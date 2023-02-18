Официальная статистика АЕБ, отражающая исключительно официальные продажи и отгрузку дилерам легковых автомобилей в России, в прошлом году перестала быть точным ориентиром. Теперь правильнее опираться на данные агентства «Автостат»: они учитывают постановку автомобилей на учет в ГИБДД и включают машины, ввезенные в страну всеми возможными способами – как в «белую», так и по параллельному импорту.

По данным «Автостата», в 2022 году в России было продано 626,3 тысячи легковых машин и внедорожников – на 58,7% меньше, чем в 2021-м. В этот объем вошли как остатки ввезенных официально автомобилей, так и «серые» поставки. Благодаря накопленным складским запасам первая десятка не претерпела значительных изменений по номенклатуре – но не по количеству. Есть и все основания полагать, что по итогам 2023-го расстановка сил в топ-10 существенно изменится.



Lada Granta 87 982 штуки, -22%

Самая бюджетная модель российского рынка без февральского потрясения вряд ли бы оказалась на вершине. По данным АЕБ (а они в январе и феврале 2022-го еще были вполне репрезентативны), Granta к началу марта занимала только четвертое место, уступая Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta. Российский покупатель небогат, но даже в В-классе предпочитает машины подороже.

Lada Granta Седан 2018–н.в 1 / 3 Lada Granta Седан 2018–н.в 2 / 3 Lada Granta Седан 2018–н.в 3 / 3

А в новой реальности Гранте не нашлось конкурентов. Во-первых, теперь это единственная новая легковушка дешевле миллиона рублей. Во-вторых, бюджетная Lada стала первой машиной, производство которой удалось возобновить после дружной остановки всех российских автозаводов. Собственно, только ее предлагали стабильно, без дефицитной суеты.



Lada Granta Универсал 2018–н.в. 1 / 3 Lada Granta Универсал 2018–н.в. 2 / 3 Lada Granta Универсал 2018–н.в. 3 / 3

Сейчас Lada Granta выпускается только с 8-клапанным мотором и механикой. Ей сумели вернуть подушки безопасности и систему ЭРА-ГЛОНАСС. До возвращения ABS и ESP еще несколько месяцев. А вот опции комфорта доступны почти в полном объеме. Базовая цена за «голую» комплектацию – 678 300 рублей.



Lada Granta Хэтчбек 2018–н.в. 1 / 3 Lada Granta Хэтчбек 2018–н.в. 2 / 3 Lada Granta Хэтчбек 2018–н.в. 3 / 3

Lada Vesta 32 790 штук, -71,2%

Второе место после лидерства в 2021 году. Казалось бы – неплохой результат. Однако продажи просели почти вчетверо. В отличие от Гранты, насыщенную импортными компонентами Весту АвтоВАЗ перезапустить не смог и почти на год остался без бестселлера. Возобновление производства если и состоится, как было обещано, в марте, то в «гомеопатических» дозах. Поэтому вернуть утраченную «золотую» позицию флагману отечественного автопрома долго не светит.

Lada Vesta 2015–н.в. 1 / 4 Lada Vesta 2015–н.в. 2 / 4 Lada Vesta 2015–н.в. 3 / 4 Lada Vesta 2015–н.в. 4 / 4

Всё, что смог сделать автогигант, это собрать из набравшихся деталей около тысячи рестайлинговых Lada Vesta. Дилеры, воспользовавшись эксклюзивностью, не стеснялись просить за них по 2-2,5 млн рублей. Сколько теперь стоит Vesta – неважно. Тираж полностью распродан, в наличии можно при большой удаче найти единичные экземпляры. По имеющейся у нас информации, модель начнут собирать с упрощенных версий, с 8-клапанным мотором на 90 сил, которого в 2015-2022 годах у Весты никогда не было. Но в том, что весь предложенный на продажу тираж быстро будет расходиться, сомневаться не приходится.



