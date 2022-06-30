Рендеры и реальность: итоги первого полугодия 2022. Кроссоверы

Мы продолжаем сравнивать собственные ожидания с реальностью, и сегодня настала очередь кроссоверов, премьера которых состоялась в течение последних нескольких месяцев.

Вчера была опубликована подборка, посвящённая легковым новинкам и минивэнам, теперь же рассмотрим паркетники и внедорожные модели. Как обычно, начинаем в алфавитном порядке, и первый их новых кроссоверов – удлинённый вариант Bentley Bentayga с приставкой EWB, который официально представили в середине прошлого месяца. Как мы и ожидали, единственным внешним отличием модели станут очень длинные задние боковые двери вместе с существенно увеличенной колёсной базой.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Вчера мы рассказывали про три легковых новинки BMW, а помимо них за прошедшие полгода немецкая компания показала обновлённый флагманский кроссовер Х7, который так же отличился весьма неоднозначным решением передней части, как и новая «семёрка». Наши ожидания в этом плане практически полностью оправдались, а вот сзади автомобиль получил фонари другого дизайна, при этом расхождения в оформлении бамперов и выхлопа можно объяснить разными комплектациями.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В начале марта состоялась премьера внедорожника Ford Everest нового поколения, наши же рендеры были опубликованы ещё в декабре прошлого года. Здесь основным отличием можно назвать дизайн переднего бампера, который у Эвереста получился оригинальным, отличным от пикапа Ranger.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Пикап также присутствует в этой подборке, поскольку незадолго до появления нового Everest он получил самую мощную версию Raptor. Примерно за месяц до её премьеры мы опубликовали собственные изображения модели, и здесь также есть различия в дизайне бамперов, у реального Раптора решётка радиатора без дополнительных габаритных огней, а задний борт полностью идентичен базовым пикапам.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В середине апреля показали рестайлинговый кроссовер Hyundai Palisade, а за несколько дней до этого мы поделились своими ожиданиями относительно внешнего вида модели. Самым заметным отличием здесь стал задний бампер с другим оформлением.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Гамма английской компании Land Rover в конце прошлого месяца расширилась за счёт самой длинной версии внедорожника Defender, которая получила приставку 130. Наши рендеры были сделаны ещё в августе прошлого года, и в этой случае ожидания практически полностью совпали с реальностью, разве что самый большой Defender впервые для модели продемонстрировали с окрашенными элементами нижней части кузова.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Maserati в марте показала свой второй после Levante кроссовер, который встал на ступеньку ниже и получил имя Grecale. Внешность модели мы предугадывали год назад, и реальный автомобиль не так уж сильно отличается: он получил немного более вытянутые фары с другой графикой светодиодных ходовых огней, а также бампер и дверные ручки немного иной формы.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В апреле дебютировал новый кроссовер Mazda с индексом CX-60, он же стал первой моделью компании на новой заднеприводной платформе. Мы опубликовали рендеры в феврале, и благодаря имевшимся на тот момент шпионским фотографиям нам удалось практически в точности воспроизвести внешность паркетника, за исключением разве что небольших деталей в переднем и заднем бамперах.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Полтора месяца назад в гамме Land Rover произошло ещё одно пополнение – представили новое поколение кроссовера Range Rover Sport. За три месяца до этого события мы сделали собственные изображения модели, и здесь отличий немного: автомобиль получил чуть иную графику светодиодных ходовых огней и по-другому оформленный задний бампер.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Компания Renault в начале весны показала свой новый кроссовер Austral, и незадолго до этого были опубликованы наши рендеры модели. Реальный автомобиль получил более глубокие выштамповки в нижней части дверей, немного иные фонари и задний бампер.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Наконец, завершает подборку самая крупная новинка от японской компании Toyota – Sequoia нового поколения. Её премьера состоялась в конце января, и чуть ранее мы поделились собственным видением внешнего вида модели. Самое заметное отличие здесь – оригинальная решётка радиатора в паре с передним бампером, задний бампер также получил другое оформление.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

На этом всё, как и ранее, вы можете оставлять свои предложения по новым темам для нашей постоянной рубрики в комментариях!