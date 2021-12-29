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  • Astra, Fabia, A8, SL-Class, WRX и другие: июль-декабрь 2021, наши рендеры и реальность

Astra, Fabia, A8, SL-Class, WRX и другие: июль-декабрь 2021, наши рендеры и реальность

29.12.2021 38 0 0

Конец года традиционно является временем подведения итогов, а для нас это очередная возможность сравнить собственные ожидания с реальностью. Насколько нам удалось предугадать внешний вид новых моделей?

 

Онлайн-журнал kolesa.ru уже не первый год публикует рендеры будущих новинок, а также периодически делает подборки по итогам крупных автомобильных выставок. В связи с мировой обстановкой в этом году (равно как и в прошлом) международных автосалонов практически не было, поэтому мы подводим итоги по за полгода. Ранее была опубликована подборка за первое полугодие 2021 года.

Как водится, начинаем в алфавитном порядке. В прошлом месяце компания Acura представила новинку с хорошо известным именем Integra. Месяцем ранее мы составили своё представление о том, как будет выглядеть автомобиль. В реальности Интегра получила немного иные пропорции (так как он создан на переднеприводной платформе седана Honda Civic одиннадцатого поколения, на наших же рендерах изображён более крупный лифтбек классической компоновки). Также автомобили отличаются дизайном бамперов.

Audi в начале ноября продемонстрировала свой обновлённый представительский седан А8, наши же рендеры были опубликованы ещё в январе. Здесь есть отличия в дизайне фар, нижней части заднего бампера, также реальный автомобиль получил хромированную отделку решётки радиатора.

Помимо обычного седана, немцы представили автомобиль с ещё одним возрождённым именем – Horch. Оно теперь принадлежит длиннобазной люкс-версии «восьмёрки», ориентированной на рынок Китая. Мы сделали собственные изображения автомобиля в апреле. Как и ожидалось, лимузин получил решётку радиатора с вертикальными хромированными перекладинами, однако их дизайн несколько иной, равно как и отделка задних стоек дверей с логотипом Horch.

Ещё один представитель Большой Немецкой Тройки также порадовал двумя новинками, и обе они второй серии. Однако это совершенно разные автомобили. Первый из них – купе, премьера которого состоялась в середине лета. При этом наши рендеры были опубликованы практически за год до этого – в августе 2020-го. И в этом случае ожидания почти полностью совпали с реальностью, разница лишь в отделке «ноздрей» решётки радиатора и некоторых деталях нижней части кузова.

Вторая «двойка» — новый компактвэн Active Tourer, его продемонстрировали в октябре. Мы же опубликовали собственные изображения новинки в самом начале года. Здесь есть ряд отличий в форме фар, фонарей, решётки радиатора и дизайне бамперов.

Одна из самых интересных новинок уходящего года – новое поколение флагманского седана корейского премиум-бренда Genesis G90, полноценная премьера которого состоялась в этом месяце. Пользуясь шпионскими фотографиями закамуфлированных образцов, мы сделали рендеры автомобиля в конце лета этого года. Здесь тоже можно сказать, что ожидания совпали с реальностью, стоит лишь отметить различную отделку бамперов и решётки радиатора, рельефность капота, а также наполнение головной оптики.     

Mercedes-Benz в конце октября показал новое поколение спортивного кабриолета SL, который лишился жёсткой складывающейся крыши и стал четырёхместным. Наши рендеры автомобиля были опубликованы почти за год до этого – в конце ноября 2020-го. Здесь достаточно много различий в форме фар, переднего бампера, фонарей, вставок в передних крыльях. Кроме того, реальный кабриолет получил выдвижные ручки подобно новому S-классу, с такими мы изобразили модель на наших первых рендерах, датированных сентябрём прошлого года.

Долгожданная новинка от Опеля – полностью новая Астра, презентация которой состоялась в середине лета. За месяц до неё мы сделали собственные изображения хэтчбека, и во многом ожидания совпали с реальностью. При этом различаются дизайн бамперов, форма фонарей, пластика боковин у серийного автомобиля более строгая.

В начале декабря к хэтчбеку присоединился универсал Sports Tourer, его рендеры были сделаны в сентябре. Здесь единственным существенным отличием является форма задних боковых окон, а также наличие хромированного молдинга вдоль подоконной линии.

Французы в начале осени продемонстрировали серийную версию нового хэтчбека Megane с электрической силовой установкой, а наши изображения модели были опубликованы в конце марта. Автомобиль получил несколько иные бампера и светотехнику с другим наполнением.

У Шкоды сразу две легковые новинки, первая из них – новая Фабия, которую показали в мае. За пару недель по этого мы предугадывали внешность хэтчбека, и ожидания практически полностью совпали с реальностью, за исключением дизайна заднего бампера и наполнения головной оптики.

Вторая новинка – бюджетный седан Skoda Slavia, в первую очередь предназначенный для рынка Индии, однако в дальнейшем он появится и в других странах. Здесь также рендеры были опубликованы за 2 недели до премьера, и реальный автомобиль лишь немного отличается пропорциями некоторых элементов передней части, а также оформлением заднего бампера.

Наконец, завершает сегодняшнюю подборку новый седан Subaru WRX, премьера которого состоялась в сентябре. За полгода до этого мы сделали собственные изображения модели, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями автомобиля. Самое заметное отличие серийного седана – чёрные «кроссоверные» накладки на колёсные арки, пороги и нижнюю часть бамперов. Также немного различается дизайн фонарей.

На этом на сегодня всё, завтра же выйдет подборка, посвящённая новинкам-кроссоверам.          

рендеры "Колёса.ру" новинки Acura Acura Integra Audi Audi A8 BMW BMW 2 серия Genesis Genesis G90 Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL-класс Opel Opel Astra Renault Renault Megane Skoda Skoda Fabia Skoda Slavia Subaru Subaru WRX

 

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