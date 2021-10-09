Двигатель – это именно то, что, например, отличает «овощную» BMW 518 E34 от могучей 286-сильной М5 в этом же кузове. Конечно, существуют и другие отличия, но именно мотор во многом формирует у потребителя образ автомобиля – достаточно вспомнить советский «сорок первый» Москвич, страдавший «пороком сердца» . Однако в СССР существовало и такое явление, как «пересадка сердца», то есть использование двигателя, взятого от другого автомобиля. Причём речь не о кустарных переделках – мы говорим о серийных автомобилях, которые в отдельных случаях собственного двигателя не имели вовсе! Сегодня мы будем вспоминать особенности «моторной трансплантации» в советском легковом автомобилестроении.

ГАЗ/УАЗ

Прототипом довоенной «эмки» стал Ford Model B 40A Fordor Sedan 1934 модельного года, который оснащался рядным четырёхцилиндровым мотором, а не двигателем V8, как утверждают некоторые «знатоки».

Фордовская четырёхдверка могла оснащаться разными моторами, число цилиндров которых отличалось вдвое. «Эмке» же полагался только один.​

Выбор был не случаен: V-образная «восьмёрка» превосходила «четвёрку» по рабочему объему всего лишь на 100 «кубиков» (3,6 и 3,5 л соответственно), что давало только 15 дополнительных «лошадок». Восемь цилиндров старшим Фордам полагались по соображениям престижа и, как бы сейчас сказали, маркетинга. При «газификации» американского седана он сохранил все особенности мотора Ford B, который в свою очередь являлся плодом модернизации двигателя Ford A (он шел на ГАЗ-А). Двигатель был изготовлен на советском оборудовании, и единственным отличием стала «мягкая» подвеска силового агрегата – у Форда было жесткое крепление на раме.



На фото: ГАЗ М-1

В дальнейшем планировалось вживить под капот «эмки» другой двигатель – рядный шестицилиндровый! Однако «чужое сердце», получившее при «русификации» индекс ГАЗ-11, так и не стало родным для этого горьковского седана.



Шестицилиндровый рядный мотор в «эмку» помещался легко. Но не в серийном варианте.​

Зато в послевоенный период этот двигатель в несколько модернизированном виде не только появился под капотами представительского ЗИМа и «пятьдесят первого» ГАЗа, но и выпускался вплоть до девяностых годов, только вместо легковушки его главным «пристанищем» стал грузовик ГАЗ-52 и его производные.



На фото: ГАЗ-52

Этот же мотор в «усечённом» виде стал основой для четырехцилиндрового мотора ГАЗ-20, который ставили не только на обычную Победу, но и на её полноприводную модификацию ГАЗ-М-72. Поскольку выпуск «шестьдесят девятых» начался также в Горьком, то представительской Победе пришлось делиться своим «сердцем» и с внедорожником, который затем выпускался в Ульяновске.



Мотор Победы без особых изменений прижился и в «газике» (третье фото) 1 / 3 Мотор Победы без особых изменений прижился и в «газике» (третье фото) 2 / 3 Мотор Победы без особых изменений прижился и в «газике» (третье фото) 3 / 3

УАЗ-450 и «двадцать первая» в модификации ГАЗ-21Б получили модифицированный мотор, в котором благодаря увеличенному до 88 мм диаметру цилиндров рабочий объем вырос до 2430 кубических сантиметров.



С 1962 по 1970 год Волга прямо на заводе оснащалась неродным двигателем, но не рядной «шестёркой», как это было у Победы, а настоящим «священным» V8! Официально этот автомобиль называли «машина сопровождения» или «быстроходный» автомобиль.



ГАЗ-23 внешне не отличалась от обычной Волги. Зато внутри скрывался пламенный мотор…



Как нетрудно догадаться, могучим восьмицилиндровым мотором с «двадцать первой» поделилась Чайка.



«Чайка» поделилась с «младшей сестрой особого назначения» своим восьмицилиндровым мотором

Двигатель ЗМЗ-23 представлял собой модификацию «чайковского» ЗМЗ-13 объемом 5,5 литра – и этот агрегат, несмотря на внушительные размеры, отлично вписался в просторное «чрево» моторного отсека ГАЗ-21.



