Итоги Детройта-2019: рендеры и реальность

На этой неделе открылся Международный автосалон в Детройте, который принёс немало интересных новинок. Насколько же совпали наши ожидания в виде ранее опубликованных рендеров с реальностью?

В текущем году это первая сравнительная подборка, однако в общем она уже двенадцатая по счёту – мы делаем такие почти после каждого крупного автосалона. Так, ранее были опубликованы статьи по итогам Лос-Анджелеса, Парижа и Московского автосалона в двух частях – по кроссоверам и легковым.

Немцы привезли в Детройт обновлённый представительский седан 7 Series, который весьма существенно изменился внешне. Наши рендеры автомобиля были сделаны полгода назад, и тогда мы верно отобразили главный элемент рестайлинга – огромные ноздри решётки радиатора. Близкой к реальности получилась и новая задняя оптика, разве что серийный автомобиль получил плюс ко всему светодиодную полоску под хромированным молдингом. Также можно отметить различия в наполнении передней оптики и изменённом молдинге на передних крыльях.

Одной из самых интересных премьер выставки стало новое поколение популярного кроссовера Ford Explorer, внешность которого мы предугадывали ещё в конце лета. В целом нам это удалось, различия есть лишь в отделке решётки радиатора и пропорциях некоторых элементов.

Kia наконец показала серийный полноразмерный кроссовер Telluride (он пришёл на смену Mohave), рендеры которого мы опубликовали в середине сентября. Свежие шпионские фотографии тогда нам помогли практически стопроцентно воспроизвести внешность новинки.

Mercedes-Benz презентовал новое поколение компактного имиджевого седана CLA. Онлайн-журнал «Колёса.ру» сделал рендеры автомобиля почти год назад, когда только появились первые фотографии закамуфлированных тестовых образцов. Спереди серийный CLA отличается лишь оптикой несколько иной формы, сзади – деталировкой бампера.

Ещё одна яркая премьера – долгожданная Toyota Supra, внешность которой к моменту презентации уже практически не являлась секретом из-за многочисленных утечек и тизеров. Этому купе посвящены наши самые старые рендеры в этой подборке, датированные концом сентября 2016 года. Мы тогда ориентировались на первые опубликованные шпионские фотографии, и у нас получилось в целом отобразить стилистику автомобиля. При этом есть и ряд различий в дизайне бамперов, размере фар и некоторых других деталях.

На этом пока всё, мы продолжим угадывать внешность будущих новинок, а также делать собственные оригинальные проекты (такие, как длиннобазный УАЗ Хантер в премиальном тюнинге, например), следите за нашей постоянной рубрикой!