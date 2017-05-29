Автоновости: главное за неделю с 22 по 28 мая 2017 года
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Автоновости: главное за неделю с 22 по 28 мая 2017 года

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"Колёса.ру" подготовил подборку самых "вкусных" новостей за прошедшую неделю. Оставайтесь в курсе событий вместе с нами.

Тизеры

Hyundai опубликовала несколько тизеров нового кроссовера Kona, который, кстати, в Португалии были вынуждены переименовать, так как «kona» созвучно португальскому жаргонному слову, которое означает женский половой орган.

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Jaguar анонсировал премьеру самого мощного седана в истории бренда — XE SV Project 8, который оснастили 600-сильным V8. Тираж автомобиля будет ограничен 300 экземплярами.

Jaguar XE SV Project 8 prototype testing Nurburgring

В этом году компания BMW представит новое спортивное купе M8, тизер которого и был опубликован.

BMW M8

Грядущие премьеры

По информации инсайдеров, в этом году Nissan представит новый концепт, который станет прообразом для первого полностью электрического кроссовера марки с системами автономного пилотирования.

Nissan Vmotion 2.0

Осенью 2017-го может быть представлен обновлённый Ford EcoSport для европейского рынка. Пока кроссовер «освежили» только для Соединённых Штатов.

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Новинки

Компания Fiat презентовала обновлённый компактный кроссвэн Fiat 500L, который получил лёгкий рестайлинг, пересмотренный салон и новые опциональные решения.

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Skoda обновила флагманский Superb — основные изменения произошли по части опционального оснащения.

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Говорят, если внимательно приглядеться к новому Hongqi H5, то можно увидеть Mazda6, на базе которого скроен премиальный «китаец». Цена на H5 пока не объявлена, до дилеров модель должна добраться во второй половине 2017-го.

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В рамках тюнинг-феста, который ежегодно проходит на берегу озера Вёртер-Зе, Volkswagen представил два концепта, которые были созданы совместно с командой студентов технических университетов: это гибридный 410-сильный Golf First Decade и полностью электрический универсал Golf ImpulsE.

GTI-Treffen 2017 am Wˆrthersee: Der Golf GTI First Decade aus Wolfsburg

GMC представила обновлённый Yukon Denali, который получил новую решётку радиатора и десятидиапазонный «автомат».

2018 GMC Yukon Denali

Rolls-Royce на этой неделе отличился дважды: сначала был презентован Dawn, созданный по заказу одного из дилеров марки в Лондоне, чуть позднее дебютировал RR Sweptail, кузов которого уникален.

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В статусе концепта дебютировало купе BMW 8 Series, которое станет серийным в 2018-ом. Подробностей о силовых агрегатах пока нет, но зато можно насладиться эффектными формами «двудверки».

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Довольно странной выглядит премьера Renault Megane R.S. — автомобиль показали в камуфляже, да ещё и о моторе никакой информации не выдали. Говорят, ждите сентября.

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Готовятся приехать в РФ

В июле 2017 года в России начнутся продажи нового седана Lifan Murman — флагмана модельной линейки. Murman — это модель, известная ранее под именем Lifan 820.

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В начале лета стартуют продажи Kia Soul с двигателем объёмом 2.0 литра, который, как ожидается, будет предложен в топовых версиях городского кроссовера. Цена на новинку пока не объявлена.

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Стало известно, когда до дилеров доберётся роскошное купе Lexus LC500, которое в нашей стране будут продавать исключительно в топовой версии.

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Тоже летом в Россию приедет новая Mazda CX-5: цена уже известна, также раскрыты составы комплектаций и моторная гамма новинки.

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Новые модели Foton -перспектива не самых близких дней, но тем не менее компания намерена вывести на наш рынок компактвэн и микроавтобус.

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Уже можно купить в России

Стартовали продажи третьего поколения Kia Picanto, который будет доступен в новой версии GT Line с агрессивными бамперами и салоном, затянутым в кожзам с контрастными вставками.

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Форд сообщил, что с 25 мая семейство Focus стало устойчивее к грязи благодаря сиденьям со спецпропиткой и стеклоочистителям с увеличенной рабочей зоной.

