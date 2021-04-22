Итоги Шанхая-2021: рендеры и реальность

На этой неделе открылся Международный автосалон в Шанхае, что традиционно стало для нас поводом подвести очередные промежуточные итоги нашей работы: насколько наши предположения относительно внешности будущих новинок оказались близки к реальности?

Автосалон в Шанхае – первая международная выставка, которая проводится в обычном режиме с начала пандемии, объявленной в прошлом году. В отсутствие подобных мероприятий ранее мы делали подборки за целое полугодие – они были посвящены легковым новинкам и кроссоверам. Стоит также отметить, что большинство рассматриваемых сегодня моделей были презентованы до Шанхае за четыре прошедших месяца.

Как водится, начнём в алфавитном порядке. В начале прошлой неделе французы продемонстрировали свой новый C5, который отныне является кросс-лифтбеком (ранее модель выпускалась в кузовах седан и универсал). Мы сделали рендеры на основе шпионских фотографий в прошлом месяце, поэтому в целом по пропорциям автомобили совпадают, но есть ряд отличий в деталировке переднего и заднего бамперов, боковин и фонарей.

В январе был официально представлен Jeep Grand Cherokee L нового поколения, а буквально за пару недель до этого мы опубликовали собственные изображения модели. Серийная модель получила несколько иное оформление передней части, также заметным отличием является оформление фонарей – мы предположили, что они могут быть объединены светодиодной полосой, при этом остаётся вероятность того, что такое решение будет применено на «короткой» 5-местной версии Гранд Чероки.

Два месяца назад состоялась премьера полностью нового поколения популярного седана Mercedes-Benz C-Class с заводским индексом W206. Мы опубликовали рендеры модели ещё в ноябре прошлого года, и в целом ожидания совпали с реальностью. Есть небольшие отличия в дизайне переднего и заднего бамперов (кстати, на фотографии вида спереди изображена длиннобазная версия седана для китайского рынка, так как официальных фотографий обычной «цэшки» с классической решёткой радиатора пока нет), также серийный автомобиль получил фонари немного иной формы.

Ещё одна новинка февраля – новый Mitsubishi Outlander. За два месяца до премьеры мы сделали собственные изображения модели, и благодаря шпионским фотографиям у нас была возможность практически в точности воспроизвести внешность кроссовера, есть лишь небольшие отличия в деталировке бамперов и решётки радиатора.

У Ниссана – сразу три новинки, и все они являются автомобилями повышенной проходимости. Начнём с самого компактного из них – нового Qashqai, который также был представлен в феврале. Наши рендеры паркетника были опубликованы ещё в августе прошлого года, и здесь отличий достаточно много: форма фар, фонарей, выштамповок на боковинах, заднего бампера, крышки багажника и бокового остекления в задней части.

Февраль вообще выдался богатым на премьеры, очередная из них – полностью новый Pathfinder, его изображения мы сделали в конце октября прошлого года. Спереди различается отделка решётки радиатора, форма фар и деталировка бампера, сбоку форма бокового остекления, сзади – фонари (кстати, мы угадали, что они будут визуально объединены между собой, однако в реальности это сделано за счёт чёрной декоративной вставки, а не хромированного молдинга) и бампер.

В самом конце прошлого месяца японская компания представила обновлённую версию самого мощного внедорожника Nissan Patrol Nismo, мы же опубликовали рендеры модели за месяц до этого. Серийный Нисмо получил немного иные по деталировке бампера.

Легковые новинки в сегодняшней подборке в меньшинстве, и одна из них – новое поколение французского хэтчбека Peugeot 308, премьера которого состоялась в середине прошлого месяца. Наши рендеры увидели свет в ноябре прошлого года, и нам удалось передать основной характер изменений во внешности новинки, при этом различается начинка фар, бампер имеет более гранёный дизайн, фонари получили иную графику, также у серийной модели задний бампер другой формы, нельзя не отметить и новый логотип компании, дебютировавший на этой модели. В целом можно признать, что в этом случае реальность превзошла ожидания.

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На очереди пара кроссоверов от Skoda, и сначала рассмотрим субкомпактный Kushaq, который был представлен в прошлом месяце и предназначен для индийского рынка. Мы сделали рендеры в конце января, и здесь различия сводятся к форме нижних фар и некоторых других элементов передней части, также у серийного паркетника немного иные фонари и отделка заднего бампера.

Более актуальным для нашего рынка является рестайлинговый Kodiaq, премьера которого состоялась на прошлой неделе. За неделю до этого были опубликованы наши рендеры кроссовера, и в целом ожидания совпали с реальностью, разве что светоотражатели на заднем бампере теперь имеют новую форму, а хромированного молдинга, как на обновлённом Superb, новинка всё же не получила.

Завершает подборку ещё один продукт концерна VAG – европейский хэтчбек Volkswagen Polo, который буквально на днях заметно обновился. В середине января мы сделали собственные изображения автомобиля, и отличий от реального хэтча не так уж и много: отличается начинка фар (это может быть связано с различием в комплектациях, на фотографии изображена передняя оптика в топовом исполнении), деталировка переднего и заднего бамперов, а также графика фонарей (задняя оптика также может отличаться в зависимости от исполнения).

На этом пока всё, мы продолжим предугадывать внешность будущих новинок и делать собственные оригинальные проекты, следите за нашей постоянной рубрикой!