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Итоги 2022 года: рендеры и реальность

30.12.2022 285 0 0

Подходит к концу 2022 год, и для нас это повод в очередной раз сравнить появившиеся за последние месяцы новинки с собственными ожиданиями.

Рубрика «рендеры и реальность» существует уже весьма давно – с осени 2016 года. В ней мы анализируем внешний вид новых моделей и то, насколько близки мы были в его предугадывании. Ранее были опубликованы две подборки, посвящённые легковым и вседорожным новинкам первой половины 2022 года.

Сегодня же мы рассмотрим остальные новинки уходящего года, и начнём, как водится, по алфавиту. Первой является единственная в подборке российская модель – большой кроссовер Aurus Komendant. Его премьера состоялась в сентябре, наши же рендеры были опубликованы ещё в начале 2020 года. В целом ожидания совпали с реальностью, за исключением разве что оформления заднего бампера.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Аурус мог бы оказаться самым дорогим автомобилем в подборке, однако BMW в прошлом месяце продемонстрировала ещё более уникальную и дорогую модель – купе 3.0 CSL за 750 000 евро. Мы сделали рендеры автомобиля на основе шпионских фотографий в июле этого года, и самым заметным отличием здесь является цветовая схема автомобилей. Также различается оформление порогов, передних крыльев и молдинга на задних боковых окошках.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Ещё одна новинка от баварцев – флагманский кроссовер ХМ, премьера которого состоялась в конце сентября. Мы за последние годы несколько раз делали рендеры модели по мере появления новой информации о его внешности, самые свежие изображения были опубликованы в начале того же месяца. Здесь немного различаются графика ходовых огней спереди и сзади, а также оформление заднего бампера.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

В августе американская компания Dodge продемонстрировала свою версию компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale, которая получила имя Hornet. За два месяца до этого мы поделились собственным виденьем внешности паркетника, и по большей части ожидания совпали с реальностью. Нам даже практически удалось угадать изменённую графику светодиодных габаритов в фонарях, за исключение разве что оформления центральной части со стилизованным логотипом марки.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Феррари в начале осени провела презентацию своего первого серийного кроссовера, который получил имя Purosangue. Ранее в июле были опубликованы рендеры автомобиля, и здесь самым заметным отличием можно назвать оформление задней стойки вместе с задними боковыми окошками, а также отсутствие ручек на задних дверях.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Ещё один кроссовер на букву Ф – обновлённый паркетник Ford Escape, премьера которого состоялась два месяца назад. Мы сделали рендеры модели ещё в марте, и имевшиеся на тот момент шпионские фотографии позволили весьма подробно рассмотреть характер изменений передней части и фонарей. Различается лишь оформление переднего и заднего бамперов.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

У Хонды за последние месяцы было аж четыре интересных новинки. Первая по алфавитному порядку – Accord нового поколения, который был официально представлен в прошлом месяце. Наши изображения седана были опубликованы в июле этого года, и серийный Аккорд получил несколько иное оформление передней части, выштамповок на боковинах и другую графику светодиодов в фонарях.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

В середине лета состоялась премьера самого мощного хэтчбека Civic с традиционной приставкой Type-R. Мы сделали рендеры автомобиля ещё в октябре прошлого года, и в целом ожидания совпали с реальностью. Единственными различиями являются некоторые детали в переднем и заднем бамперах.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Также японская компания подготовила новые поколения для пары своих популярных кроссоверов. Первый из них – новый CR-V, который показали в июле. Наши рендеры паркетника были сделаны в феврале этого года, и серийная модель отличается формой зеркал, дизайном заднего бампера и графикой светодиодных фонарей.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

В прошлом месяце был рассекречен флагманский кроссовер марки Pilot в новом кузове, а ровно за месяц до этого мы опубликовали рендеры модели. Благодаря многочисленным шпионским фотографиям и тизерам у нас была возможность практически в точности воспроизвести внешность паркетника.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Компания Mercedes-Benz в начале этого месяца продемонстрировала самую мощную версию своего флагманского седана S-класса с именем S63 E Performance, мы же поделились собственным виденьем внешности автомобиля ещё в октябре 2020 года. Здесь наиболее существенным различием является дизайн переднего бампера.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

В середине лета состоялась премьера целого семейства модели Crown нового поколения. По имевшимся на тот момент патентным изображениям за пару недель до премьеры были сделаны рендеры основного представителя этого семейства – кросс-седана. Единственное отличие от ожиданий заключается в оформлении фонарей и декоративной вставки вокруг них.

Рендер

Реальность
Рендер
Реальность

Наконец, завершает нашу подборку новый флагманский кроссовер Volvo EX90, который был полностью рассекречен в прошлом месяце. В августе же ыы сделали собственные изображения модели по патентным картинкам, поэтому ожидания в целом совпали с реальностью, за исключением оформления бамперов и нижней части дверей, что может частично объясняться разными версиями модели, а также графики фар и фонарей. 

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

На этом всё, следите за нашей постоянной рубрикой!

рендеры "Колёса.ру" новинки Aurus Aurus Komendant BMW BMW M4 Ferrari Ferrari Purosangue Ford Ford Kuga Ford Escape Honda Honda Civic Honda CR-V Honda Pilot Honda Accord Honda Civic Type R Dodge Dodge Hornet Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-класс Mercedes-Benz S 63 AMG Toyota Toyota Crown Volvo Volvo EX90 Volvo XC90

 

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