Kia Rio 23 909 штук, -69,8%

Самая популярная иномарка России в 2022 году титул не потеряла, но по факту Rio оказался в том же положении, что и Vesta: встало и производство, и поставки. Поэтому и масштаб рыночного падения сопоставимый. Сохранить высокие позиции помогли внушительные складские запасы: всё-таки бестселлер выпускали огромными объемами.

Корейцы официально не прекращали работу на нашем рынке. Однако сборка машин вряд ли возобновится. В сертификат одобрения продукции (ОТТС) добавлены модели корейской сборки, за исключением Rio – такой машины просто нет в Корее. Остальные модели в теории могут начать везти, если посчитают возможным. Но вот только вероятность этого, мягко говоря, невысокая.

Kia Rio 2020–2021г. 1 / 4 Kia Rio 2020–2021г. 2 / 4 Kia Rio 2020–2021г. 3 / 4 Kia Rio 2020–2021г. 4 / 4

Судьба Kia Rio очевидна. «Официальных» машин больше не будет. Российские покупатели наверняка брали бы и «серые», из Китая. Беда в том, что автомобили из самого бюджетного сегмента дилеры к нам везти не спешат из-за низкой маржи. В общем, весьма велик шанс того, что «параллельные» поставки в сколько-нибудь приличном объеме не наладят, и Rio очень скоро выпадет из топа.

Lada Niva Travel 19 389 штук, -25%

Бывшая «Шнива» потеряла четверть покупателей. Она оказалась третьей по счету моделью, производство которой сумели восстановить в Тольятти. Ее большая популярность, нежели у Нивы Legend, объяснима: пятидверка современнее, просторнее, лучше оснащена и более комфортабельна.

Текущая особенность машины в том, что подушки безопасности ей так пока и не вернули. Равно как и ABS, разумеется. Зато в полном объеме присутствуют опции комфорта, и прежде бывшие у внедорожника: обогревы передних сидений и ветрового стекла, кондиционер, усилитель руля, оффроуд-пакет со шноркелем. Недавно в гамму вернули штатную медиасистему (весьма ограниченную по функционалу) и комплектацию BLACK с черным декором.

Lada Niva Travel 2022–н.в. 1 / 4 Lada Niva Travel 2022–н.в. 2 / 4 Lada Niva Travel 2022–н.в. 3 / 4 Lada Niva Travel 2022–н.в. 4 / 4

В наступившем году Lada Niva Travel имеет все шансы подняться выше. Kia Rio будет терять позиции, а спрос на вазовский внедорожник подрастет. Впрочем, есть и опасный преследователь.

Chery Tiggo 7/7 Pro/7 Pro Max 19 292 штуки, +55,7%

Тот самый конкурент «Шнивы», покушающийся на ее четвертое место и по совместительству самый востребованный из китайских автомобилей на российском рынке. Совсем немного «семерке» не хватило, чтобы отобрать его уже в минувшем году. Модели, надо сказать, доверяют. Понятно, что выбор у тех, кому обязательно нужна машина из официальных поставок (лизинг, гарантия и т.п.), невелик. Но Tiggo 7 Pro весьма активно распространился по паркам каршеринговых компаний и такси. И они вроде пока не жалуются, хотя эксплуатация там отнюдь не щадящая.

Chery Tiggo 7 Pro 2020–н.в. 1 / 3 Chery Tiggo 7 Pro 2020–н.в. 2 / 3 Chery Tiggo 7 Pro 2020–н.в. 3 / 3

Фактически одна строка объединила в себе две разные машины: Tiggo 7 и Tiggo 7 Pro – это, соответственно, старое и новое поколение среднеразмерного кроссовера Chery. Продажи новой версии Tiggo 7 Pro Max формально стартовали только с января этого года. Однако в декабрьскую статистику успели войти 134 поставленных на учет кроссовера. Вероятно, пришедшие заранее дилерам и в корпоративный парк.

Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 1 / 3 Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 2 / 3 Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 3 / 3

«Семерка» оснащается 147-сильным турбомотором 1,5 л, вариатором и передним приводом. Фактически она стала у нас заменой бестселлерам Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Правда, только в базовых их версиях. Ни двигателей помощнее, ни коробок попрестижнее, ни полного привода «китаец» пока не предлагает. Но последний уже обещан, а с ним может прийти и другой силовой агрегат: в арсенале Chery их выбор немал.



Hyundai Solaris 19 038 штук, -67,8%

Картина с продажами Hyundai Solaris пока идентична раскладу по Kia Rio, однако будущее на российском рынке, вполне вероятно, у моделей разное. Падение продаж у братьев по концерну почти не отличается. И то, что Solaris в списке популярности стоит ниже, неудивительно: все последние годы он продавался хуже клона Rio с более молодежным дизайном. Локальная сборка Соляриса тоже свернута. Тем не менее мы бы дали Hyundai больше шансов на возрождение на нашем рынке.

Во-первых, удержаться в топе может помочь «серый» импорт. Да, формально это будет уже не Solaris: на других рынках седан называется Verna или Accent, но какая разница? Во-вторых, Solaris производится в соседнем Казахстане. И кузова для завода в соседней стране по-прежнему сваривают в России, под Питером.

Hyundai Solaris 2020–н.в. 1 / 3 Hyundai Solaris 2020–н.в. 2 / 3 Hyundai Solaris 2020–н.в. 3 / 3

В-третьих, Solaris выглядит перспективным для выживания в связи с грядущей сменой поколений. Тизеры нового Hyundai Verna курсируют по сети, а мы уже представили рендер будущей серийной новинки, премьера которой ожидается буквально на днях .

Новый Solaris адресован в первую очередь для Индии, но позже наверняка распространится по другим регионам. Весьма неожиданно бюджетный седан перенял космический дизайн передка в стиле минивэна Staria и будет смотреться прямо-таки футуристично. Такую новинку грех не предложить и скучающим по яркости россиянам. Конечно, накрутив пару сотен тысяч сверху за эффект неожиданности.

Hyundai Creta 18 886, -70,7%

С момента появления эта модель захватила лидерство и в своем сегменте кроссоверов В-класса, и среди всех внедорожников рынка. В прошлом году выше нее в статистике за год стояли только Granta, Vesta и Kia Rio.

Паркетнику и без потрясений прошлого года прочили снижение продаж. Уж больно неоднозначной вышла внешность после обновления. С салоном создатели машины экспериментировать не стали, а вот, рисуя оптику, дали себе волю. Кроме того, дилеры особенно жадно накручивали рекомендованные цены своими «допами». Наценка доходила до полумиллиона рублей и более.

Hyundai Creta 2021–н.в. 1 / 3 Hyundai Creta 2021–н.в. 2 / 3 Hyundai Creta 2021–н.в. 3 / 3

Не исключаем, что в статистику за 2022 год успели попасть несколько «серых» Hyundai Creta. Тут вот какая штука: на некоторых рынках второе поколение кроссовера выглядит не столь странно, как у нас. Автомобилю сделали переднюю часть в духе среднеразмерного Hyundai Tucson. С ней действительно симпатичнее. Поэтому неофициально ввезенные экземпляры выделяются визуально, и в продаже они появились еще в конце 2022-го.

Haval Jolion 17 447, +94,8%

Колоссальный рост (самый крупный в десятке лидеров) объясняется просто. Jolion только в середине 2021 года появился на рынке, и тут сыграл эффект низкой базы. Впрочем, машина популярна заслуженно. Она стильно выглядит, очень неплохо оснащена даже в базовой комплектации, а в топовых версиях ее можно назвать богатой по меркам В-класса. На втором ряду очень просторно, что наверняка оценят пассажиры такси, где компактный Haval стал популярен.

