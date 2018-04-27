Рендеры и реальность: итоги Пекина

На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько наши рендеры оказались близки к реальным автомобилям.

Мы регулярно выпускаем такого рода подборки, в этом году мы уже подводили итоги после Детройта и Женевы.

Форд продемонстрировал новое поколение популярной модели Focus сразу в трёх кузовах, по каждому из которых мы делали рендеры. Начнём с хэтчбека, и сразу стоит отметить, что на представленных фотографиях Фокус изображён в спортивном обвесе ST-Line и имеет совершенно другие бампера и решётку радиатора, на рендерах же более скромная комплектация. В остальном машины оказались идентичны, за исключением разве что формы светодиодных ходовых огней.

Своё видение седана мы опубликовали в конце прошлого года. В этом случае сходство почти абсолютное, за исключением разве что более рельефного капота и иной светотехники на реальном автомобиле.

Наконец, третий тип кузова нового Фокуса – универсал, рендеры которого мы выпустили в конце января. Единственным существенным различием здесь является деталировка заднего бампера, в остальном же автомобили идентичны.

Чуть менее года назад мы поделились рендерами нового большого кроссовера Jeep, который, как мы предполагали, будет называться Wagoneer. На деле же новинка получила имя Grand Commander. А вот внешность нам удалось предугадать почти на сто процентов, отличия заключаются только в деталировке передней и задней оптики.

Представительский седан Kia K9, известный в нашей стране как Quoris, был представлен месяц назад. А за неделю до премьеры увидели свет наши рендеры новинки. Нам удалось воспроизвести внешность корейского седана практически полностью, вплоть до формы дверных ручек.

Компания Lexus в очередной раз произвела впечатление неординарным дизайном своей новинки, на этот раз ей оказался седан ES. Наши же рендеры автомобиля были опубликованы ещё летом прошлого года. Общее настроение и стилистику бизнес-седана мы передали верно, да и по передней части автомобили почти идентичны. Есть некоторые отличия в форме бокового остекления и выштамповок на дверях, задняя же часть получилась заметно более сложной по форме и деталировке.

Mercedes-Benz представил седан А-класса, а в начале прошлой осени увидели свет наши рендеры автомобиля. Здесь можно увидеть различия в бамперах (хотя и стоит отметить, что на фотографиях изображён седан в AMG-пакете), иначе сделан разъём капота.

Другая новинка из Штутгарта – концептуальный кроссовер Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Мы же попробовали составить своё представление о внешности новинки ещё в начале прошлого года, когда появились первые новости о разработке модели. Концепт оказался весьма похож на наши ожидания спереди, однако мы не могли предположить, каким будет полёт фантазии немецких дизайнеров, в результате которого на свет появился своего рода седан Vesta Cross, только для богатых.

На выставке в Китае был презентован самый бюджетный кроссовер марки Шкода – модель Kamiq. Чуть более недели назад портал «Колёса.ру» опубликовал свои рендеры новинки. Ожидания с реальность совпали практически полностью, есть лишь небольшие различия в деталировке светотехники и бамперов.

Наконец, закончит нынешнюю подборку новый Volkswagen Touareg, рендеры которого мы представили в августе 2016 года. Несмотря на давность, нам уже тогда удалось хорошо воспроизвести внешний вид популярного кроссовера. Здесь самым заметным отличием новинки является графика светодиодных фонарей.

Мы продолжим угадывать внешность будущих новинок, следите за нашей постоянной рубрикой!