Вчера мы выпустили статью, посвящённую сравнению наших ожиданий и реальности в отношении легковых новинок последних месяцев , сегодня же героями статьи станут кроссоверы, а также пара пикапов и минивэн в кросс-стиле.

В конце мая этого года немецкий автопроизводитель Alpina представил свой вариант флагманского кроссовера BMW X7, в то время как мы сделали рендеры модели ещё в августе прошлого года. Здесь ожидания практически полностью совпали с реальностью, за исключением небольших деталей в переднем и заднем бампере.

На этой неделе Ford показал обновлённую версию своего бестселлера и самого популярного автомобиля в США – пикапа F-150. Онлайн-журнал «Колёса.ру» опубликовал свои изображения модели в феврале. Серийный пикап получил новые вставки в передних крыльях, ещё одним заметным отличием является решётка радиатора, но это лишь вопрос конкретной комплектации, ведь у нового F-150 решёток на выбор аж 11 штук!

Презентованный на днях минивэн Kia Carnival нового поколения, конечно, кроссовером не является, однако представители компании заявляют, что ему присущи кроссоверные черты. Для него даже придумали свою категорию – Grand Utility Vehicle. От наших рендеров автомобиль отличается деталировкой бамперов, решётки радиатора и дизайном задней оптики.

Наши самые старые рендеры в этой подборке датируются ноябрём 2017 года, относятся они к новому пикапу Mazda BT-50, который всё-таки представили в середине текущего месяца. Несмотря на разницу во времени, нам удалось предугадать дизайн передней части новинки, однако сзади между пикапами ничего общего – мы сделали более легковой вариант, в то время как реальная модель получила классический вид фонарей, характерный для пикапов.

Также в середине июня состоялась премьера нового поколения Nissan Rogue, известного у нас как X-Trail. Имевшиеся патентные изображения модели позволили нам весьма точно воспроизвести внешность кроссовера, при этом есть различия в наполнении передней и задней оптики.

Эта неделя выдалась богатой на премьеры, автор ещё одной из них – Opel, представивший совершенно новый компактный кроссовер Mokka. В марте на основе шпионских фотографий автомобиля в камуфляже мы составили своё представление о дизайне новинки, и реальность во многом совпадает с ожиданиями. Однако есть и немало различий в деталировке бамперов, решётки, передней и задней оптики, нижней части боковин и крышки багажника.

В первой половине июня Skoda показала кросс-универсал Scout на базе новой Октавии. Наши рендеры модели были опубликованы в ноябре прошлого года, почти сразу после премьеры обычной модели. Здесь можно отметить небольшие различия в дизайне накладок на нижние части переднего и заднего бамперов.

Наконец, завершает подборку компактный купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus, сделанный на базе Polo. Пользуясь имевшейся на тот момент информацией, мы сделали свои рендеры в самом начале этого года. Серийный автомобиль отличается от ожиданий дизайном бамперов, формой выштамповки на боковине и окошек за задними дверьми, а также наличием чёрной контрастной вставки на крышке багажника, объединяющей фонари.

На этом пока всё, следите за обновлениями в нашей постоянной рубрике, также вы всегда можете предлагать свои идеи для будущих проектов в комментариях!