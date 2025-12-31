Для начала предлагаем ознакомиться с предыдущей подборкой, в которой были сопоставлены ожидания с более чем десятком новых моделей, представленных в течение первой половины года.

Сегодняшнюю же подборку открывает Audi со своим купеобразным кроссовером Audi Q3 Sportbac﻿k, премьера которого состоялась в конце лета. Полутора месяцами ранее были опубликованы рендеры автомобиля, и в этом случае ожидания практически полностью совпали с реальностью.

Ещё один купеобразный паркетник в нашей подборке — Infiniti QX65, который был впервые продемонстрирован в виде концепта (максимально близкого к серийной версии) в середине августа. Мы же поделились своим видением модели ещё в марте, и здесь можно отметить разницу в оформлении задних стоек и дизайне фонарей.

У американской компании Jeep сразу несколько новинок, и одной из них стал обновлённый Grand Cherokee, который показали в конце октября. Его внешность мы предугадывали ещё в апреле, и в целом передняя часть получилась такой, как мы ожидали. Задняя же часть практически не изменилась при рестайлинге, вопреки нашим предположениям.

Ещё одна новинка — совершенно новая модель в гамме по имени Recon, которая дебютировала в прошлом месяце. Рендеры этого электрического внедорожника были опубликованы ещё в конце прошлого года, и имевшиеся на тот момент шпионские фотографии позволили практически в точности воспроизвести его внешность.

Несколько иная ситуация с новым поколением кроссовера Jeep Cherokee, премьера которого состоялась в конце прошедшего лета. Мы пробовали предугадать внешний вид паркетника ещё в марте, однако компания Jeep смогла удивить совершенно другой стилистикой кузова.

Единственной корейской новинкой в этой статье является флагманский кроссовер Kia Telluride второго поколения, официально представленный полтора месяца назад. Мы сделали собственные изображения модели в начале осени, и в немалой степени ожидания совпали с реальностью. При этом есть заметные различия в оформлении переднего и заднего бамперов, а также ряда деталей сбоку, среди которых дверные ручки, накладки на колёсные арки и пороги, а также форма выштамповок.

Самой свежей серийной моделью Mercedes-Benz стал паркетник GLB второго поколения, премьера которого состоялась в этом месяце. За пару недель до этого были опубликованы рендеры автомобиля, и здесь наиболее заметными отличиями стали решётка радиатора, дизайн бамперов и графика фонарей, в которые всё-таки смогли встроить фирменные трёхлучевые звёзды габаритных огней.

Ещё одна новинка немецкого автопроизводителя — полностью электрический кроссовер GLC with EQ Technology, дебютировавший в сентябре. Наши рендеры были опубликованы в апреле этого года, и в этом случае кардинальным образом отличается передняя часть модели, которая получила новое для марки оформление решётки радиатора. Есть разница и в дизайне задней оптики, которая также получилась нехарактерной для моделей компании.

В прошлом месяце дебютировал пикап ﻿Nissan Navara нового поколени﻿я, который теперь представляет из себя перелицованный Mitsubishi L200. Мы сделали рендеры модели за пару недель до премьеры, и в реальности новинка получила несколько иначе оформленную переднюю часть и задний борт, также немного различается начинка фонарей.

Ровно в тот же день, что и Navara, был представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Electric. Онлайн-журнал Kolesa.ru предугадывал его внешность ещё в середине лета, и здесь самым существенным различием можно считать оформление фонарей: на серийном автомобиле вместо сплошной полосы сделали по две сдвоенных полоски с каждой стороны и светящуюся надпись Porsche между ними.

Сразу несколькими новинками порадовала французская компания Renault, и самой свежей из них стал ретро-хэтчбек Twingo. За полтора месяца до премьеры были опубликованы наши рендеры, и от реального автомобиля они отличаются дизайном заднего бампера, некоторыми деталями передней и задней оптики, а также отсутствием широкой контрастной окантовки заднего окна.

В сентябре состоялась премьера нового поколения европейского бестселлера Renault Clio с весьма необычным дизайном. На опубликованных в апреле рендерах нам частично удалось передать стилистику внешнего вида спереди, задняя же часть получилась совершенно другой, не имеющей ничего общего с другими моделями компании.

Ещё одна премьера французов — кроссовер Boreal, предназначенный для небогатых рынков. За полтора месяца до дебюта модели мы поделились собственным видением внешности этого паркетника, и в реальности у него достаточно много отличий в дизайне передней и задней части, а также в форме боковин.

В октябре Toyota показала долгожданный внедорожник FJ Cruiser нового поколения. Буквально за несколько дней до премьеры мы сделали собственные изображения модели, и здесь самым большим отличием является оформление задней части модели.

Ещё одна новинка японской компании — популярный пикап Hilux следующей генерации. С помощью имевшихся на тот момент шпионских фотографий нам удалось воспроизвести общую стилистику передней части грузопассажирской модели, при этом совершенно иначе были сделаны задняя часть и оформление колёсных арок.

Завершит подборку кроссовер Volkswagen T-Roc второго поколения, который показали в конце августа. Своими рендерами мы поделились в апреле, и здесь можно обратить внимание разве что на небольшие различия в деталировке переднего и заднего бамперов, а также графике фонарей.

На этом всё, следите за нашей постоянной рубрикой, также вы всегда можете предлагать идеи для будущих рендеров в комментариях. С наступающим Новым годом!