Однако первой «догонялкой» со всем основанием может считаться не Волга, а Победа, ведь в марте 1956-го конструктор ГАЗа Григорий Вассерман утвердил «Изменения в конструкции автомобиля М-20 с применением двигателя ЗИМ». Как нетрудно догадаться, создавали такую убер-Победу не для любителей погонять, а для службы в КГБ в качестве автомобиля сопровождения и не только. Опытные образцы разгонялись до 130 км/ч, а в мелкосерийном производстве и без официальной документации до 1959 года по имеющимся данным было сделано не более 100 таких машин.

Для того, чтобы скрыть наличие необычной для Волги автоматической трансмиссии, «чайковский» кнопочный селектор АКП заменили традиционным подрулевым рычагом – таким же, как на версии «двадцать первой» с заводским автоматом, которая также существовала.



Кнопочный селектор АКП встречался только на Чайках

На некоторых машинах вместо стандартной одной выпускной трубы была пара выхлопных труб, появление которых было связано с разнесением выпускных коллекторов по разные стороны головок. Однако был и вариант со сдвоенной выпускной трубой, в которой коллекторы сходились в одну магистраль.



Тему «догонялок» продолжили Волги нового поколения ГАЗ-24-24 и ГАЗ-24-34. Они были сделаны на основе базовых «исходников» ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10 соответственно. Под капотом избранные счастливчики могли обнаружить двигатель ЗМЗ-24-24 с одним четырёхкамерным карбюратором. По данным производителя, мотор развивал 195 л.с., которых даже в сочетании с не самым расторопным трехступенчатым гидромеханическим автоматом хватало для того, чтобы разогнать Волгу до впечатляющих 182 км/ч.



ГАЗ-31013 – такой индекс получила «догонялка» на базе «ноль второй» Волги

Кроме того, и «двадцать первая», и ГАЗ-24 получили еще одно «чужое сердце», причем рассчитанное под работу на «тяжелом топливе»! Предприятие C.I.V.A. в городе Антверпен по заказу бельгийского импортёра советских машин – компании S.A. Scaldia-Volga ставила на Волги дизельные двигатели Perkins, Rover и Peugeot-Indenor, причем последний мотор предлагался и для «двадцатьчетвёрки». Однако, собственно, к советскому автомобилестроению «дизельная тема» горьковских седанов и универсалов прямого отношения не имела.



Волга в Европе могла быть разной. И, что самое интересное, с дизельным двигателем. 1 / 5 Волга в Европе могла быть разной. И, что самое интересное, с дизельным двигателем. 2 / 5 Волга в Европе могла быть разной. И, что самое интересное, с дизельным двигателем. 3 / 5 Волга в Европе могла быть разной. И, что самое интересное, с дизельным двигателем. 4 / 5 Волга в Европе могла быть разной. И, что самое интересное, с дизельным двигателем. 5 / 5

Ульяновские внедорожники и в новом поколении сохранили конструктивную связь с моторами ЗМЗ, однако выпускались они уже на собственном моторном производстве, а после модернизации и превращения «четыреста шестьдесят девятого» в УАЗ-3151, что произошло в 1985 году, мощность двигателя УМЗ-417 увеличилась до 90 «лошадок».



Впрочем, чужим волговское «сердце» для ульяновского внедорожника считаться не может – в отличие от дизелей Peugeot, VM и FIAT, которыми оснащались «уазики» для итальянского рынка, импортированные и «прокачанные» семейством Марторелли.



УАЗы от братьев Марторелли – это не только (и не столько) бензиновый УМЗ, сколько пара-тройка иноземных дизелей, включая турбоверсии 1 / 3 УАЗы от братьев Марторелли – это не только (и не столько) бензиновый УМЗ, сколько пара-тройка иноземных дизелей, включая турбоверсии 2 / 3 УАЗы от братьев Марторелли – это не только (и не столько) бензиновый УМЗ, сколько пара-тройка иноземных дизелей, включая турбоверсии 3 / 3

АЗЛК/ ИЖ​

Четырехцилиндровый двигатель Москвича-400 по конструкции повторял мотор довоенного Opel Kadett K-38. Мотор был нижневальным и нижнеклапанным и вплоть до «четыреста двенадцатого» оставался базой для последующих модификаций, в которых менялись диаметр цилиндра и степень сжатия, но ход поршня при этом оставался прежним. На «четыреста седьмом» клапаны газораспределительного механизма переехали в головку блока, а максимальная мощность по сравнению с 23-сильным исходником увеличилась вдвое.

