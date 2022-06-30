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  • Рендеры и реальность: итоги первого полугодия 2022. Кроссоверы

Рендеры и реальность: итоги первого полугодия 2022. Кроссоверы

30.06.2022 223 0 0

Мы продолжаем сравнивать собственные ожидания с реальностью, и сегодня настала очередь кроссоверов, премьера которых состоялась в течение последних нескольких месяцев.

 

Вчера была опубликована подборка, посвящённая легковым новинкам и минивэнам, теперь же рассмотрим паркетники и внедорожные модели. Как обычно, начинаем в алфавитном порядке, и первый их новых кроссоверов – удлинённый вариант Bentley Bentayga с приставкой EWB, который официально представили в середине прошлого месяца. Как мы и ожидали, единственным внешним отличием модели станут очень длинные задние боковые двери вместе с существенно увеличенной колёсной базой.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Вчера мы рассказывали про три легковых новинки BMW, а помимо них за прошедшие полгода немецкая компания показала обновлённый флагманский кроссовер Х7, который так же отличился весьма неоднозначным решением передней части, как и новая «семёрка». Наши ожидания в этом плане практически полностью оправдались, а вот сзади автомобиль получил фонари другого дизайна, при этом расхождения в оформлении бамперов и выхлопа можно объяснить разными комплектациями.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

В начале марта состоялась премьера внедорожника Ford Everest нового поколения, наши же рендеры были опубликованы ещё в декабре прошлого года. Здесь основным отличием можно назвать дизайн переднего бампера, который у Эвереста получился оригинальным, отличным от пикапа Ranger.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Пикап также присутствует в этой подборке, поскольку незадолго до появления нового Everest он получил самую мощную версию Raptor. Примерно за месяц до её премьеры мы опубликовали собственные изображения модели, и здесь также есть различия в дизайне бамперов, у реального Раптора решётка радиатора без дополнительных габаритных огней, а задний борт полностью идентичен базовым пикапам.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

В середине апреля показали рестайлинговый кроссовер Hyundai Palisade, а за несколько дней до этого мы поделились своими ожиданиями относительно внешнего вида модели. Самым заметным отличием здесь стал задний бампер с другим оформлением.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Гамма английской компании Land Rover в конце прошлого месяца расширилась за счёт самой длинной версии внедорожника Defender, которая получила приставку 130. Наши рендеры были сделаны ещё в августе прошлого года, и в этой случае ожидания практически полностью совпали с реальностью, разве что самый большой Defender впервые для модели продемонстрировали с окрашенными элементами нижней части кузова.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Maserati в марте показала свой второй после Levante кроссовер, который встал на ступеньку ниже и получил имя Grecale. Внешность модели мы предугадывали год назад, и реальный автомобиль не так уж сильно отличается: он получил немного более вытянутые фары с другой графикой светодиодных ходовых огней, а также бампер и дверные ручки немного иной формы.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

В апреле дебютировал новый кроссовер Mazda с индексом CX-60, он же стал первой моделью компании на новой заднеприводной платформе. Мы опубликовали рендеры в феврале, и благодаря имевшимся на тот момент шпионским фотографиям нам удалось практически в точности воспроизвести внешность паркетника, за исключением разве что небольших деталей в переднем и заднем бамперах.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Полтора месяца назад в гамме Land Rover произошло ещё одно пополнение – представили новое поколение кроссовера Range Rover Sport. За три месяца до этого события мы сделали собственные изображения модели, и здесь отличий немного: автомобиль получил чуть иную графику светодиодных ходовых огней и по-другому оформленный задний бампер.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Компания Renault в начале весны показала свой новый кроссовер Austral, и незадолго до этого были опубликованы наши рендеры модели.  Реальный автомобиль получил более глубокие выштамповки в нижней части дверей, немного иные фонари и задний бампер.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Наконец, завершает подборку самая крупная новинка от японской компании Toyota – Sequoia нового поколения. Её премьера состоялась в конце января, и чуть ранее мы поделились собственным видением внешнего вида модели. Самое заметное отличие здесь – оригинальная решётка радиатора в паре с передним бампером, задний бампер также получил другое оформление.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

На этом всё, как и ранее, вы можете оставлять свои предложения по новым темам для нашей постоянной рубрики в комментариях!  

рендеры "Колёса.ру" новинки Bentley Bentley Bentayga BMW BMW X7 Ford Ford Ranger Ford Everest Hyundai Hyundai Palisade Land Rover Land Rover Defender Land Rover Range Rover Sport Maserati Maserati Grecale Mazda Mazda CX-60 Renault Renault Austral Toyota Toyota Sequoia

 

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