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Итоги Детройта-2019: рендеры и реальность

Итоги Детройта-2019: рендеры и реальность

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На этой неделе открылся Международный автосалон в Детройте, который принёс немало интересных новинок. Насколько же совпали наши ожидания в виде ранее опубликованных рендеров с реальностью?
 

В текущем году это первая сравнительная подборка, однако в общем она уже двенадцатая по счёту – мы делаем такие почти после каждого крупного автосалона. Так, ранее были опубликованы статьи по итогам Лос-Анджелеса, Парижа и Московского автосалона в двух частях – по кроссоверам и легковым.

Немцы привезли в Детройт обновлённый представительский седан 7 Series, который весьма существенно изменился внешне. Наши рендеры автомобиля были сделаны полгода назад, и тогда мы верно отобразили главный элемент рестайлинга – огромные ноздри решётки радиатора. Близкой к реальности получилась и новая задняя оптика, разве что серийный автомобиль получил плюс ко всему светодиодную полоску под хромированным молдингом. Также можно отметить различия в наполнении передней оптики и изменённом молдинге на передних крыльях.

BMW 7er front1 BMW 7er front13
BMW 7er rear1 BMW 7er rear13

Одной из самых интересных премьер выставки стало новое поколение популярного кроссовера Ford Explorer, внешность которого мы предугадывали ещё в конце лета. В целом нам это удалось, различия есть лишь в отделке решётки радиатора и пропорциях некоторых элементов.

Ford Explorer front2 ford_explorer_st_9
Ford Explorer rear2 ford_explorer_limited_86

Kia наконец показала серийный полноразмерный кроссовер Telluride (он пришёл на смену Mohave), рендеры которого мы опубликовали в середине сентября. Свежие шпионские фотографии тогда нам помогли практически стопроцентно воспроизвести внешность новинки.

Kia Tellirude front2 kia_telluride_4
Kia Tellirude rear2 kia_telluride_8

Mercedes-Benz презентовал новое поколение компактного имиджевого седана CLA. Онлайн-журнал «Колёса.ру» сделал рендеры автомобиля почти год назад, когда только появились первые фотографии закамуфлированных тестовых образцов. Спереди серийный CLA отличается лишь оптикой несколько иной формы, сзади – деталировкой бампера.

Mercedes CLA front1 mercedes-benz_cla_250_amg_line_edition_orange_art_48
Mercedes CLA rear1 mercedes-benz_cla_250_amg_line_edition_orange_art_89

Ещё одна яркая премьера – долгожданная Toyota Supra, внешность которой к моменту презентации уже практически не являлась секретом из-за многочисленных утечек и тизеров. Этому купе посвящены наши самые старые рендеры в этой подборке, датированные концом сентября 2016 года. Мы тогда ориентировались на первые опубликованные шпионские фотографии, и у нас получилось в целом отобразить стилистику автомобиля. При этом есть и ряд различий в дизайне бамперов, размере фар и некоторых других деталях.

Toyota Supra front01 toyota-supra
Toyota Supra rear01 toyota_gr_supra

На этом пока всё, мы продолжим угадывать внешность будущих новинок, а также делать собственные оригинальные проекты (такие, как длиннобазный УАЗ Хантер в премиальном тюнинге, например), следите за нашей постоянной рубрикой!

Новинки Рендеры "Колёса.ру" рендеры 7 серия BMW CLA-класс Explorer Ford KIA Mercedes-Benz Supra Telluride Toyota
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