Обычно мы приурочиваем подборки к международным автомобильным выставкам, ранее мы опубликовали статьи, посвящённые Лос-Анджелесу (легковые и кроссоверы) и несостоявшейся Женеве (легковые и кроссоверы/вэны). Сегодня же мы рассмотрим новинки, представленные в первое полугодие 2020 года и не вошедшие в предыдущую подборку.
Начинаем, как водится, в алфавитном порядке. Audi представила новый седан А3 в середине весны, а мы опубликовали рендеры автомобиля в самом конце осени прошлого года. Здесь есть различия в передней оптике, оформлении бамперов, самой же заметной особенностью серийной А3 стали характерные выштамповки над колёсными арками.
У BMW сразу несколько новинок, начнём с «младшей» и, по совместительству, самой резонансной из них – купе 4 серии. Модель представили в начале июня, мы же сделали собственные изображения автомобиля в феврале, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями. В целом ожидания совпали с реальностью, отличается только деталировка переднего бампера, и у серийного купе есть дополнительная выштамповка на крышке багажника.
В конце прошлого месяца была презентована рестайлинговая «пятёрка» в кузове G30. За полтора месяца до этого увидели свет наши рендеры, и спереди ожидания схожи с реальностью. А вот сзади модель получила совершенно другие фонари, бампер при этом ожидаемо практически не изменился.
Вслед за обычной 5 Series показали и «заряженную» модификацию М5, незадолго до этого мы поделились своим видением модели. Здесь есть разница в дизайне переднего бампера, задний же бампер визуально остался прежним, в то время как мы изобразили альтернативный вариант.
Наконец, четвёртая баварская новинка – большой лифтбек 6 GT, получивший рестайлинг одновременно с «пятёркой». Его рендеры мы опубликовали ещё в декабре прошлого года, и спереди ожидания совпали с реальностью, за исключением формы боковых воздухозаборников в переднем бампере. При этом задняя часть автомобиля, вопреки ожиданиям, не изменилась.
Genesis в марте провёл онлайн-презентацию полностью нового седана G80, а наши рендеры автомобиля были опубликованы больше года назад. В целом мы передали характер изменений во внешности, однако можно признать, что дизайн серийного автомобиля превзошёл ожидания.
Почти одновременно с BMW M5 был представлен и его основной конкурент – рестайлинговый Mercedes-AMG E 63. Своим видением будущей новинки мы поделились ещё в январе, до премьеры обычного обновлённого Е-класса, этим объясняется различие в деталировке оптики. Также у серийного «заряженного» седана несколько иной дизайн переднего бампера и подштамповки в районе фар.
Завершит сегодняшнюю подборку обновлённый Volkswagen Arteon, премьера которого состоялась на этой неделе. В начале месяца мы сделали рендеры модели, и спереди отличий практически нет (стоит отметить, что здесь запечатлён Arteon R, в то время как мы приписывали этот дизайн переднего бампера комплектации R-Line). Сзади бампера практически идентичны, а вот дизайн фонарей разный.
Завтра мы опубликуем статью, посвящённую кроссоверам, следите за нашей рубрикой!
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