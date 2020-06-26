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Итоги первого полугодия 2020 года: рендеры и реальность. Легковые

26.06.2020 428 1 2

В связи с коронавирусом международные автосалоны пока не проводятся, однако это не мешает производителям показывать свои новинки, пусть даже и в онлайн-формате. Внешность многих из них мы ранее предугадывали, и сейчас решили подвести промежуточный итог, сопоставив ожидания с реальностью.

 

Обычно мы приурочиваем подборки к международным автомобильным выставкам, ранее мы опубликовали статьи, посвящённые Лос-Анджелесу (легковые и кроссоверы) и несостоявшейся Женеве (легковые и кроссоверы/вэны). Сегодня же мы рассмотрим новинки, представленные в первое полугодие 2020 года и не вошедшие в предыдущую подборку.

Начинаем, как водится, в алфавитном порядке. Audi представила новый седан А3 в середине весны, а мы опубликовали рендеры автомобиля в самом конце осени прошлого года. Здесь есть различия в передней оптике, оформлении бамперов, самой же заметной особенностью серийной А3 стали характерные выштамповки над колёсными арками.

У BMW сразу несколько новинок, начнём с «младшей» и, по совместительству, самой резонансной из них – купе 4 серии. Модель представили в начале июня, мы же сделали собственные изображения автомобиля в феврале, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями. В целом ожидания совпали с реальностью, отличается только деталировка переднего бампера, и у серийного купе есть дополнительная выштамповка на крышке багажника.

В конце прошлого месяца была презентована рестайлинговая «пятёрка» в кузове G30. За полтора месяца до этого увидели свет наши рендеры, и спереди ожидания схожи с реальностью. А вот сзади модель получила совершенно другие фонари, бампер при этом ожидаемо практически не изменился.

Вслед за обычной 5 Series показали и «заряженную» модификацию М5, незадолго до этого мы поделились своим видением модели. Здесь есть разница в дизайне переднего бампера, задний же бампер визуально остался прежним, в то время как мы изобразили альтернативный вариант.

Наконец, четвёртая баварская новинка – большой лифтбек 6 GT, получивший рестайлинг одновременно с «пятёркой». Его рендеры мы опубликовали ещё в декабре прошлого года, и спереди ожидания совпали с реальностью, за исключением формы боковых воздухозаборников в переднем бампере. При этом задняя часть автомобиля, вопреки ожиданиям, не изменилась.

Genesis в марте провёл онлайн-презентацию полностью нового седана G80, а наши рендеры автомобиля были опубликованы больше года назад. В целом мы передали характер изменений во внешности, однако можно признать, что дизайн серийного автомобиля превзошёл ожидания.

Почти одновременно с BMW M5 был представлен и его основной конкурент – рестайлинговый Mercedes-AMG E 63. Своим видением будущей новинки мы поделились ещё в январе, до премьеры обычного обновлённого Е-класса, этим объясняется различие в деталировке оптики. Также у серийного «заряженного» седана несколько иной дизайн переднего бампера и подштамповки в районе фар.

Завершит сегодняшнюю подборку обновлённый Volkswagen Arteon, премьера которого состоялась на этой неделе. В начале месяца мы сделали рендеры модели, и спереди отличий практически нет (стоит отметить, что здесь запечатлён Arteon R, в то время как мы приписывали этот дизайн переднего бампера комплектации R-Line). Сзади бампера практически идентичны, а вот дизайн фонарей разный.

Завтра мы опубликуем статью, посвящённую кроссоверам, следите за нашей рубрикой!

рендеры "Колёса.ру" новинки Audi Audi A3 Sedan BMW BMW 4 серия BMW 5 серия BMW M5 BMW 6 серия Genesis Genesis G80 Mercedes-Benz Mercedes-Benz E 63 AMG Volkswagen Volkswagen Arteon

 

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1 комментарий
26.06.2020 13:22
Andrey Marukhin

Отличные рендеры, люблю эту рубрику! Но очень много рекламы, она перекрывает картинки, внезапно вылезает посреди текста, процентов 40 экрана занимает реклама как на ПК, так и на смартфоне.

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