«Четыреста двенадцатый» получил свой мотор – весьма прогрессивный по конструкции и технологиям, причем его отличительной особенностью были полусферические камеры сгорания и алюминиевый блок цилиндров. Кроме него Москвичи оснащались и... дизельными моторами – как несложно догадаться, «свап» осуществляла всё та же фирма Scaldiа-Volga, и происходило это в Бельгии, а производителями дизелей были британская фирма Perkins и французская Peugeot-Idenor.



Москвичи и Волги от «Скалдии» словно опережали своё время – в Европе тогда о легковом дизеле знали разве что технические эксперты.



Зато переднеприводный Москвич-2141 оказался по-настоящему «бессердечным»: несмотря на то, что в Москве строили собственное моторное производство и планировали выпускать целое семейство разных двигателей, включая дизель (!), «сорок первый» был обречен прожить довольно долгую, но неяркую жизнь с чужими агрегатами. Понимая, что обычный полуторалитровый «уфимец» для большой и тяжелой машины будет слишком слаб, на заводе решили обратиться к главному конкуренту – автогиганту из Тольятти.

Ранний «сорок первый» – это прежде всего мотор от Жигулей​

Однако даже самый мощный в классической моторной линейке «шестёрочный» двигатель развивал лишь 80 л.с., которых более крупному Москвичу хватало с трудом. К тому же модель 2141 с мотором ВАЗ-2106-70 выпускалась недолго, поскольку вскоре завод практически полностью перешел на двигатель УЗАМ-331.10 (модификация 21412) – как легко понять из обозначения, им оказался модернизированный старичок УЗАМ-412. Для своего времени он был весьма неплох, но двадцать лет спустя и в новом теле... В общем, новый Москвич с самого начала страдал пороком сердца.



Уфимский мотор встал на «сорок первый» хорошо. Но плохо. 1 / 3 Уфимский мотор встал на «сорок первый» хорошо. Но плохо. 2 / 3 Уфимский мотор встал на «сорок первый» хорошо. Но плохо. 3 / 3

Это пытались исправить в Германии, вновь сделав ставку на пусть и «туповатый», но экономичный атмосферный дизель: немецкий импортёр советских автомобилей решил перевести Москвич на тяжелое топливо, попутно обозвав машину... Lada Aleko!



Das ist Lada! Хотя больше похоже на Moskvitch.

Первое, что выдаёт дизельный «сорок первый» – это звук. Но навсегда машина запоминается динамикой автобуса КаВЗ-685​

Ни «ребрендинг», ни 1,8-литровый двигатель FORD RTF (XLD418) «сорок первому» не помогли. Уже в постсоветский период, который остаётся за рамками нашего обзора, Москвич всё же получил достойное «сердце» – бензиновый двигатель Renault F3R272 объемом 2,0 л. Но ни этот отчаянный шаг, ни «разжатые» до 1,7-1,8 литра уфимские моторы ситуацию уже не спасли – пациент, невзирая на все кардиореанимационные меры, так и не выжил.

Малоизвестный факт: еще в 1988-м всё те же немцы пытались поставить на Москвич необычный дизельный мотор Elsbett ELKO. Только вдумайтесь: три цилиндра, наддув и биодизель в качестве топлива. На испытаниях средний расход солярки составил всего 4,5 литра, но экономические реалии поставили крест и на этом варианте

Ижевская Ода изначально была рассчитана под двигатель УЗАМ, однако в последние годы выпуска большинство хэтчбеков оснащалось мотором ВАЗ от «шестёрки», а полноприводная версия (была и такая!) – агрегатом «213-й» Нивы.



ИЖ-2126 оснащался тем же набором моторов, что и «сорок первый»

ВАЗ​

Мы вспоминали как-то, что ВАЗ-2101 после настоящей «битвы за верхний вал» получил новый оригинальный двигатель, радикально отличавшийся от итальянского исходника верхним расположением распределительного вала, который находился в головке, а не в блоке цилиндров.



Это вам не FIAT: самым главным отличием ВАЗа от итальянской машины стал именно мотор

В дальнейшем конструкторы, поиграв ходом поршня и диаметром цилиндров, получили целое классическое семейство моторов с цепным приводом ГРМ – 1,3-литровый (21011), 1,5-литровый (2103) и 1,6-литровый. Интересно, что каждая модель предлагалась в разных модификациях. Например, если «чистая» шестёрка оснащалась 1,6-литровым двигателем, то полуторалитровая модификация с индексом 21061 имела мотор «трёшки», а на 21063-ю ставили 1300-кубовый мотор от «одиннадцатой». При этом машинам первого семейства моторы от «трёшки» и «шестёрки» не полагались, а на последние, в свою очередь, не ставили базовый 1,2-литровый мотор. Особняком стоял «пятёрочный» двигатель с ременным приводом ГРМ, который можно было встретить и на «семёрке» 21072.



