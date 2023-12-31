Итоги 2023 года: рендеры и реальность

В конце года мы традиционно подводим итоги своей работы, сравнивая новинки последних нескольких месяцев с ожиданиями, выраженными в опубликованных ранее рендерах.

Онлайн-журнал Kolesa.ru уже несколько лет регулярно делает подборки из цикла ожидание-реальность, полгода назад была опубликована самая свежая из них, в которой были собраны новинки первый шести месяцев 2023 года. Сегодня же мы рассмотрим модели, премьера которых состоялась в течение второго полугодия.

Как водится, начнём в алфавитном порядке. В октябре немецкая компания BMW презентовала новое поколение имиджевого кроссовера X2, наши же рендеры модели были опубликованы в середине лета. В реальности автомобиль получил несколько иные по оформлению начинки фары, другой бампер и оригинальное оформление задней части.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Ещё одна новинка октября — рестайлинговый минивэн Kia Carnival, который получил существенно переработанный дизайн. Благодаря опубликованным ранее шпионским фотографиям нам удалось практически в точности воспроизвести его внешний вид.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Прошедший сентябрь стал месяцем премьеры нового поколения французского кроссовера Peugeot 3008. За полтора месяца до неё мы опубликовали собственные изображения автомобиля, и в целом ожидания совпали с реальностью. Из отличий — начинка фар, форма выштамповок в нижней части дверей и некоторые детали задней части паркетника.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Шкода порадовала сразу тремя новинками, первой из которых стало второе поколение флагманского кроссовера Kodiaq. Его премьера состоялась в октябре, а за несколько дней до этого мы поделились собственным видением новинки. Здесь можно отметить небольшие отличия в форме передней оптики, оформлении задних стоек и графике светодиодных огней в фонарях.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Спустя месяц чешский бренд продемонстрировал ещё один флагман — на этот раз это легковой Superb. Показали автомобиль сразу в двух кузовах, доступных и для предыдущих поколений. Рендеры лифтбека мы сделали в июне этого года, и здесь ожидания по большей части совпали с реальностью, за исключением разве что деталировки фонарей.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

С универсалом, рендеры которого были опубликованы примерно за неделю до премьеры, было чуть проще, ведь у нас в распоряжении уже были официальные скетчи автомобиля, на которых можно было разглядеть все основные особенности внешности.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Toyota порадовала парой новинок с разной степенью повышенной проходимости. Так, в начале августа дебютировал внедорожник Land Cruiser Prado нового поколения, а несколькими днями ранее мы сделали рендеры автомобиля на основе имевшихся тизеров. Здесь есть ряд отличий в оформлении передней и задней оптики, решётки радиатора и бамперов.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Вторая японская новинка — первый в истории кроссовер Century, который показали в начале осени. Буквально за день до премьеры были опубликованы рендеры модели, и в реальности люксовый паркетник получил несколько иные пропорции кузова, дизайн бамперов и оформление задней части.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Сентябрь традиционно богат на автомобильные новинки, и ещё одной премьерой стало третье поколение немецкого кроссовера-бестселлера Volkswagen Tiguan. Онлайн-журнал ранее неоднократно публиковал рендеры автомобиля, и самые свежие из них датируются июнем уходящего года. На виде спереди самым существенным отличием можно назвать дизайн бампера, хотя это объясняется разницей в комплектациях. Задний же бампер реально отличается на счёт оформления его нижней части.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Завершит сегодняшнюю подборку ﻿ первый серийный минивэн от шведской компании Volvo, получивший индекс EM90. Его официально продемонстрировали в середине ноября, мы же поделились собственным видением внешности автомобиля в конце августа. Реальный автомобиль отличается некоторыми деталями оформления передней части, боковинами, которые остались неизменными от модели Zeekr 009, и графикой фонарей.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

На сегодня всё, следите за нашей постоянной рубрикой, и, конечно же, с наступающим Новым Годом!