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Toyota Land Cruiser Prado с дизельными моторами получил предпусковой подогреватель, который был добавлен в штатный набор оборудования по просьбам российских клиентов.

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Авторынок

Было подсчитано, сколько б/у легковушек было реализовано в России в апреле 2017 года — 465 700 автомобилей, что меньше прошлогоднего показателя почти на 3%. Лидерство за Ладой, второе место занимает Тойота, а третье — Ниссан. Самым популярным сегментом стал B-класс.

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Продажи грузовых автомобилей в прошлом месяце заметно выросли — более чем на треть.

Европейский рынок тоже испытывает трудности, тоже падает, причём наметилась тенденция снижения популярности дизельных двигателей. По итогам апреля самым продаваемым авто в Старом свете стал Volkswagen Golf.

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Авто и бизнес

Одной из самых громких новостей в мире автобизнеса стала сделка по покупке китайской Geely акций компаний Proton и Lotus.

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На территории индустриального парка УАЗа появился новый резидент из Японии — «Исузу Рус» выпускает грузовики серий С и E. В будущем планируют выходить на объём до двух тысяч автомобилей в год.

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В России свой завод по производству резины открыла компания Bridgestone, которая в следующем году хочет выпустить порядка четырёх миллионов радиальных шин.

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Volkswagen прекратил сборку внедорожника Туарег на заводе в Калуге. Освободившиеся мощности отдали под модели Audi.

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Приостановлен конвейер GM-Avtovaz в Тольятти. Выпуск Chevrolet Niva в настоящий момент не осуществляется. Причиной простоя называют отсутствие поставок комплектующих.

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Закон

ГИБДД разработала порядок контроля при внесении изменений в конструкцию транспортного средства — для «переделки» придётся сначала получить разрешение, которое выдаётся на основе технической экспертизы.

Market of second hand used cars in Kaunas city

Депутаты ЛДПР предложили не штрафовать за пересечение стоп-линии в случае если светофор не оборудован табло с обратным отсчётом. По мнению авторов законопроекта, иногда водитель переезжает черту непреднамеренно.

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Ещё одна инициатива, касающаяся внесения поправок в существующее законодательство, поступила от МВД России, которое предлагает ужесточить наказание для водителей, отказывающихся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

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Центробанк вновь решил пересмотреть систему расчёта стоимости полиса ОСАГО, теперь в зависимости от возраста водителя и его опыта. Интересно, что понижающие коэффициенты по этому параметру появляются впервые.

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Евразийская экономическая комиссия обсудила отсрочку перехода на электронные паспорта транспортных средств — с уверенностью можно сказать, что электронные ПТС не станут обязательными до середины 2018-го.

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Отзывные кампании

Не обошлась неделя без отзывных кампаний. Новая волна была инициирована Jeep — почти 9 тысяч Grand Cherokee могут быть оснащены неисправной АКП.

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Nissan отзывает довольно крупную партию седанов Almera, у которых может отойти заднее стекло от поверхности кузова, в результате чего нарушится герметичность.

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Шпионские фото

Citroen C3 Picasso отправили на покой, а его заменой станет кроссовер C3 Aircross, который, очевидно, сфотографировали во время проведения рекламных съёмок. Дебют, говорят, может состояться уже в июне.

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Буквально за несколько дней до премьеры соцсети наперебой публиковали фото новой модели Fiat — хэтчбека Argo, который может вытеснить из модельного ряда Punto.

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Снова в объектив попался универсал Lada Vesta, но на этот раз его сфотографировали не в Тольятти или Ижевске, а в Казахстане.

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В базе Роспатента появились изображения новой модели КАМАЗ, которая станет конкурентом ГАЗона Next.

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Наши рендеры

Представляем вашему вниманию Skoda Octavia Coupe, которую принарядили в агрессивный спортивный обвес. Кажется, вышло неплохо.

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На этом мы прощаемся с вами, но только до следующей недели. До следующего дайджеста!

 

Теги: Новостной дайджест , События
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