Итоги 2022 года: рендеры и реальность

Подходит к концу 2022 год, и для нас это повод в очередной раз сравнить появившиеся за последние месяцы новинки с собственными ожиданиями.

Рубрика «рендеры и реальность» существует уже весьма давно – с осени 2016 года. В ней мы анализируем внешний вид новых моделей и то, насколько близки мы были в его предугадывании. Ранее были опубликованы две подборки, посвящённые легковым и вседорожным новинкам первой половины 2022 года.

Сегодня же мы рассмотрим остальные новинки уходящего года, и начнём, как водится, по алфавиту. Первой является единственная в подборке российская модель – большой кроссовер Aurus Komendant. Его премьера состоялась в сентябре, наши же рендеры были опубликованы ещё в начале 2020 года. В целом ожидания совпали с реальностью, за исключением разве что оформления заднего бампера.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Аурус мог бы оказаться самым дорогим автомобилем в подборке, однако BMW в прошлом месяце продемонстрировала ещё более уникальную и дорогую модель – купе 3.0 CSL за 750 000 евро. Мы сделали рендеры автомобиля на основе шпионских фотографий в июле этого года, и самым заметным отличием здесь является цветовая схема автомобилей. Также различается оформление порогов, передних крыльев и молдинга на задних боковых окошках.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Ещё одна новинка от баварцев – флагманский кроссовер ХМ, премьера которого состоялась в конце сентября. Мы за последние годы несколько раз делали рендеры модели по мере появления новой информации о его внешности, самые свежие изображения были опубликованы в начале того же месяца. Здесь немного различаются графика ходовых огней спереди и сзади, а также оформление заднего бампера.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В августе американская компания Dodge продемонстрировала свою версию компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale, которая получила имя Hornet. За два месяца до этого мы поделились собственным виденьем внешности паркетника, и по большей части ожидания совпали с реальностью. Нам даже практически удалось угадать изменённую графику светодиодных габаритов в фонарях, за исключение разве что оформления центральной части со стилизованным логотипом марки.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Феррари в начале осени провела презентацию своего первого серийного кроссовера, который получил имя Purosangue. Ранее в июле были опубликованы рендеры автомобиля, и здесь самым заметным отличием можно назвать оформление задней стойки вместе с задними боковыми окошками, а также отсутствие ручек на задних дверях.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Ещё один кроссовер на букву Ф – обновлённый паркетник Ford Escape, премьера которого состоялась два месяца назад. Мы сделали рендеры модели ещё в марте, и имевшиеся на тот момент шпионские фотографии позволили весьма подробно рассмотреть характер изменений передней части и фонарей. Различается лишь оформление переднего и заднего бамперов.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

У Хонды за последние месяцы было аж четыре интересных новинки. Первая по алфавитному порядку – Accord нового поколения, который был официально представлен в прошлом месяце. Наши изображения седана были опубликованы в июле этого года, и серийный Аккорд получил несколько иное оформление передней части, выштамповок на боковинах и другую графику светодиодов в фонарях.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В середине лета состоялась премьера самого мощного хэтчбека Civic с традиционной приставкой Type-R. Мы сделали рендеры автомобиля ещё в октябре прошлого года, и в целом ожидания совпали с реальностью. Единственными различиями являются некоторые детали в переднем и заднем бамперах.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Также японская компания подготовила новые поколения для пары своих популярных кроссоверов. Первый из них – новый CR-V, который показали в июле. Наши рендеры паркетника были сделаны в феврале этого года, и серийная модель отличается формой зеркал, дизайном заднего бампера и графикой светодиодных фонарей.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В прошлом месяце был рассекречен флагманский кроссовер марки Pilot в новом кузове, а ровно за месяц до этого мы опубликовали рендеры модели. Благодаря многочисленным шпионским фотографиям и тизерам у нас была возможность практически в точности воспроизвести внешность паркетника.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Компания Mercedes-Benz в начале этого месяца продемонстрировала самую мощную версию своего флагманского седана S-класса с именем S63 E Performance, мы же поделились собственным виденьем внешности автомобиля ещё в октябре 2020 года. Здесь наиболее существенным различием является дизайн переднего бампера.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В середине лета состоялась премьера целого семейства модели Crown нового поколения. По имевшимся на тот момент патентным изображениям за пару недель до премьеры были сделаны рендеры основного представителя этого семейства – кросс-седана. Единственное отличие от ожиданий заключается в оформлении фонарей и декоративной вставки вокруг них.

Рендер ​ Реальность

Рендер Реальность

Наконец, завершает нашу подборку новый флагманский кроссовер Volvo EX90, который был полностью рассекречен в прошлом месяце. В августе же ыы сделали собственные изображения модели по патентным картинкам, поэтому ожидания в целом совпали с реальностью, за исключением оформления бамперов и нижней части дверей, что может частично объясняться разными версиями модели, а также графики фар и фонарей.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

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