Рендеры и реальность: итоги Пекина

Рендеры и реальность: итоги Пекина

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На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько наши рендеры оказались близки к реальным автомобилям.

Мы регулярно выпускаем такого рода подборки, в этом году мы уже подводили итоги после Детройта и Женевы.

Форд продемонстрировал новое поколение популярной модели Focus сразу в трёх кузовах, по каждому из которых мы делали рендеры. Начнём с хэтчбека, и сразу стоит отметить, что на представленных фотографиях Фокус изображён в спортивном обвесе ST-Line и имеет совершенно другие бампера и решётку радиатора, на рендерах же более скромная комплектация. В остальном машины оказались идентичны, за исключением разве что формы светодиодных ходовых огней.

Ford Focus new front ford_focus_st-line_82
Ford Focus new rear ford_focus_st-line_479

Своё видение седана мы опубликовали в конце прошлого года. В этом случае сходство почти абсолютное, за исключением разве что более рельефного капота и иной светотехники на реальном автомобиле.

Ford Focus sedan front2 ford_focus_titanium_sedan_4
Ford Focus sedan rear2 ford_focus_titanium_sedan_7

Наконец, третий тип кузова нового Фокуса – универсал, рендеры которого мы выпустили в конце января. Единственным существенным различием здесь является деталировка заднего бампера, в остальном же автомобили идентичны.

Ford Focus Wagon front2 ford_focus_titanium_turnier_82
Ford Focus Wagon rear2 ford_focus_titanium_turnier

Чуть менее года назад мы поделились рендерами нового большого кроссовера Jeep, который, как мы предполагали, будет называться Wagoneer. На деле же новинка получила имя Grand Commander. А вот внешность нам удалось предугадать почти на сто процентов, отличия заключаются только в деталировке передней и задней оптики.

Jeep Wagoneer front1 jeep_grand_commander_summit_3
Jeep Wagoneer rear1 jeep_grand_commander_summit_5

Представительский седан Kia K9, известный в нашей стране как Quoris, был представлен месяц назад. А за неделю до премьеры увидели свет наши рендеры новинки. Нам удалось воспроизвести внешность корейского седана практически полностью, вплоть до формы дверных ручек.

Kia Quoris front3 kia_k9_7
Kia Quoris rear3 kia_k9

Компания Lexus в очередной раз произвела впечатление неординарным дизайном своей новинки, на этот раз ей оказался седан ES. Наши же рендеры автомобиля были опубликованы ещё летом прошлого года. Общее настроение и стилистику бизнес-седана мы передали верно, да и по передней части автомобили почти идентичны. Есть некоторые отличия в форме бокового остекления и выштамповок на дверях, задняя же часть получилась заметно более сложной по форме и деталировке.

Lexus ES front1 lexus_es_300h_f_sport_92
Lexus ES rear1 lexus_es_300h_f_sport_6

Mercedes-Benz представил седан А-класса, а в начале прошлой осени увидели свет наши рендеры автомобиля. Здесь можно увидеть различия в бамперах (хотя и стоит отметить, что на фотографиях изображён седан в AMG-пакете), иначе сделан разъём капота.

mercedes-benz_a_sedan_front 2 mercedes-benz_a_200l_sport_sedan_8
mercedes-benz_a_sedan_rear1 mercedes-benz_a_200l_sport_sedan_1

Другая новинка из Штутгарта – концептуальный кроссовер Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Мы же попробовали составить своё представление о внешности новинки ещё в начале прошлого года, когда появились первые новости о разработке модели. Концепт оказался весьма похож на наши ожидания спереди, однако мы не могли предположить, каким будет полёт фантазии немецких дизайнеров, в результате которого на свет появился своего рода седан Vesta Cross, только для богатых.

Maybach SUV front vision_mercedes-maybach_ultimate_luxury_89
Maybach SUV rear vision_mercedes-maybach_ultimate_luxury_67

На выставке в Китае был презентован самый бюджетный кроссовер марки Шкода – модель Kamiq. Чуть более недели назад портал «Колёса.ру» опубликовал свои рендеры новинки. Ожидания с реальность совпали практически полностью, есть лишь небольшие различия в деталировке светотехники и бамперов.

Skoda Kamiq front2 skoda_kamiq_2
Skoda Kamiq rear2 5aded820ec05c4ae7d000028

Наконец, закончит нынешнюю подборку новый Volkswagen Touareg, рендеры которого мы представили в августе 2016 года. Несмотря на давность, нам уже тогда удалось хорошо воспроизвести внешний вид популярного кроссовера. Здесь самым заметным отличием новинки является графика светодиодных фонарей.

VW Touareg front volkswagen_touareg_v6_tdi_r-line_78
VW Touareg rear volkswagen_touareg_v6_tdi_r-line_18

Мы продолжим угадывать внешность будущих новинок, следите за нашей постоянной рубрикой!

Теги: Новинки , Рендеры "Колёса.ру" , A-класс , ES , Focus , Ford , Grand Commander , Grand Wagoneer , Jeep , Kamiq , KIA , Lexus , Mercedes-Benz , Mercedes-Maybach , Quoris , Skoda , Touareg , Volkswagen
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