Подходит к концу 2024 год, и это является для нас поводом вспомнить многие новинки, дебютировавшие в последние 6 месяцев, и сравнить их с нашими ожиданиями.

Уже много лет мы делаем подборки рубрики ожидания-реальность, где сопоставляем опубликованные нами рендеры с реальным обликом новых автомобилей. Изначально они были приурочены к крупным Международным автосалонам, однако в последние годы, вследствие сокращения участия автопроизводителей в них и отмены некоторых выставок, эти подборки мы выпускаем по итогам каждого полугодия. Предлагаем ознакомиться с предыдущей (в которую вошли новые BMW X3, Toyota 4Runner и другие), которая была опубликована прошедшим летом.

Как и всегда, начинаем в алфавитном порядке. Сразу несколько новинок за последние месяцы показала компания Audi, и все они являются кроссоверами. Первый из них — Q5 нового поколения, представленный в начале сентября. С ним мы можем сравнить наши самые старые рендеры в этой подборке — они датированы аж мартом 2022 года. Сделаны они были по первым шпионским фотографиям, поэтому отличий от реального автомобиля достаточно много: здесь и оформление передней части, и форма бокового остекления, и дизайн задней оптики.

Спустя несколько месяцев на свет появилась и купеобразная версия Q5 с приставкой Sportback. В этом случае наши рендеры уже значительно свежее (конец лета этого года), однако они всё же были сделаны до премьеры обычного Q5, поэтому и здесь есть отличия в дизайне передней части, заднего бампера и т.д.

Наиболее близкими к реальности можно считать рендеры купеобразной версии паркетника Q6 e-tron, который дебютировал в октябре. Здесь самым существенным отличием можно считать оформление спойлера на торце крышки багажника.

Ещё один представитель большой немецкой тройки, компания BMW, порадовала парой легковых новинок. Практически одновременно с Q6 e-tron Sportback был представлен обновлённый седан 2 Series Gran Coup﻿e, который получил весьма заметно переработанную внешность. Благодаря имевшимся на тот момент патентным изображениям нам удалось практически в точности воспроизвести его внешний вид, за исключением разве что оформления боковых декоративных вставок в заднем бампере.

В августе состоялась премьера первого гибридного универсала BMW M5 Touring, рендеры которого мы сделали в конце весны. Здесь без сюрпризов, разве что оформление переднего бампера у серийного автомобиля немного иное

Теперь пара обновок от французской компании Citroen, и первой из них стал обновлённый кросс-хэтчбек C4, дебют которого состоялся в середине октября. Мы в целом верно передали характер изменений, однако есть и заметная разница в оформлении передней части и задней оптики.

Вторая новинка относится к премиальному подразделению DS — это электрический кросс-лифтбек №8, его рассекретили в этом месяце. Двумя неделями ранее мы сделали собственные изображения автомобиля на основе официальных фотографий замаскированного прототипа, и в этом случае можно отметить разве что другой дизайн «решётки радиатора» и стиль оформления логотипов на крышке багажника.

Ford в октябре обновил свой самый крупный внедорожник Expedition. От наших ожиданий, сделанных четырьмя месяцами ранее, он заметнее всего отличается контрастной вставкой в крышке багажника.

Японская компания Honda в прошлом месяце продемонстрировала кроссовер Passport нового поколения. Пользуясь официальными тизерами, за месяц до этого мы сделали рендеры модели, и здесь отметим чёрную вставку на крыше в задней части, отсутствие таковой на крышке багажника и выштампованную надпись Passport в её нижней части.

Hyundai в начале этого месяца показал кардинально преобразившийся флагманский кроссовер Palisade. Мы неоднократно делали рендеры паркетника, и самые свежие из них датируются июлем этого года. В реальности модель получила иначе оформленную переднюю часть, корму и контрастную заднюю стойку.

Несколькими новинками порадовала и другая корейская компания Kia, среди них — обновлённый седан K8. Он дебютировал в августе, и за несколько дней до премьеры были опубликованы рендеры автомобиля. Здесь есть различия в дизайне передней части, фонарей и заднего бампера.

В прошлом месяце был представлен обновлённый кроссовер Kia Sportage, наши же самые свежие рендеры были опубликованы в августе. Правда, пока показали только удлинённую версию паркетника, однако изменения у обоих вариантов должны быть идентичными. Ожидания в целом совпали с реальностью, за исключением некоторых деталей переднего бампера и графики светодиодных ходовых огней в верхней части.

Самой спорной корейской новинкой (и одной из самых спорных среди всех за прошедший год) можно считать первый рамный пикап Kia, который получил имя Tasman. Мы сделали собственные изображения модели ещё в апреле этого года, и в реальности она получила несколько иное оформление решётки радиатора, а также совершенно другой дизайн задней части.

Единственный спорткар в сегодняшней подборке — новый Lamborghini Temerario, который справил премьеру в августе и пришёл на смену модели Huracan. Месяцем ранее были опубликованы рендеры автомобиля, и в этом случае сильнее всего различается деталировка задней части.

Помимо вышеупомянутого Ford Expedition, американская компания также обновила его люксовую версию — внедорожник Lincoln Navigato﻿r. Шпионские фотографии позволили нам практически в точности воспроизвести переднюю часть новинки, сзади же немного различается дизайн бампера и ширина чёрной вставки на крышке багажника.

Nissan представил долгожданные обновления для двух своих долгожителей, и первым из них стал флагманский внедорожник Patrol, известный на американском рынке как Armada. Его премьера состоялась в сентябре, а наши рендеры были опубликованы в марте этого года. В реальности автомобиль получил немного иное оформление решётки радиатора, которая лишилась широкой рамки, оригинальные задние стойки и иначе оформленную заднюю часть.

В октябре дебютировало новое поколение кроссовера Nissan Murano, которое за небольшим исключением совпало с нашими ожиданиями, датированными июнем этого года.

Один из самых дорогих автомобилей в подборке — рестайлинговый Rolls-Royce Ghost, официально представленный также в октябре. Всего за день до премьеры мы успели поделиться собственным видением его внешности, и здесь обошлось без сюрпризов.

Завершит сегодняшнюю подборку компактный электрический паркетник Skoda Elroq, первым примеривший новый фирменный стиль бренда. От наших рендеров, сделанных за пару недель до премьеры, автомобиль немного отличается оформлением передней части и графикой фонарей, которые получили пунктирную линию вместо сплошной.

На этом всё, следите за нашей постоянной рубрикой! Также вы всегда можете предлагать свои идеи для рендеров в комментариях к этой и другим статьям.