«Ноль пятый» мотор легко узнать по легкосплавной крышке ГБЦ и пластиковому кожуху привода ГРМ

Так мог выглядеть моторный отсек и ВАЗ-21053, и ВАЗ-21072. Мотор и вовсе «чужой» – от «трёшки»

Была и «обратная замена» – полуторалитровый мотор от 2103 в теле «пятёрки» (21053) . Вы еще не запутались? Тогда вот вам еще: путём скрещивания кузова 21011 и мотора 2101 была получена отдельная модификация – 21013.



Один и тот же кузов, но разные двигатели. Это нашло своё отражение лишь в одном месте – на шильдике под задним левым фонарём​

Однако любой из этих двигателей можно считать «чужим» для Жигулей той или иной модели лишь условно. Ведь ни конструкция, ни межцентровое расстояние между цилиндрами при этом не менялось. Между тем, были на «классике» и по-настоящему инородные моторы, хотя и тольяттинского производства! Для того, чтобы проверить, как себя поведёт новый и неотработанный мотор, на ВАЗе решили «скрестить ежа с ужом», имплантировав двигатель 2108 под капот «шестёрки». Модификация получила индекс 21068.

Жигули с мотором «восьмерки»? Такое было, причем раньше самого ВАЗ-2108!

Планировали изготовить около 10 000 автомобилей, но в 1983-1984 годах ограничились всего тремя сотнями экземпляров – в первую очередь, из-за нехватки самих моторов. «Гибрид» получился очень удачным – тихим, экономичным и тяговитым, невзирая на скромный рабочий объем в 1,3 литра. Разумеется, для установки изначально поперечного мотора вдоль его пришлось доработать – в частности, перенести трамблёр и бензонасос в другое место, что потребовало создания оригинального корпуса вспомогательных агрегатов.



Два шкива – это не 16 клапанов, а привод вспомогательных агрегатов

Была и "обратная конверсия": в 1985 году появилась "Лада-ВАЗ-2108-Ралли", где "шестёрочный" мотор разместили в салоне позади водителя и штурмана, а приводил он в движение, естественно, уже задние, а не передние колёса. Это допускал регламент FIA группы Б.



И это далеко не единственный пример чужого двигателя в моторном отсеке машин с ладьей на решетке! Причем второй пример также будет носить экспериментальный, а не коммерческий характер, а по порядковому счёту он будет и вовсе первым. Ведь еще в 1975 году был создан прототип ВАЗ-2121М, который отличался от будущей Нивы двигателем. Под удлинённым капотом появился... мотор от «четыреста двенадцатого»! Его «примеряли» на новый внедорожник по той же причине, по которой окончательно перевели на уфимский мотор и «сорок первый» – 1,6-литровых моторов 2106 банально не хватало.



Несмотря на удлинение передка, места для «запаски» под капотом Нивы с мотором Москвича не нашлось 1 / 4 Несмотря на удлинение передка, места для «запаски» под капотом Нивы с мотором Москвича не нашлось 2 / 4 Несмотря на удлинение передка, места для «запаски» под капотом Нивы с мотором Москвича не нашлось 3 / 4 Несмотря на удлинение передка, места для «запаски» под капотом Нивы с мотором Москвича не нашлось 4 / 4

Кстати, по этой причине любые Жигули обрастали дополнительными моторными модификациями, что позволяло заводчанам гибко реагировать на ситуацию, выпуская соответствующий вариант, сочетавший в себе «дорогой» кузов от «шестёрки» с маломощным мотором от 21011, или, напротив, кузов «ноль пятой» с мотором от «семёрки». Однако вернемся к Ниве с удлинённым на 65 мм передком, в недрах которого скрывался старый добрый УЗАМ. Изменение компоновки и длины повлияло (причем не лучшим образом) на развесовку и проходимость машины – стало ясно, что жигулёвский агрегат применительно к Ниве многократно превосходит «чужое сердце».



