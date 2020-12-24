С июля 2020-го года мы попытались угадать внешность 10 будущих кроссоверов. Получилось ли?

Вчера мы опубликовали подборку, посвящённую 10-ти легковым новинкам второй половины этого года, внешность которых мы ранее предугадывали в своих рендерах. Сегодня же рассмотрим автомобили повышенной проходимости.

Начнём с Audi, которая летом презентовала свой рестайлинговый кроссовер Q5. Своим видением его внешности мы поделились почти ровно за год до этого – в июле 2019 года. Серийный автомобиль получил иную графику фар и фонарей, также есть небольшие отличия в оформлении решётки радиатора и бамперов.



В прошлом месяце к обычному кроссоверу добавилась и так называемая купеобразная версия, её рендеры мы также сделали – это было в июле нынешнего года. Здесь наиболее заметным отличием является дизайн нижней части заднего бампера, также кросс-купе получило оригинальные декоративные вставки по краям переднего бампера.

Чуть менее двух месяцев назад были опубликованы официальные фотографии второго кроссовера Genesis, который получил индекс GV70. Тремя неделями ранее мы сделали рендеры модели, и единственным существенным отличием можно назвать дизайн переднего бампера, который получил больше хромированных деталей и декоративные вставки в переднем бампере меньшего размера.

В прошлом месяце состоялась премьера купеобразного кроссовера Infiniti QX55, который стал своего рода стилистическим наследником модели FX, наши же рендеры паркетника были опубликованы в конце сентября. Серийный автомобиль получил передний бампер оригинального дизайна, декоративную накладку в нижней части заднего бампера в цвет кузова и несколько иной спойлер над задним стеклом, в остальном же ожидания совпали с реальностью. Более того, попадание в цель было настолько точным, что PR-служба российского офиса Infiniti даже заподозрила редакцию в промышленном шпионаже и требовала удалить изображения.

В конце октября компания Isuzu презентовала в Таиланде свой новый внедорожник MU-X, а за пару недель до этого мы сделали рендеры модели на основе патентных изображений. Стоит отметить различия в графике передней и задней оптики, оформлении решётки радиатора и расположении логотипов.

Вторая новинка октября от японского бренда – рестайлинговый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, почти за месяц до его премьеры мы опубликовали собственные изображения модели. Здесь можно увидеть отличия в исполнении решётки радиатора, передней оптики и бамперов.

И ещё один японский кроссовер, представленный в позапрошлом месяце – компактный Nissan Magnite, первым рынком для которого станет Индия. За несколько дней до презентации мы опубликовали рендеры, сделанные на основе шпионских фотографий. Единственное существенное различие – дизайн нижней части переднего бампера.

В начале осени Skoda показала свой первый электрический кроссовер Enyaq, его рендеры были сделаны нами в августе. Здесь основным отличием можно назвать цветовое решение решётки радиатора, ну и оформление нижней части дверей.

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Завершим подборку двумя новинками от Volkswagen, первая из них – обновлённый кроссовер Tiguan, премьера которого состоялась в начале июля. Наши же рендеры были опубликованы ещё в середине февраля, и благодаря имевшимся на тот момент шпионским фотографиям автомобиля в камуфляже нам удалось воспроизвести характер изменений при рестайлинге. Немного различается нижняя часть переднего бампера, также сзади добавилась красная полоска во всю ширину бампера, а разница в графике фонарей объясняется различием в комплектациях конкретных автомобилей.

Вторая новинка немецкой компании – тоже Tiguan, но на этот раз его купеобразная версия с приставкой X, предназначенный в первую очередь для китайского рынка. Его показали в сентябре, а мы сделали рендеры в июле на основе многочисленных шпионских фотографий. Серийная модель получила немного иначе оформленную заднюю оптику и бампер с другими патрубками выхлопной системы.

На сегодня всё, мы продолжим предугадывать внешность будущих новинок, а также делать собственные оригинальные проекты, идеи для которых вы всегда можете предлагать в комментариях. Следите за нашей рубрикой!