Год назад нечего было и мечтать о покупке новой иномарки дешевле 2 миллионов рублей и казалось, что это навсегда. Однако сейчас ситуация на рынке стабилизировалась, вышли новые сравнительно доступные модели. Есть из чего выбрать тем, кто по каким-то причинам не хочет покупать одну из самых популярных среди новых бюджетных моделей – рестайлинговую Весту, но ищет машину с официальной гарантией.

Старта продаж тольяттинской новинки многие ждали с нетерпением: а вдруг дешевле миллиона? Увы, чуда не произошло: обновленная Lada Vesta, дебютирующая с опозданием на год с лишним, обойдется как минимум в 1 239 900 рублей, а топовая версия тянет на 1 689 900. Оснащение достойное: в «базе» стоит полностью светодиодная оптика, а в дорогих исполнениях получите цифровую панель приборов и медиасистему с экраном на 10 дюймов. Но автоматизированной коробки и ESP нет (по крайней мере, пока), а моторы – только 1,6. Причем ставят и восьмиклапанник мощностью 90 сил, которого на дореформенной Весте не было.

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При таких вводных у кого-то наверняка появится желание поискать альтернативу среди иномарок. Доплата будет не только за бренд, но и за большую мощность и лучшее оснащение.

Kaiyi E5

В начале года вице-президент «Автотора» Евгений Петухов сообщил о планах выпустить машину по цене от миллиона рублей. Каким-то чудесным образом эту новость многие ассоциировали с подготовкой к старту продаж Kaiyi E5 , хотя речь очевидно шла о другом проекте и отдаленной перспективе. Как бы то ни было, от калининградского седана ждали шок-цены. Не сложилось: единственная доступная на сегодня версия продается за 1,96 миллиона рублей.

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Экстерьер у машины интересный, особенно цепляет корма в стиле Alfa Romeo. Но красные тормозные суппорты и кресла с интегрированными подголовниками смотрятся на маленьком китайском седане, как моветон, хотя едет Kaiyi благодаря 147-сильному турбомотору неплохо. Вскоре должна появиться E5 в комплектации попроще и с механической коробкой вместо вариатора с девятью виртуальными передачами. Увы, все это вряд ли сделает машину намного доступнее, ниже 1,7 миллиона цена точно не упадет. Из явных недостатков модели стоит назвать очень высокий уровень шума.

Changan Alsvin

Китайцы в целом и марка Changan в частности уже не новички на российском рынке. И в этой связи очень странно, что они не удосужились переименовать бюджетный седан, дабы избежать народного подтрунивания. Alsvin играет в сегменте седанов В-класса, его выпускают с 2018 года, так что он новинка только для россиян.

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Примечательны в автомобиле асимметричный дизайн центральной консоли (едва ли не единственная цепляющая черта в ней), небольшой багажник (380 л, у Весты на 100 л больше) и сочетание примитивного атмосферного мотора с преселективным роботом. Вазовский флагман в средней комплектации со 106-сильным мотором стоит 1,4 миллиона рублей. Changan Alsvin стартует с 1,65 миллиона. Выходит 250 тысяч доплаты за «иномарочность» и избавление от третьей педали. Дорого? Рынок рассудит.

JAC J7

Лифтбек с «сочным» именем вышел на российский рынок еще в декабре 2020 года. Тогда он стоил весьма гуманно: от 900 тысяч рублей, что при размерах Skoda Octavia было более чем адекватным предложением. Это не помогло, и почти два года J7 оставался в глубокой тени. Кризис прошлого года привел к тому, что «семерка» привлекла внимание таксистов. По крайней мере, в Москве увидеть J7 в характерной оклейке стало несложно.

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Сейчас расклад неоднозначный. На официальном сайте JAC модель еще представлена. Актуальный прайс – 1,9-2 миллиона за исполнение с механикой, 2,15 миллиона стоит версия с вариатором. При сегодняшнем уровне цен это всё еще недорого за почти D-класс. У дилеров в наличии есть еще как минимум пара сотен машин. Однако очень скоро аналогичная машина появится в новой обертке – это будет Москвич 6. И тогда, вероятно, JAC J7 с нашего рынка уйдет, а вот Москвич может оказаться даже дороже.

BAIC U5 Plus

Как и до кризиса, «Автотор» теперь – мультибрендовое предприятие. После Kaiyi второй освоенной маркой стал BAIC. Седану U5 Plus уже седьмой год. Как и Kaiyi E5, он играет в гольф-классе, но если «ешка» пока исключительно турбированная и с вариатором, то аналог от BAIC получил атмосферник, который может сочетаться с механикой или бесступенчатой трансмиссией. Таким способом маркетологи постарались развести автомобили по разным рыночным нишам.

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Стоит U5 Plus от 1,7 до 1,89 миллиона рублей. В перечне оборудования числятся редкие для «китайцев» этого уровня системы контроля слепых зон и распознавания препятствий. А вот люк для них, напротив, типичен. Жаль, что никаких обогревов не предусмотрено. Хочется верить, что их добавят к сезону. За этим исключением BAIC U5 Plus стоит признать золотой серединой из всех аналогов-земляков.

Jetta VA3

Во всём мире Jetta – это модель марки Volkswagen. А в Китае это имя носит целый суббренд немецкого концерна, под которым выпускают удешевленные адаптации глобальных моделей бренда. И они появились в России. Сначала поставки шли по серым схемам, а теперь и официально. Major называет себя дилером марки, а Авилон – дистрибьютором.

