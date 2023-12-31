Новинки ×

Итоги 2023 года: рендеры и реальность

31.12.2023 850 1 2

В конце года мы традиционно подводим итоги своей работы, сравнивая новинки последних нескольких месяцев с ожиданиями, выраженными в опубликованных ранее рендерах.

Онлайн-журнал Kolesa.ru уже несколько лет регулярно делает подборки из цикла ожидание-реальность, полгода назад была опубликована самая свежая из них, в которой были собраны новинки первый шести месяцев 2023 года. Сегодня же мы рассмотрим модели, премьера которых состоялась в течение второго полугодия.

Как водится, начнём в алфавитном порядке. В октябре немецкая компания BMW презентовала новое поколение имиджевого кроссовера X2, наши же рендеры модели были опубликованы в середине лета. В реальности автомобиль получил несколько иные по оформлению начинки фары, другой бампер и оригинальное оформление задней части.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Ещё одна новинка октября — рестайлинговый минивэн Kia Carnival, который получил существенно переработанный дизайн. Благодаря опубликованным ранее шпионским фотографиям нам удалось практически в точности воспроизвести его внешний вид.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Прошедший сентябрь стал месяцем премьеры нового поколения французского кроссовера Peugeot 3008. За полтора месяца до неё мы опубликовали собственные изображения автомобиля, и в целом ожидания совпали с реальностью. Из отличий — начинка фар, форма выштамповок в нижней части дверей и некоторые детали задней части паркетника.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Шкода порадовала сразу тремя новинками, первой из которых стало второе поколение флагманского кроссовера Kodiaq. Его премьера состоялась в октябре, а за несколько дней до этого мы поделились собственным видением новинки. Здесь можно отметить небольшие отличия в форме передней оптики, оформлении задних стоек и графике светодиодных огней в фонарях.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Спустя месяц чешский бренд продемонстрировал ещё один флагман — на этот раз это легковой Superb. Показали автомобиль сразу в двух кузовах, доступных и для предыдущих поколений. Рендеры лифтбека мы сделали в июне этого года, и здесь ожидания по большей части совпали с реальностью, за исключением разве что деталировки фонарей.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

С универсалом, рендеры которого были опубликованы примерно за неделю до премьеры, было чуть проще, ведь у нас в распоряжении уже были официальные скетчи автомобиля, на которых можно было разглядеть все основные особенности внешности.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Toyota порадовала парой новинок с разной степенью повышенной проходимости. Так, в начале августа дебютировал внедорожник Land Cruiser Prado нового поколения, а несколькими днями ранее мы сделали рендеры автомобиля на основе имевшихся тизеров. Здесь есть ряд отличий в оформлении передней и задней оптики, решётки радиатора и бамперов.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Вторая японская новинка — первый в истории кроссовер Century, который показали в начале осени. Буквально за день до премьеры были опубликованы рендеры модели, и в реальности люксовый паркетник получил несколько иные пропорции кузова, дизайн бамперов и оформление задней части.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Сентябрь традиционно богат на автомобильные новинки, и ещё одной премьерой стало третье поколение немецкого кроссовера-бестселлера Volkswagen Tiguan. Онлайн-журнал ранее неоднократно публиковал рендеры автомобиля, и самые свежие из них датируются июнем уходящего года. На виде спереди самым существенным отличием можно назвать дизайн бампера, хотя это объясняется разницей в комплектациях. Задний же бампер реально отличается на счёт оформления его нижней части.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Завершит сегодняшнюю подборку ﻿ первый серийный минивэн от шведской компании Volvo, получивший индекс EM90. Его официально продемонстрировали в середине ноября, мы же поделились собственным видением внешности автомобиля в конце августа. Реальный автомобиль отличается некоторыми деталями оформления передней части, боковинами, которые остались неизменными от модели Zeekr 009, и графикой фонарей.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

На сегодня всё, следите за нашей постоянной рубрикой, и, конечно же, с наступающим Новым Годом!  

рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW X2 KIA KIA Carnival Peugeot Peugeot 3008 Skoda Skoda Superb Skoda Superb Combi Skoda Kodiaq Volkswagen Volkswagen Tiguan Toyota Toyota Land Cruiser Prado Toyota Century Volvo Volvo EM90

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
31.12.2023 17:27
Алексей

Иногда рендеры лучше чем реальность

Новые статьи

Статьи / Интересно Письмо Деду Морозу: каким должен стать 2024 год для Kolesa.ru по мнению читателей? Любая новогодняя открытка начинается со слов о том, что заветная ночь с тридцать первого на первое – это время чудес, когда можно загадывать желания. Ну и, конечно же, получать подарки от Де... 148 1 0 01.01.2024
Статьи / История Последний Ferrari самого Энцо: история разработки и успеха Ferrari F40 В автомобильном мире существует немало марок, носящих фамилии своих создателей. Ford, Alfa Romeo, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Citroёn, Porsche, Maserati, Bentley, De Tomaso, Renault, Peug... 2085 0 6 30.12.2023
Статьи / Гаджеты Передовое детектирование и съемка: обзор комбо-устройства Neoline DEEPSCAN Новый гибрид Neoline вобрал в себя передовые технологии детектирования радаров. Комбо-устройство поставляется в расширенной комплектации и оснащено Wi-Fi-модулем. Подкрепляет ли этот потенци... 425 1 0 29.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 21366 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13205 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 7339 13 3 21.11.2023
Change privacy settings