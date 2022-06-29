Рендеры и реальность: итоги первого полугодия 2022. Легковые и минивэны

Подходит к концу первое полугодие 2022 года, и это является для нас уже традиционным поводом сравнить собственные ожидания с реальными новинками.

Мы уже давно делаем подборки, посвящённые сравнению опубликованных ранее рендеров и того, что получилось в реальности. Ранее были сделаны статьи по итогам второй половины прошлого года, тогда мы анализировали сходства и различия относительно легковых новинок и кроссоверов.

Сейчас также начнём с легковых моделей, и первой станет марка BMW, которая за последние месяцы представила сразу три новинки. Самой яркой и обсуждаемой, конечно же, стала новая «семёрка», премьера которой состоялась в апреле. За месяц до этого мы сделали рендеры представительского седана, и в целом нам удалось передать новую стилистику модели, при этом есть ряд различий в отделке переднего и заднего бамперов, нижней части боковин и фонарей.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Значительно более традиционным выглядит обновлённый седан 3 серии, который показали месяц назад. Наши рендеры были опубликованы летом прошлого года, и благодаря имевшимся на тот момент шпионским фотографиям была возможность практически в точности передать внешность новинки, здесь немного различаются лишь пропорции отдельных элементов в бамперах.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Третья легковая новинка баварской марки – первый в истории серийный универсал М3, премьера которого состоялась на прошлой неделе. В этом случае автомобиль получился точно таким, как мы его представляли ещё в ноябре 2020 года.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В прошлом месяце презентовали новый Ford Transit Custom, пока только в виде электрической версии фургона (полноценная премьера состоится в сентябре). Однако этого вполне достаточно, чтобы проанализировать сходство с нашими рендерами, которые были опубликованы за пару недель до премьеры. Спереди различаются наполнение решётки радиатора и дизайн бампера, также серийный Transit Custom получил более рельефные колёсные арки.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

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Были новинки и у российского автопроизводителя, и это долгожданная рестайлинговая Лада Веста, которую продемонстрировали в феврале. Ранее мы неоднократно делали рендеры автомобиля, и самые свежие рендеры седана были опубликованы почти за неделю до премьеры. Реальный автомобиль получил немного иную решётку радиатора с хромированной отделкой, более вытянутые декоративные вставки по бокам переднего бампера, по-другому оформленный задний бампер, также немного отличаются фонари.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Вместе с седаном состоялась презентация и обновлённого вседорожного универсала SW Cross. Здесь также есть небольшие отличия в отделке переднего и заднего бамперов, а фонари получили более тонкие светодиодные полоски дневных ходовых огней.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Сразу две новинки у французской компании Peugeot, и удивительным образом они носят одно имя – 408. При этом автомобили эти совершенно разные. Первый из них – представленный неделю назад лифтбек в кросс-версии, сделанный на базе Citroen C5 X и ориентированный на европейский рынок. В апреле мы сделали рендеры модели, и реальный автомобиль весьма существенно отличается внешне: здесь иначе оформленные решётка радиатора и бампера, более сложная пластика боковин, а между фонарями сделали контрастную декоративную вставку.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Второй 408-й, показанный три недели назад, является седаном и предназначен для китайского автомобильного рынка. Как мы и ожидали, модель представляет из себя существенно переработанную модель предыдущего поколения. Самым заметным отличием здесь можно назвать отсутствие логотипа компании на передних крыльях.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Завершит сегодняшнюю подборку яркий минивэн от компании Volkswagen, который получил столь же нестандартное имя ID. Buzz. Премьера новинки состоялась в марте, а наши рендеры были опубликованы в январе. Здесь наиболее заметные отличия сосредоточены в задней части кузова: серийный минивэн получил задние боковые окна иной формы, за ними расположились три горизонтальных декоративных вставки. Кроме того, бампер имеет другой дизайн, а в нижней части крышки багажника отсутствует хромированный молдинг.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Завтра мы опубликуем вторую часть, которая будет посвящена кроссоверам. Следите за нашей постоянной рубрикой!