Haval Jolion 2021–н.в. 1 / 3 Haval Jolion 2021–н.в. 2 / 3 Haval Jolion 2021–н.в. 3 / 3

Jolion интересен тем, что единственным из «китайцев» того же сегмента предлагает полный привод. И это результат колоссальной работы. Дело в том, что AWD-версии в родном Китае нет, ее сделали специально для нас. Более того, двигатель 1,5 турбо у нее тоже свой. Моторы моно- и полноприводных кроссоверов, на первый взгляд, отличаются только мощностью: 143 и 150 л.с. соответственно. Однако при одинаковом рабочем объеме у них разные индексы.

Машина стоит разумных денег. В пределах 2 млн рублей предлагаются три исполнения. Из них два с механической коробкой, что тоже редкость: «ручку» теперь если и предлагают, то обычно в одной, самой бедной комплектации. Но Jolion за 2 млн можно купить и с преселективным роботом. Полагаем, он и Chery Tiggo 7 Pro в этом году устроят битву за лидерство в классе не хуже, чем прежде была у Kia Rio и Hyundai Solaris.

Lada Niva Legend 16 117, -35,6%

«Легендарная» Нива перезапустилась вслед за Грантой. Потерь у неё оказалось меньше из-за того, что подушки безопасности на внедорожник и до кризиса не ставили. Точнее, была одна, в спинке водительского кресла. Но появилась она не ради безопасности, а в качестве одного из элементов системы автоматического срабатывания ЭРА-ГЛОНАСС. Поэтому покупателям нынешних Нив приходится горевать только об отсутствии ABS.

АвтоВАЗ возродил и Niva Urban, и комплектацию BLACK с черными акцентами. Судьба пятидверки туманна. Скорее всего, она уже не вернется – спрос крайне невелик. Зато обещают некую спортивную модификацию с мощным мотором и кучей доработок. Звучит интригующе, но цену узнать будет страшно. Хотя классические Нивы очень часто тюнингуют, причем не за копейки. Так что желающие доплатить за заводские улучшения точно найдутся.

Lada Niva Legend 2021–н.в. 1 / 3 Lada Niva Legend 2021–н.в. 2 / 3 Lada Niva Legend 2021–н.в. 3 / 3

Если объединить две Нивы – Travel и Legend – в одну строку рейтинга, то они выйдут на чистое второе место, опередив даже Lada Vesta. Только, на наш взгляд, это некорректно. Хотя Niva Travel изначально и родилась как второе поколение Нивы Legend, сейчас это две самостоятельные модели, которые выпускают параллельно. А вот Tiggo 7 даны одной строкой справедливо: свежая версия полностью сменила старую.

Renault Duster 13 468 штук, -67,3%

Еще один бывший бестселлер, которому хватило былого величия, чтобы удержаться в топ-10. С этой моделью было связано больше надежд и слухов, чем с любой из покинувших нас иномарок. Дело в том, что доставшееся АвтоВАЗу наследие Renault позволяет наладить выпуск кроссовера. Даже под маркой Lada. Только при этом придется найти замену огромному количеству импортных комплектующих (в Китае или локализовать самим) и платить процент французам с каждого проданного экземпляра. Вазовцы прикинули и решили, что игра не стоит свеч: Duster в тольяттинском исполнении не появится. Вместо него решили за пару лет сделать полноценный кроссовер на платформе Vesta.

Renault Duster 2021–2022 г. 1 / 3 Renault Duster 2021–2022 г. 2 / 3 Renault Duster 2021–2022 г. 3 / 3

В Китае Duster не представлен, так что основной источник нашего «параллельного импорта» тут нам не поможет. Модель популярна в Индии, но там левостороннее движение. А вот из Европы можно привозить Dacia Duster. Правда, санкции вряд ли позволят наладить весомый приток автомобилей. Да и специфика версий для Старого Света отличается от нашей. В конструкции сделан упор на безопасность и экологию, до чего многим покупателям Renault Duster в России нет никакого дела. Однако предложения по ввезенным из Европы экземплярам есть, так что полностью из статистики продаж в 2023 году Duster исчезнуть не должен.