Впрочем, к теме «свапа» в Ниву на ВАЗе вернулись в 1990 году. В этой затее принял активное участие немецкий импортёр – фирма Deutsche Lada, которая решила разместить под капотом полноприводника дизель VW. Впрочем, против этого категорически выступил сам Volkswagen, а вот французская компания Peugeot согласилась предоставить свой мотор XUD-9L, который и прописался в моторном отсеке Нивы. Здесь в игру вступает еще один импортёр Лады – на сей раз французский. По заказу Жака Пока в Подмосковье (г. Чехов) на производственных мощностях бывшего «Автоэкспорта» уже в постсоветский период, то есть в 1993 году, осуществляли установку иностранного двигателя – при пересадке сердца так называемый «технологический мотор» изымали, а на его место ставили 1,9-литровый мотор Peugeot.

Всего для рынков Франции, Италии, Испании и других европейских стран было сделано не так уж и мало «тяжелотопливных» Нив – около 6000 экземпляров. Крест на этой модификации поставило введение норм Евро-2, поэтому совместно с Peugeot и... Марторелли к «дизельной теме» в Тольятти вновь вернулись уже в 1998-м. Но снова на горло версии с мотором XUD-9SD наступили экологические нормы – уже Евро-3...



Нива в тюнинге от Martorelli выглядела привлекательно

Чуть ранее, то есть с 1995 по 1997 годы, для Франции и стран Бенилюкс на ограниченные партии «девяток» также устанавливали дизельный двигатель PSA TUD5 мощностью 58 л.с., который отличался оригинальной подвеской силового агрегата и импортной «навеской», в то время как коробка оставалась обычной вазовской.



Твоя вишневая дизелятка: под капотом ВАЗ-2109 можно было встретить и мотор, работавший на солярке! 1 / 3 Твоя вишневая дизелятка: под капотом ВАЗ-2109 можно было встретить и мотор, работавший на солярке! 2 / 3 Твоя вишневая дизелятка: под капотом ВАЗ-2109 можно было встретить и мотор, работавший на солярке! 3 / 3

Уже после распада СССР вазовские переднеприводники примерили на себя не только полноприводную трансмиссию Нивы, но и её мотор! Автомобиль получил вызывающее название Тарзан и эффектно-раздражающую внешность.



Тарзан мог быть не только трехдверным. Но суть машины от этого не менялась.

В силу того, что машина сохранила «восьмерочный» кузов при переходе на агрегаты и компоновку Нивы, двигатель развернули вдоль оси на 90 градусов, попутно заменив «зубильный» агрегат классическим – как карбюраторным, так и впрысковым. Впрочем, хоть это детище и рождалось в НТЦ ОПП АвтоВАЗа, к самому заводу его мелкосерийное производство не имело прямого отношения.



ЗАЗ/ ЛуАЗ​

Если у Запорожцев с их характерно-тарахтящим «воздушником» не было «отклонений в линии партии», не считая карбюратора Озон-2101 на отдельных модификациях ЗАЗ-968М, то Таврия кроме собственного мотора под индексом МеМЗ-245 получила и несколько «чужих сердец».

Одно из них – от старшей сестры: 1300-кубовый мотор 2108 неплохо вписался в более тесный моторный отсек Таврии, но потребовал удаления оттуда запасного колеса. Впрочем, «заряженная» Таврия ЗАЗ-1122 была большой редкостью в силу того, что АвтоВАЗ поставлял эти агрегаты в Запорожье, что называется, в гомеопатических дозах.



«Восьмой» мотор пришелся Таврии впору. Жаль, что доморощенная «версия GTI» оказалась штучной партией

Попытка решить проблему количества и качества моторов с помощью чужого агрегата была не единственной и впоследствии еще более отчаянной – выбор пал на нижневальный четырехцилиндровый мотор FIAT-903 от хэтчбека Uno, который при объеме 900 «кубиков» развивал 45 «лошадок». Однако модификация ЗАЗ-1140 встречалась вживую еще реже, чем версия с «восьмерочным» двигателем...

Мамбо италиано: фиатовский двигатель в Таврии – это не фантазии, а заводская модификация

Для ЛуАЗа изначально родным был мотор от Запорожца, и так длилось вплоть до начала девяностых, когда в коротком переднем свесе продольно разместился не чахлый и древний «воздушник», а вполне современный двигатель, хоть и по-прежнему мелитопольского производства.



Да, «волынянке» достался «двоюродный» моторчик от Таврии, который отличался жидкостным охлаждением, а также был мощнее, экономичнее и долговечнее прежнего.



В силу нехватки моторов за 12 лет было выпущено менее двух тысяч ЛуАЗ-1302 с «жидкостником».



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