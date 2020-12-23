Итоги второго полугодия 2020: рендеры и реальность. Легковые

Уходящий год по известным причинам получился небогатым на автомобильные выставки, однако это не помешало производителям представить немало новых интересных моделей. Внешность многих из них мы ранее предугадывали, насколько нам это удалось?

Мы продолжаем традицию сравнивать собственные ожидания с реальностью, ранее были выпущены статьи, посвящённые новинкам первого полугодия 2020 года – легковым автомобилям и кроссоверам. Теперь же рассмотрим модели, представленные во втором полугодии этого года.

Начнём в алфавитном порядке, и первая новинка – седан BMW M3, который был представлен в сентябре. Наши же рендеры были опубликованы в середине лета, и благодаря шпионским фотографиям наши ожидания в целом совпали с реальностью, однако есть разница в оформлении решётки радиатора и дизайне воздуховодов в передних крыльях.

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Вместе с седаном показали и новое купе М4, рендеры которого мы также сделали чуть позже – в конце июля. Здесь ситуация схожая с седаном: серийное купе получило несколько иные перекладины решётки радиатора и вставки в крыльях.

В сентябре Genesis представил существенно обновлённый внешне седан G70, его рендеры мы опубликовали в июне. Здесь нам опять же помогли многочисленные шпионские фотографии, при этом можно отметить различие в пропорциях некоторых элементов передней части, а также графику светодиодных элементов в фонарях. Кроме того, седаны различаются выхлопными трубами, однако это объясняется вариантом комплектации конкретного автомобиля, который может иметь как крупные овальные патрубки по обеим сторонам бампера, так и сдвоенные с водной стороны.

Ещё одна долгожданная премьера сентября – новое поколение представительского седана Mercedes-Benz S-класса. Наши рендеры были опубликованы в середине июля, и спереди ожидания совпали с реальностью, за исключением оформления решётки радиатора. Сзади же есть более заметное отличие, которое заключается в форме фонарей.

Спустя два с половиной месяца после обычного S-класса показали и его удлинённую версию с приставкой Maybach. От представленного на наших рендерах седана он отличается оформлением переднего и заднего бамперов, а также большим количеством хромированных элементов в нижней части кузова.

В конце августа компания Porsche представила обновлённую Panamera, мы же сделали рендеры автомобиля ещё в ноябре прошлого года. Единственным отличием спереди являются разделённые светодиодные ходовые огни в бампере, на наших рендерах они выполнены единым элементом. Сзади можно отметить разве что бесцветные сегменты в фонарях серийной машины, которые мы изобразили в красном цвете.

В сентябре были распространены официальные фотографии седана Dacia Logan. Версия Renault пока не представлена (хотя мы уже сделали рендеры модели), однако мы можем сравнить седан Dacia с нашими ожиданиями относительно внешности модели, которыми мы поделились в феврале. Серийный автомобиль получит более резкую и угловатую стилистику, различается форма бокового остекления, а также графика передней и задней оптики.

Вместе с седаном дебютировал и хэтчбек Sandero, рендеры которого мы опубликовали в марте. Здесь такая же история с более угловатым дизайном и заметными различиями в оформлении фар и фонарей. Возможно, наши ожидания будут ближе к реальности с новыми рендерами Sandero в кросс-версии с приставкой Stepway.

От совсем бюджетных автомобилей ненадолго заглянем в люксовый сегмент, где разместился новый Rolls-Royce Ghost, презентация которого состоялась в самом начале сентября. Онлайн-журнал «Колёса.ру» составил своё представление о внешности седана ещё в апреле этого года. Самым заметным отличием можно считать оформление переднего бампера, также есть некоторые отличия в форме и дизайне элементов задней части автомобиля.

Наконец, завершит сегодняшнюю подборку новый Volkswagen Golf в кузове универсал, собственные изображения которого мы сделали в конце мая. Имевшиеся шпионские фотографии позволили нам довольно точно воспроизвести внешность автомобиля, разница заключается разве что в оформлении нижней части заднего бампера, что объясняется различиями в комплектациях конкретных автомобилей.

На сегодня всё, завтра мы представим подборку, посвящённую кроссоверам, следите за нашей постоянной рубрикой!