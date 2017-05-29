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29 Май Автоновости: главное за неделю с 22 по 28 мая 2017 года

Тизеры

Hyundai опубликовала несколько тизеров нового кроссовера Kona, который, кстати, в Португалии были вынуждены переименовать, так как «kona» созвучно португальскому жаргонному слову, которое означает женский половой орган.

Jaguar анонсировал премьеру самого мощного седана в истории бренда — XE SV Project 8, который оснастили 600-сильным V8. Тираж автомобиля будет ограничен 300 экземплярами.

В этом году компания BMW представит новое спортивное купе M8, тизер которого и был опубликован.

Грядущие премьеры

По информации инсайдеров, в этом году Nissan представит новый концепт, который станет прообразом для первого полностью электрического кроссовера марки с системами автономного пилотирования.

Осенью 2017-го может быть представлен обновлённый Ford EcoSport для европейского рынка. Пока кроссовер «освежили» только для Соединённых Штатов.

Новинки

Компания Fiat презентовала обновлённый компактный кроссвэн Fiat 500L, который получил лёгкий рестайлинг, пересмотренный салон и новые опциональные решения.

Skoda обновила флагманский Superb — основные изменения произошли по части опционального оснащения.

Говорят, если внимательно приглядеться к новому Hongqi H5, то можно увидеть Mazda6, на базе которого скроен премиальный «китаец». Цена на H5 пока не объявлена, до дилеров модель должна добраться во второй половине 2017-го.

В рамках тюнинг-феста, который ежегодно проходит на берегу озера Вёртер-Зе, Volkswagen представил два концепта, которые были созданы совместно с командой студентов технических университетов: это гибридный 410-сильный Golf First Decade и полностью электрический универсал Golf ImpulsE.

GMC представила обновлённый Yukon Denali, который получил новую решётку радиатора и десятидиапазонный «автомат».

Rolls-Royce на этой неделе отличился дважды: сначала был презентован Dawn, созданный по заказу одного из дилеров марки в Лондоне, чуть позднее дебютировал RR Sweptail, кузов которого уникален.

В статусе концепта дебютировало купе BMW 8 Series, которое станет серийным в 2018-ом. Подробностей о силовых агрегатах пока нет, но зато можно насладиться эффектными формами «двудверки».

Довольно странной выглядит премьера Renault Megane R.S. — автомобиль показали в камуфляже, да ещё и о моторе никакой информации не выдали. Говорят, ждите сентября.

Готовятся приехать в РФ

В июле 2017 года в России начнутся продажи нового седана Lifan Murman — флагмана модельной линейки. Murman — это модель, известная ранее под именем Lifan 820.

В начале лета стартуют продажи Kia Soul с двигателем объёмом 2.0 литра, который, как ожидается, будет предложен в топовых версиях городского кроссовера. Цена на новинку пока не объявлена.

Стало известно, когда до дилеров доберётся роскошное купе Lexus LC500, которое в нашей стране будут продавать исключительно в топовой версии.

Тоже летом в Россию приедет новая Mazda CX-5: цена уже известна, также раскрыты составы комплектаций и моторная гамма новинки.

Новые модели Foton -перспектива не самых близких дней, но тем не менее компания намерена вывести на наш рынок компактвэн и микроавтобус.

Уже можно купить в России

Стартовали продажи третьего поколения Kia Picanto, который будет доступен в новой версии GT Line с агрессивными бамперами и салоном, затянутым в кожзам с контрастными вставками.

Форд сообщил, что с 25 мая семейство Focus стало устойчивее к грязи благодаря сиденьям со спецпропиткой и стеклоочистителям с увеличенной рабочей зоной.

Toyota Land Cruiser Prado с дизельными моторами получил предпусковой подогреватель, который был добавлен в штатный набор оборудования по просьбам российских клиентов.

Авторынок

Было подсчитано, сколько б/у легковушек было реализовано в России в апреле 2017 года — 465 700 автомобилей, что меньше прошлогоднего показателя почти на 3%. Лидерство за Ладой, второе место занимает Тойота, а третье — Ниссан. Самым популярным сегментом стал B-класс.

Продажи грузовых автомобилей в прошлом месяце заметно выросли — более чем на треть.

Европейский рынок тоже испытывает трудности, тоже падает, причём наметилась тенденция снижения популярности дизельных двигателей. По итогам апреля самым продаваемым авто в Старом свете стал Volkswagen Golf.

Авто и бизнес

Одной из самых громких новостей в мире автобизнеса стала сделка по покупке китайской Geely акций компаний Proton и Lotus.

На территории индустриального парка УАЗа появился новый резидент из Японии — «Исузу Рус» выпускает грузовики серий С и E. В будущем планируют выходить на объём до двух тысяч автомобилей в год.

В России свой завод по производству резины открыла компания Bridgestone, которая в следующем году хочет выпустить порядка четырёх миллионов радиальных шин.

Volkswagen прекратил сборку внедорожника Туарег на заводе в Калуге. Освободившиеся мощности отдали под модели Audi.

Приостановлен конвейер GM-Avtovaz в Тольятти. Выпуск Chevrolet Niva в настоящий момент не осуществляется. Причиной простоя называют отсутствие поставок комплектующих.

Закон

ГИБДД разработала порядок контроля при внесении изменений в конструкцию транспортного средства — для «переделки» придётся сначала получить разрешение, которое выдаётся на основе технической экспертизы.

Депутаты ЛДПР предложили не штрафовать за пересечение стоп-линии в случае если светофор не оборудован табло с обратным отсчётом. По мнению авторов законопроекта, иногда водитель переезжает черту непреднамеренно.

Ещё одна инициатива, касающаяся внесения поправок в существующее законодательство, поступила от МВД России, которое предлагает ужесточить наказание для водителей, отказывающихся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Центробанк вновь решил пересмотреть систему расчёта стоимости полиса ОСАГО, теперь в зависимости от возраста водителя и его опыта. Интересно, что понижающие коэффициенты по этому параметру появляются впервые.

Евразийская экономическая комиссия обсудила отсрочку перехода на электронные паспорта транспортных средств — с уверенностью можно сказать, что электронные ПТС не станут обязательными до середины 2018-го.

Отзывные кампании

Не обошлась неделя без отзывных кампаний. Новая волна была инициирована Jeep — почти 9 тысяч Grand Cherokee могут быть оснащены неисправной АКП.

Nissan отзывает довольно крупную партию седанов Almera, у которых может отойти заднее стекло от поверхности кузова, в результате чего нарушится герметичность.

Шпионские фото

Citroen C3 Picasso отправили на покой, а его заменой станет кроссовер C3 Aircross, который, очевидно, сфотографировали во время проведения рекламных съёмок. Дебют, говорят, может состояться уже в июне.

Буквально за несколько дней до премьеры соцсети наперебой публиковали фото новой модели Fiat — хэтчбека Argo, который может вытеснить из модельного ряда Punto.

Снова в объектив попался универсал Lada Vesta, но на этот раз его сфотографировали не в Тольятти или Ижевске, а в Казахстане.

В базе Роспатента появились изображения новой модели КАМАЗ, которая станет конкурентом ГАЗона Next.

Наши рендеры

Представляем вашему вниманию Skoda Octavia Coupe, которую принарядили в агрессивный спортивный обвес. Кажется, вышло неплохо.

На этом мы прощаемся с вами, но только до следующей недели. До следующего дайджеста!