знака. Однако можем предположить, что дизайн задней оптики будет отличаться от обычного Е-класса и по стилю окажется ближе к тому же электрическому GLC.

Рендер нового Mercedes-Benz E-Class with EQ Technology

Новый седан будет построен на модульной платформе MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) с 800-вольтовой электрической архитектурой, которую уже использует GLC with EQ Technology. У последнего может быть позаимствована и силовая установка, которая включает в себя два электромотора максимальной совокупной мощностью 360 кВт (490 л.с., 800 Нм). Заявленный максимальный запас хода паркетника на одной зарядке составляет 713 км по циклу WLTP.

Рендер нового Mercedes-Benz E-Class with EQ Technology

Премьера новинки ожидается в 2027 году. Напомним, в конце прошлого года со своего поста ушёл шеф-дизайнер марки Горден Вагенер.

