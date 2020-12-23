Итоги второго полугодия 2020: рендеры и реальность. Легковые

Мы продолжаем традицию сравнивать собственные ожидания с реальностью, ранее были выпущены статьи, посвящённые новинкам первого полугодия 2020 года – легковым автомобилям и кроссоверам. Теперь же рассмотрим модели, представленные во втором полугодии этого года.
Начнём в алфавитном порядке, и первая новинка – седан BMW M3, который был представлен в сентябре. Наши же рендеры были опубликованы в середине лета, и благодаря шпионским фотографиям наши ожидания в целом совпали с реальностью, однако есть разница в оформлении решётки радиатора и дизайне воздуховодов в передних крыльях.
Вместе с седаном показали и новое купе М4, рендеры которого мы также сделали чуть позже – в конце июля. Здесь ситуация схожая с седаном: серийное купе получило несколько иные перекладины решётки радиатора и вставки в крыльях.
В сентябре Genesis представил существенно обновлённый внешне седан G70, его рендеры мы опубликовали в июне. Здесь нам опять же помогли многочисленные шпионские фотографии, при этом можно отметить различие в пропорциях некоторых элементов передней части, а также графику светодиодных элементов в фонарях. Кроме того, седаны различаются выхлопными трубами, однако это объясняется вариантом комплектации конкретного автомобиля, который может иметь как крупные овальные патрубки по обеим сторонам бампера, так и сдвоенные с водной стороны.
Ещё одна долгожданная премьера сентября – новое поколение представительского седана Mercedes-Benz S-класса. Наши рендеры были опубликованы в середине июля, и спереди ожидания совпали с реальностью, за исключением оформления решётки радиатора. Сзади же есть более заметное отличие, которое заключается в форме фонарей.
Спустя два с половиной месяца после обычного S-класса показали и его удлинённую версию с приставкой Maybach. От представленного на наших рендерах седана он отличается оформлением переднего и заднего бамперов, а также большим количеством хромированных элементов в нижней части кузова.
В конце августа компания Porsche представила обновлённую Panamera, мы же сделали рендеры автомобиля ещё в ноябре прошлого года. Единственным отличием спереди являются разделённые светодиодные ходовые огни в бампере, на наших рендерах они выполнены единым элементом. Сзади можно отметить разве что бесцветные сегменты в фонарях серийной машины, которые мы изобразили в красном цвете.
В сентябре были распространены официальные фотографии седана Dacia Logan. Версия Renault пока не представлена (хотя мы уже сделали рендеры модели), однако мы можем сравнить седан Dacia с нашими ожиданиями относительно внешности модели, которыми мы поделились в феврале. Серийный автомобиль получит более резкую и угловатую стилистику, различается форма бокового остекления, а также графика передней и задней оптики.
Вместе с седаном дебютировал и хэтчбек Sandero, рендеры которого мы опубликовали в марте. Здесь такая же история с более угловатым дизайном и заметными различиями в оформлении фар и фонарей. Возможно, наши ожидания будут ближе к реальности с новыми рендерами Sandero в кросс-версии с приставкой Stepway.
От совсем бюджетных автомобилей ненадолго заглянем в люксовый сегмент, где разместился новый Rolls-Royce Ghost, презентация которого состоялась в самом начале сентября. Онлайн-журнал «Колёса.ру» составил своё представление о внешности седана ещё в апреле этого года. Самым заметным отличием можно считать оформление переднего бампера, также есть некоторые отличия в форме и дизайне элементов задней части автомобиля.
Наконец, завершит сегодняшнюю подборку новый Volkswagen Golf в кузове универсал, собственные изображения которого мы сделали в конце мая. Имевшиеся шпионские фотографии позволили нам довольно точно воспроизвести внешность автомобиля, разница заключается разве что в оформлении нижней части заднего бампера, что объясняется различиями в комплектациях конкретных автомобилей.
На сегодня всё, завтра мы представим подборку, посвящённую кроссоверам, следите за нашей постоянной рубрикой!
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