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Седан VA3 предлагают по цене от 1,8 миллиона рублей, если верить сайту Авилона. По сути, это отлично знакомый нам лифтбек Skoda Rapid/Volkswagen Polo, только в форм-факторе удлиненного седана. И это, к сожалению, не пошло машине на пользу. Огромного проема багажника больше нет, а жертвой тотальной экономии стала не только складная спинка, но и ее отделка со стороны багажника: длинномер перевезти невозможно. Однозначно сильная сторона VA3 – классический автомат Aisin на фоне засилья вариаторов и роботов. Мотор вроде бы тоже заслуживает доверия, поскольку он атмосферный. Вот только это не старый добрый 1,6, а 1,5 из нового семейства, которое в России на автомобилях концерна Volkswagen до кризиса появиться не успело. Значит, про его эксплуатацию в наших реалиях нам только предстоит узнать.

Iran Khodro Tara

Иранский автопром официально был представлен у нас много лет назад только седанами Samand на платформе древнего Peugeot 405, да седаном Peugeot 206. Позже иранцы неоднократно озвучивали планы вернуться и удивить ценой, но от слов к делу так и не переходили. Теперь все вроде бы сдвинулось с мертвой точки: когда, если не сейчас? Вот только ОТТС ни на одну модель так и не появилось, и называющий себя первым официалом марки Рольф продает седаны Tara, ввезенные по серым схемам.

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Просят за машину 1,4-1,48 миллиона рублей, и, судя по цене, это серьезный конкурент Весте. Тем более что за эти деньги Tara предлагается уже с 6-ступенчатым автоматом. В основе модели лежит Peugeot 301, который в России тоже продавался, но популярности не снискал. В былые времена иранскую машину на немолодой французской платформе у нас купили бы единицы небогатых оригиналов. Теперь же, на фоне засилья Китая, «тележка» от PSA выглядит вполне респектабельной. Кто знает, быть может Ирану теперь и светит успех. Отметим также, что в линейке Iran Khodro седан Tara – это самая современная модель.

BAIC X35

Вместе с седаном U5 на «Автоторе» освоили и субкомпактный кроссовер Х35. Самое главное: на сегодня это самый доступный паркетник в России из представленных официально. Стартовая цена – 1,7 миллиона рублей за вариант с механикой. Машина с CVT дороже аж на 300 тысяч. Такая разница в цене еще и потому, что в тандеме с вариатором мотор ставят не атмосферный, а с турбонаддувом. Правда, такие модификации в верхних комплектациях уже выпадают за рамки в 2 миллиона рублей.

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Х35 – самая возрастная модель среди новоприбывших на российский рынок в последние месяцы: ее мировая премьера состоялась еще в 2016-м. И хотя Х35 проходил через модернизации, визуально его не назвать ультрасовременным. Зато приборка оригинальная, с повернутой к водителю консолью и тремя ЖК-дисплеями в управлении микроклиматом. Увы, медиаэкран всего лишь 8-дюймовый, а обогревов нет, что логично для «бюджетника». Вот только у нас за него просят немалые для большинства россиян деньги.

Последние три модели можно назвать потенциальной заменой Весте с большой натяжкой. Они стоят дешевле 2 миллиона рублей только в начальной комплектации с «ручкой» и передним приводом. Далеко не факт, что реальные цены у всех дилеров не выше этой отметки, но торг еще никто не отменял!

Changan CS35 Plus

Эта модель за 1,99 миллиона будет со 117-сильным атмосферником, двумя подушками безопасности и без обогревов. Исключительно переднеприводный Changan CS35 Plus отличает строгий, почти фольксвагеновский дизайн. Однако покупатели такую альтернативу немецкой марке не оценили. Несмотря на самый широкий среди всех китайских марок в России модельный ряд с разнообразным предложением кроссоверов, Changan в плане продаж звезд с неба не хватает. Возможно, катализатором спроса станет бюджетный седан Alsvin, потому что у вседорожников завоевать сердца массового покупателя пока не получается.

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Haval Jolion

Базовая комплектация этого кроссовера за 1,9 миллиона небогата, однако обогрев сидений, климат- и круиз-контроль, датчики света и дождя тут будут. Jolion – перересток В-класса, в плюсы модели можно записать просторный второй ряд сидений и молодежный дизайн. Из минусов – небольшой багажник. Тем не менее модель входит в число бестселлеров нашего рынка. Ее оценили в том числе и в такси, и в каршеринге. Так что даже в базовой комплектации Jolion станет неплохим выбором.

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Москвич 3

Если Jolion собирают в России по полному циклу, а CS35 Plus импортируют из Китая в сборе, то Москвичи только дособирают на столичном заводе, прикручивая несколько десятков деталей, и локализация пока только в планах. Базовая модель Москвича обойдётся в 1,97 миллиона. Как и Jolion, машину оснащают турбомотором, но мощностью 150 л.с. С комплектацией неплохо было бы поработать: многие предпочли бы панорамной крыше с люком обогрев сидений. О популярности именитого предка новому Москвичу пока говорить не приходится. Народ в очереди за машиной не выстраивается. Но, судя по всему, ставка сделана на госзаказы, такси и каршеринг.

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Как видите, выбор в сегменте до двух миллионов сегодня богаче, чем год назад. Как бы мы ни сокрушались по поводу цен, привыкание к новой реальности приходит, и спрос растет. Но «где деньги, Зин»? В апреле в России было выдано в 3,7 раза больше кредитов, чем за тот же период 2022-го. Общий объем выданных средств вырос в 4 раза и достиг 90,4 миллиарда рублей, а средний размер автокредита увеличился до 1,3 миллиона рублей. Остается только надеяться, что кредитный пузырь в один прекрасный день не лопнет, схлопнув только начавший очухиваться рынок.