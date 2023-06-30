Рендеры и реальность: итоги первого полугодия 2023 года

За первые шесть месяцев этого года появилось немало интересных автомобильных новинок, внешность многих из них мы ранее предугадывали в своих рендерах. Насколько нам это удалось?

Мы продолжаем подводить промежуточные итоги, сравнивая наши ожидания с реальностью. Ранее была опубликована большая подборка, посвящённая новинкам прошлого года.

Как водится, начинаем в алфавитном порядке. Главными новинками компании BMW стали обновлённые кроссоверы Х5 и Х6, премьера которых состоялась в начале февраля. Основным отличием от наших ожиданий, датированных апрелем прошлого года, стала графика светодиодных ходовых огней в фарах головного света.

Всего через две недели после обычных кроссоверов показали их «заряженные» версии с приставкой М. Рендеры Х5 М были опубликованы летом прошлого года, и здесь, помимо фар, также есть различия в дизайне переднего бампера. Задний же бампер, как мы и предполагали, не изменился.

Похожая история и с купеобразным Х6 М, внешность которого мы предугадывали в декабре.

Единственная в этой подборке новинка из Китая – большой рамный внедорожник Haval, его рендеры были опубликованы в конце прошлого года. Мы предполагали, что он получит индекс H9, а на деле новинке дали имя Н5, помимо этого есть некоторые различия в дизайне решётки радиатора, фар и заднего бампера.

Hyundai продемонстрировал несколько новинок, выполненных в новом стиле компании. Первая из них – новое поколение бюджетного седана Hyundai Verna, известного на нашем рынке как Solaris. Реальный автомобиль отличается от наших рендеров дизайном бамперов, формой выштамповок на боковинах и элементами фонарей.

Ещё более яркая новинка – кардинально переработанный седан Hyundai Sonata, который показали в марте. За месяц до этого были опубликованы рендеры автомобиля, и здесь основные отличия заключаются в оформлении фонарей и заднего бампера.

Самым дорогим и эксклюзивным автомобилем в подборке является, конечно, новый 1015-сильный суперкар Lamborghini Revuelto, пришедший на смену модели Aventador. За два месяца до премьеры мы поделились собственными изображениями автомобиля.

Последний месяц принёс сразу несколько интересных новинок от компании Lexus. Во-первых, модельную гамму теперь открывает маленький кроссовер LBX, сделанный на базе Toyota Yaris Cross. В реальности у него весьма много отличий в деталях от наших рендеров, хотя в целом образы схожи.

Ещё одна полностью новая для марки модель – большой трёхрядный кроссовер TX, основой для которого послужил недавно представленный паркетник Toyota Grand Highlander. За месяц до премьеры были опубликованы рендеры автомобиля, и здесь различается прежде всего оформление передней части.

Самой же яркой новинкой японского бренда стал внедорожник GX следующего поколения, который фактически не имеет ничего общего с другими моделями компании (за исключением разве что светодиодной полоски во всю ширину кормы). Предугадать такие глобальные изменения во внешнем виде практически невозможно, поэтому здесь максимальные расхождения с опубликованными за пару недель до премьеры рендерами.

Mercedes-Benz также порадовал сразу несколькими обновлениями в гамме. Основным из них можно считать Е-класс нового поколения с весьма оригинальными элементами во внешности, который показали в апреле. В конце прошлого года мы сделали рендеры автомобиля, и наиболее существенным отличием здесь являются форма и графика фонарей.

На прошлой неделе к седану присоединилась грузопассажирская модификация Estate, которая отличается от наших ожиданий разве что формой заднего окна.

В марте состоялась премьера купеобразного кроссовера GLC Coupe нового поколения. Рендеры паркетника были опубликованы ещё в октябре прошлого года, и отличия здесь только в оформлении крышки багажника.

Наконец, рестайлинг получил флагманский кроссовер GLS, и основной интерес здесь представляет новая решётка радиатора с широкими горизонтальными перекладинами – почти как на наших рендерах, датированных осенью прошлого года.

Компания Porsche в апреле обновила свои кроссоверы Cayenne и Cayenne Coupe, которые получили идентичные изменения во внешности и в салоне. От рендеров, самые свежие из которых были опубликованы в январе этого года, реальный автомобиль отличается в основном дизайном фонарей.

И ещё пара новинок от компании Toyota. Первая из них – представленный на днях компактный кроссовер C-HR нового поколения. Появившиеся до премьеры патентные изображения позволили в начале этого года практически в точности воспроизвести внешность модели.

В новое поколение перешёл и пикап Tacoma, премьера которого состоялась в прошлом месяце. Здесь нам также помогли патентные картинки, появившиеся в начале года, хотя и есть некоторые отличия в оформлении заднего бампера, крыши и фар.

Наконец, завершит сегодняшнюю подборку обновлённый флагманский кроссовер Volkswagen Touareg, официально представленный в прошлом месяце. За три месяца до премьеры мы сделали рендеры автомобиля, и здесь лишь немного различается графика светодиодных огней в передней и задней оптике.

А какая из этих новинок вам кажется наиболее интересной? Пишите об этом в комментариях, а также следите за нашей постоянной рубрикой!