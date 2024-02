Лучший автомобиль в мире-2024: им может стать «китаец»

Всех участников ежегодного конкурса World Car Of The Year (WCOTY; Всемирный автомобиль года) объявили в сентябре 2023-го, а теперь организаторы назвали десятку финалистов в основной категории и по пять претендентов на победу в смежных. Напомним, согласно правилам, за главную награду борются машины, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год, кроме того, модели должны продаваться минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США). В других же категориях свои условия. Как бы то ни было, лучшие авто выбирает жюри, в состав которого вошли более сотни журналистов из 29 стран (в списке есть и Россия).

В прошлом сезоне World Car Of The Year было сразу несколько представителей из КНР, но теперь их стало еще больше. Причем в первоначальные списки входили как известные россиянам модели (например, седан Omoda S5 или кроссовер Voyah Free), так и экзотика, даже для нашего рынка (Dayun ES3 или Dorcen E20). Главная же сенсация в том, что одному из «китайцев» удалось пробиться в финал основного конкурса: лучшим автомобилем в мире-2024 может стать электроседан BYD Seal (Atto 4 на некоторых рынках). Вдвойне интереснее то, что эта модель претендует и на звание лучшего авто Европы. Между тем в конкурсе World Car Of The Year «китайцы» также могут забрать награды в категориях Городской автомобиль и Лучший дизайн.

Всемирный автомобиль-2024, финалисты:

BYD Seal/Atto 4

Ford Bronco

Hyundai Kona/Kona Electric

Hyundai Santa Fe

Kia EV9

Mazda CX-90

Subaru Crosstrek

Toyota Prius

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

Выбыли: Abarth 500e, BYD Atto 3/Yuan Plus, BYD Dolphin, Chevrolet Trax, Citroen C3 Aircross (модель для развивающихся стран), Dayun ES3/SEV E-Wan Cross, Dorcen E20/Elaris Dyo, Fisker Ocean, Haval H6, Ora 07/Lightning Cat, Wey 03/Coffee 02, Honda e:Ny1/e:NS1/e:NP1, KG Mobility Torres/SsangYong Torres, Lexus LBX, Maxus Mifa 9, Mazda CX-50, MG One, Mitsubishi Outlander, Nio ET5, Omoda O5/Chery Arizzo 5 (в России это Omoda S5), Peugeot 408/408X, Seres 5/SF5, smart #3, Suzuki Fronx, Xpeng G9, Xpeng P7, Zeekr 001, Zeekr X.

BYD Seal

Городской автомобиль года, финалисты:

Abarth 500e

BYD Dolphin

Lexus LBX

Suzuki Fronx

Volvo EX30

Выбыли: Dayun ES3/SEV E-Wan Cross, Dorcen E20/Elaris Dyo

Suzuki Fronx

Премиальный автомобиль года, финалисты:

BMW 5 Series/i5

Lexus LM

Mercedes-Benz CLE

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz EQE SUV

Выбыли: HiPhi X, HiPhi Z, Hongqi E-HS9, Ineos Grenadier, Nio ES6/EL6, Nio ES7/EL7, Nio ET7, Voyah Free.

Lexus LM

Спорткар года, финалисты:

BMW M2

BMW XM

Ferrari Purosangue

Hyundai Ioniq 5 N

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

Выбыли: Aston Martin DB12, BMW i7 M70, BMW X1 M35i, Lotus Eletre, Maserati GranTurismo, Mercedes-AMG C 63, Mercedes-AMG EQE SUV, Mercedes-AMG GT, Mercedes-AMG S 63, MG4 Electric XPower, Range Rover Sport SV, Volkswagen ID.4/ID.5 GTX.

BMW XM

Электрокар года, финалисты:

BMW i5

Kia EV9

Mercedes-Benz EQE SUV

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

Выбыли: Abarth 500e, BYD Atto 3/Yuan Plus, BYD Dolphin, BYD Seal/Atto 4, Dayun ES3/SEV E-Wan Cross, Dorcen E20/Elaris Dyo, Fisker Ocean, Genesis Electrified GV70, Ora 07/Lightning Cat, HiPhi X, HiPhi Z, Honda e:Ny1/e:NS1/e:NP1, Hongqi E-HS9, Hyundai Kona Electric, Lotus Eletre, Maxus Mifa 9, Nio ES6/EL6, Nio ES7/EL7, Nio ET5, Nio ET7, Seres 5/SF5, smart #3, Voyah Free, Xpeng G9, Xpeng P7, Zeekr 001, Zeekr X.

Volkswagen ID.7

Лучший дизайн, финалисты:

Ferrari Purosangue

Ford Bronco

Toyota Prius

Volvo EX30

Zeekr X

На звание самого красивого автомобиля претендовали все участники конкурса (включая смежные категории).

Ferrari Purosangue

Следующий этап – сократить каждый из нынешних списков до трех участников, итоговые тройки финалистов раскроют в конце февраля на Женевском автосалоне. Победителей же объявят в марте на выставке в Нью-Йорке.

В прошлом году триумфатором конкурса стал электроседан Hyundai Ioniq 6: его признали не только Всемирным авто-2023, но также лучшим в категориях Электрокар года и Дизайн года. Премиальным автомобилем-2023 оказался Lucid Air, лучшим спорткаром – Kia EV6 GT, а награда в категории Городской автомобиль года тогда досталась хэтчбеку Citroen C3, созданному для развивающихся рынков.