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Рендеры и реальность: итоги первого полугодия 2025 года

30.06.2025 278 0 2

За первые шесть месяцев этого года было представлено немало интересных автомобильных новинок, и внешность большинства из них мы ранее предугадывали в своих рендерах. Насколько ожидания совпали с реальностью на этот раз?

Уже много лет онлайн-журнал Kolesa.ru не только публикует рендеры будущих новинок, но и делает регулярные подборки, где сравниваются наши ожидания и реальность. Предлагаем ознакомиться со статьями, посвящёнными новым моделям, дебютировавшим в первой и второй половинах 2024 года.

Как и всегда, герои подборки расположены в алфавитном порядке, и первой рассматриваемой моделью стал серийный кроссовер Alpine A390, являющийся также первой моделью марки с таким типом кузова. Его премьера состоялась в конце прошлого месяца, а наши рендеры были опубликованы за несколько недель до этого. Имевшиеся на тот момент фотографии замаскированных прототипов позволили достаточно точно воспроизвести внешний вид электрического паркетника, при этом есть и отличия в оформлении фонарей, переднего и заднего бамперов.  

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Сразу несколькими новинками порадовала немецкая Audi. Прежде всего, обновилось семейство А6, которое первоначально ожидалось под именем А7, но в итоге всё же было решено оставить прежнее название. Первым в марте дебютировал универсал, его внешность мы предугадывали ещё в январе 2024 года.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Спустя полтора месяца компанию ему составил и седан, который мы визуализировали в середине прошлого года. В обоих случаях отличия сводятся к оформлению передней и задней оптики, а также дизайну бамперов.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Семейство же А4 в прошлом году сменило своё имя на А5, а несколько месяцев назад оно пополнилось более подходящей для индекса версией Sportback, предназначенной для китайского рынка (на это указывает и удлинённая колёсная база). Как мы и ожидали, автомобиль получил заметно увеличенную решётку радиатора, при этом различаются дизайн переднего и заднего бамперов.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Самой свежей новинкой Audi является компактный кроссовер Q3 третьего поколения, дебютировавший пару недель назад. Наши последние рендеры паркетника датируются сентябрём прошлого года, и многочисленные шпионские фотографии позволили с достаточно высокой точностью воспроизвести его внешность, за исключением чёрных вставок в переднем бампере и графике светодиодных огней в фонарях.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

В начале прошлого месяца дебютировал Jeep Compass нового поколения, а за пару недель до этого были опубликованы наши рендеры модели. Реальный кроссовер получил иное оформление передней части, нижней части боковин и кормы.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Премьера обновлённого Kia Sportage состоялась ещё осенью прошлого года, однако тогда показали только удлинённый вариант паркетника. В начале же этого месяца очередь дошла и до короткой версии, и в этом случае ожидания совпали с реальностью за исключением некоторых деталей переднего и заднего бамперов.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Есть в этой подборке и российская новинка, причём весьма интересная — несколько дней назад АВТОВАЗ представил кроссовер Lada Azimut. Ранее мы видели обрывочные фотографии прототипа, благодаря которому удалось составить первое представление о внешнем виде будущего паркетника. Реальный кроссовер отличился дизайном решётки, переднего бампера, нижней части дверей и заднего бампера, а также светодиодной полосой между фонарями.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

В апреле Mazda показала новый кроссовер, который получил индексы EZ-60 и CX-6e (в зависимости от рынка). За несколько дней до его премьеры мы сделали собственные изображения модели, и здесь самыми заметными отличиями можно считать оформление заднего бампера и расположение логотипа бренда.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Mercedes-Benz в марте продемонстрировал первую серийную модель с трёхлучевыми звёздами габаритных огней в фарах (в дальнейшем они появятся в большинстве новых и рестайлинговых моделях компании) — седан CLA нового поколения, ставший самой компактной моделью бренда в этом типе кузова. За пару месяцев до премьеры были опубликованы рендеры автомобиля, которые отличаются от реальности оформлением решётки, бамперов и задней оптики.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

На прошлой неделе состоялась премьера спортивной версии нового Nissan Patrol (он же Armada) с приставкой Nismo, а за несколько дней до этого мы сделали рендеры внедорожника. Имевшиеся на тот момент шпионские фотографии позволили практически в точности воспроизвести облик новинки.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Subaru в апреле показала седьмое поколение кросс-универсала Outback, которое теперь называют просто кроссовером. Осенью прошлого года мы поделились собственным виденьем его внешности, и в реальности модель отличилась оформлением бамперов, пластикового обвеса в нижней части кузова и графикой фонарей.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Завершает сегодняшнюю подборку одна из самых популярных моделей Toyota — кроссовер RAV4, шестое поколение которого было официально представлено в прошлом месяце. Наши рендеры модели были опубликованы ещё в январе, и здесь наиболее заметным отличием является дизайн фонарей и заднего бампера.

Рендер
Реальность
Рендер
Реальность

Мы продолжим предугадывать внешний вид будущих новинок, также вы всегда можете делиться идеями для будущих рендеров в комментариях. Следите за нашей постоянной рубрикой!

рендеры "Колёса.ру" новинки Alpine Alpine A390 Audi Audi A5 Audi A6 Audi Q3 Jeep Jeep Compass Mazda Mazda EZ-60 Nissan Nissan Patrol Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA-класс Subaru Subaru Outback Toyota Toyota RAV 4 KIA KIA Sportage Lada Lada Azimut
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