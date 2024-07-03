Завершилось первое полугодие 2024 года, а это означает для нас очередную возможность проверить, насколько наши прогнозы оказались близки к реальным новинкам.

Уже много лет онлайн-журнал Kolesa.ru публикует не только рендеры, но и подборки в жанре ожидания/реальность. Предлагаем ознакомиться с прошлой такой подборкой, которая была опубликована в самом конце 2023 года.

Как всегда, новинки выстраиваем в алфавитном порядке, и первой на сегодня стал самый маленький кроссовер от Alfa Romeo по имени Milano. Его премьера состоялась в апреле этого года, а за несколько месяцев до этого были опубликованы рендеры автомобиля. В реальности паркетник получил чуть более крупные фары, иную отделку решётки радиатора и бамперов.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В марте Audi представила очередной электрический кроссовер, который получил имя Q6 e-tron. При этом наши рендеры были сделаны ещё весной прошлого года. Здесь, как и в предыдущем случае (за исключением фар), основными отличиями можно считать отделку решётки и дизайн переднего и заднего бампера.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

На прошлой неделе состоялась премьера нового поколения Bentley Continental GT, которое по сути представляет из себя переработанную версию прошлой генерации. Мы сделали собственные изображения модели почти за месяц до этого и практически угадали с дизайном передней оптики, при этом задняя по своему наполнению оформлена иначе.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

У BMW за последние месяцы сразу несколько новинок, и первой из них стал концептуальный кроссовер Vision Neue Klasse X, который придёт на смену модели iX3. Мы делали рендеры серийного автомобиля ещё в декабре прошлого года, и есть вероятность, что он будет чуть ближе к нашим ожиданиям. Концепт же весьма существенно отличается дизайном передней и задней частей, а также боковин.

Рендер Реальность (концепт)

Рендер Реальность (концепт)

Одна из самых интересных новинок прошлого месяца — кроссовер BMW X3 нового поколения, получивший весьма необычный для модели дизайн. Мы пытались его предугадать в апреле этого года, и реальный автомобиль получил иначе спроектированную переднюю часть, а также по-другому оформленный задний бампер.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Наконец, ещё одно пополнение в баварской гамме — спортседан BMW M5 c гибридной установкой, представленный через неделю после Х3. Наши рендеры датируются октябрём прошлого года, и здесь немного различается лишь деталировка переднего бампера и решётки радиатора.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Есть в сегодняшней подборке и отечественный автомобиль, и им является долгожданный новый седан от Lada, получивший имя Iskra. Появившиеся ранее патентные изображения позволили нам практически в точности воспроизвести внешность автомобиля.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Итальянская компания Lancia порадовала первой за долгое время новинкой, которой стал хэтчбек Ypsilon нового поколения. Он был официально презентован в феврале, а за пару месяцев до этого были опубликованы рендеры автомобиля. Здесь наиболее существенные отличия заключаются в деталировке переднего и заднего бамперов.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Британская Mini в апреле показала серийную версию своего самого маленького кроссовера по имени Aceman. Мы сделали собственные изображения новинки в феврале, и серийный автомобиль отличается разве что отделкой нижней части кузова.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Nissan в том же месяце весьма существенно обновил один из своих бестселлеров — кроссовер Qashqai. За неделю до премьеры мы опубликовали рендеры автомобиля, и в этом случае реальный автомобиль получил немного иные бампера и по-другому оформленную заднюю оптику.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Ещё одна апрельская премьера — кроссовер с возрождённым именем Frontera. В начале этого года мы верно предугадали общую концепцию и стилистику автомобиля, однако есть и весьма существенные различия — прежде всего, в дизайне переднего бампера и задней оптики.

Рендер Реальность

Рендер Рендер

Французская компания Renault обновила компактный кроссовер Captur, который получил полностью новую переднюю часть. Опубликованные ранее патентные изображения позволили нам практически в точности вопроизвести внешний вид новинки.

Рендер Рендер

Рендер Реальность

Наконец, завершает сегодняшнюю подборку полноценный внедорожник Toyota 4Runner нового поколения, премьера которого состоялась всё в том же насыщенном на автомобильные новинки апреле. За несколько дней до этого мы сделали собственные изображения модели, и в отсутствие каких-либо шпионских фотографий и тизеров боковой части нам удалось угадать общую форму автомобиля и даже его характерные стойки за задними дверьми, вдохновлённые некогда популярной в России моделью второго поколения. При этом есть и отличия в пропорциях элементов задней части, а также в дизайне фар и решётки радиатора.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Мы продолжим предугадывать внешность будущих новинок, также вы всегда можете предлагать свои идеи для рендеров в комментариях. Следите за нашей постоянной рубрикой!