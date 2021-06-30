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Итоги первого полугодия 2021 года: рендеры и реальность. Sportage, Multivan Т7 и другие

30.06.2021 1356 0 0

Подходит к концу первое полугодие 2021-го, что стало для нас поводом подвести очередные промежуточные итоги и выяснить, насколько мы были близки к реальности в предугадывании внешности будущих новинок.

 

Мы продолжаем традицию сравнивать наши рендеры с реальными новинками, обычно такие подборки приурочиваются к крупным международным автосалонам, однако с весны прошлого года из-за пандемии практически все они были отменены. Хотя в нынешнем апреле всё же состоялся Шанхайский автосалон, и мы сделали статью по его итогам. С тех пор накопилось достаточно много новинок, которые мы и рассмотрим сегодня.

Как обычно, начинаем в алфавитном порядке. Сразу три новых модели появилось у BMW, и первая из них – новый лифтбек 4 серии с приставкой Gran Coupe, премьера которого состоялась в начале этого месяца. Мы сделали собственные изображения модели больше года назад, и в целом ожидания совпали с реальностью. При этом есть и заметные отличия: реальный автомобиль получит иные дверные ручки клавишного типа, также задний бампер имеет оригинальный дизайн с массивной контрастной вставкой.

Вторая новинка баварского бренда – обновлённый кроссовер Х3, который презентовали одновременно с пятидверной «четвёркой». Мы сделали рендеры в середине прошлого месяца, и на них изображён автомобиль в М-пакете, фотографий аналогичного «живого» Х3 пока нет, этим объясняется разница в дизайне бамперов на представленных изображениях. Также кроссовер получил немного иное оформление передней оптики.

Вместе с «икстретьим» представили и рестайлинговую версию купеобразного Х4, чуть ранее в мае мы опубликовали рендеры модели. Здесь чуть больше совпадений в передней части, ведь оба изображённых кросса оснащены М-пакетом. Как мы и предполагали, фонари в ходе рестайлинга не изменились, а вот задний бампер обновился радикально за счёт чёрной вставки необычной формы.

В начале этого месяца состоялась долгожданная премьера нового пикапа Ford Maverick, его рендеры мы опубликовали в марте. Реальный пикап получил передний бампер другого дизайна, задние фонари иной формы и наполнения, а также ряд других небольших отличий по кузову.      

Корейский премиум-бренд Genesis в середине мая показал свой первый универсал, сделанный на базе седана G70 и получивший имя Shooting Brake. За несколько дней до премьеры мы поделились собственными изображениями автомобиля, и здесь нет практически никаких отличий, а разницу в оформлении заднего бампера можно объяснить комплектациями конкретных автомобилей.

На прошлой неделе был официально представлен большой трёхрядный кроссовер Infiniti QX60 второго поколения. Его внешность мы предугадывали ещё в феврале этого года, и здесь отличия сводятся лишь к оформлению передней и задней оптики, а также нижней части заднего бампера.

Пара заметных новинок появились у Kia, самой ожидаемой из которых, конечно, является новое поколение популярного кроссовера Sportage. Его премьера состоялась 3 недели назад, и за несколько дней до этого мы опубликовали рендеры автомобиля. Прежде всего, представленные на изображениях кроссоверы существенно отличаются сбоку и сзади, это объясняется тем, что пока официально представили только удлинённую версию Sportage, в то время как на рендерах изображён обычный вариант, который покажут чуть позже. Также отметим разницу в оформлении нижней части дверей и переднего бампера.  

Второе обновление в модельном ряду корейского бренда – рестайлинговый представительский седан К9/K900, получивший совершенно другую переднюю часть и заметно преобразившуюся корму. Его премьера состоялась в самом начале этого месяца, а в мае мы опубликовали рендеры флагманской модели. В реальности седан получил ещё более крупную решётку радиатора, также немного различается графика фар и деталировка бампера. Что касается кормы автомобиля, то здесь немного различаются патрубки выхлопной системы, также К9 получил хромированный молдинг вдоль светящейся перемычки между фонарями (однако будет он не во всех комплектациях).

Первые числа июня выдались богатыми на новинки, ещё одна из них – обновлённый кроссовер Opel Grandland, утративший букву Х в названии. На основе шпионских фотографий мы сделали собственные изображения модели ещё в марте, и в целом нам удалось передать характер изменений полностью новой передней части, при этом различаются пропорции фар и некоторых других элементов. Компания Opel не распространила полноценных фотографий вида сзади нового кроссовера, однако по имеющимся можно судить, что фонари остались прежними, в то время как на рендере изображён паркетник с новой задней оптикой.

Родственная Опелю французская компания Peugeot на прошлой неделе распространила официальные фотографии нового универсала 308, наши же рендеры были опубликованы в марте. Реальный автомобиль получил немного иное оформление задней части, избавившись от декоративной вставки между фонарями. Зато теперь над ними расположился оригинальный угловатый спойлер.

Обновлённый Renault Duster пока не представлен, однако неделю назад состоялась премьера рестайлингового Dacia Duster, изменения которого наверняка будут аналогичны версии с ромбом на радиаторной решётке. Как и ожидалось, обновление внешне свелось в основном к передней и задней оптике с Y-образным рисунком светодиодных элементов, бампера при этом остались теми же.

Наконец, завершает сегодняшнюю подборку ещё одна долгожданная премьера – новое поколение микроавтобуса Volkswagen Multivan T7, его показали три недели назад. Мы сделали рендеры в конце апреля, и в общем ожидания совпали с реальностью. Самые заметные отличия сзади: Т7 получил иную форму ниши номерного знака, другое оформление заднего окна и хромированный молдинг в нижней части.

На этом на сегодня всё, следите за нашей постоянной рубрикой!     

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