Sportage, CX-5, Karoq, Tundra и другие: июль-декабрь 2021, наши рендеры и реальность

Вчера мы сравнивали собственные ожидания относительно легковых новинок с реальностью, сегодня же рассмотрим автомобили повышенной проходимости, премьера которых состоялась за последние полгода.

В начале осени был презентован новый кросс-универсал Dacia Jogger, сделанный на базе Логана последнего поколения. За несколько дней до этого мы опубликовали рендеры модели. Серийный автомобиль получил чуть более высокий уровень крыши в задней части кузова, дополнительные декоративные накладки на передних дверях, более широкую нишу номерного знака и несколько иное оформление крышки багажника в нижней части.

Ещё одна премьера сентября – короткобазный 5-местный Jeep Grand Cherokee, рендеры которого мы сделали ещё в марте. Здесь отличается дизайнерское решение задних стоек, также новинка получила чёрную узкую вставку между фонарями.

Другой короткобазный кроссовер, который был представлен после длинной модификации – Kia Sportage, предназначенный для европейского рынка, и он тоже был продемонстрирован в сентябре. Мы составили собственное представление о внешности модели за неделю до этого, и в этом случае немного различается лишь деталировка нижней части кузова.

Октябрь принёс премьеру нового поколения внедорожника Lexus LX, рендеры которого были опубликованы в середине августа. Серийная версия получила более строгий дизайн передней части, немного иную форму бокового остекления и изменённые по сравнению с Land Cruiser 300 пропорции кормы.

Компания Mazda показала обновлённый кроссовер CX-5, а за несколько дней до этого мы сделали собственные изображения модели. В этом случае ожидания практически полностью совпали с реальностью.

Вторая новинка японского бренда – кроссовер CX-50, который показали в середине ноября. За месяц до этого мы опубликовали рендеры модели, и есть отличий гораздо больше: паркетник получил другую графику светодиодных ходовых огней спереди и сзади, иное оформление бамперов, характерные выштамповки на передних и задний крыльях.

В середине августа Mercedes-Benz представил новую модель в своей линейке – кросс-версию универсала С-класса, получившую приставку All-Terrain. Наши рендеры были опубликованы в июле, в этом случае основные различия сконцентрированы спереди: оформление решётки радиатора, дизайн бампера.

Ровно месяц назад состоялась премьера обновлённого кроссовера Skoda Karoq, а за пару недель до этого мы сделали собственные изображения новинки. Здесь есть лишь небольшие различия в оформлении переднего бампера и графике фонарей.

Ещё одна премьера прошлого месяца – новое поколение компактного кроссовера Suzuki SX4/S-Cross. За несколько дней до ней мы опубликовали рендеры модели, и здесь самое заметное отличие – изогнутая выштамповка в районе задних дверных ручек.

Одна из самых долгожданных новинок – полностью новое поколение пикапа Toyota Tundra, ведь предыдущая модель производилась с 2007 года. В начале лета были сделаны наши рендеры, и серийная модель отличается более угловатой стилистикой кузова, чёрными стойками лобового стекла, массивными декоративными элементами на капоте, формой фонарей, оформлением заднего борта.

Наконец, последняя новинка в этой подборке – купеобразный электрический кроссовер Volkswagen, который получил имя ID.5. Его рендеры были опубликованы за год до премьеры. Здесь ожидания почти полностью совпали с реальностью, за исключением небольших декоративных элементов на передних дверях и несколько иной дизайн заднего бампера.

На этом всё, мы продолжим предугадывать внешность будущих новинок, а также делать собственные проекты, одним из которых стал новый Mitsubishi Lancer Evolution. Следите за нашей постоянной рубрикой и с наступающим Новым годом!